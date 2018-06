El adiós a Mariano Rajoy de sus rivales políticos: "M. Rajoy se va. Fin de la cita"

Mariano Rajoy ha anunciado este martes su intención de dejar la política, después de haber sido descabalgado del poder por una moción de censura que ganó la semana pasada Pedro Sánchez. El todavía presidente del PP pilotará su sucesión, que llegará de forma inminente con un Congreso Extraordinario del partido. Las reacciones de sus rivales políticos no se han hecho esperar y la mayoría ha entonado un adiós crítico al expresidente del Gobierno.

Uno de los primeros ha sido el diputado de Unidos Podemos, Íñigo Errejón. En un mensaje en su canal de Telegram, el candidato a la Comunidad de Madrid ha señalado: "Rajoy no se va, lo echa la ola de cambio que comenzó el 15 de mayo de 2011. Primero fue [Esperanza] Aguirre, hace un mes [Cristina] Cifuentes, ahora le decimos adiós a Rajoy. Capitaneó los mayores recortes sociales de la historia democrática, el maltrato a los derechos civiles, la insensibilidad y la injusticia en favor de los privilegiados. Adiós Rajoy, ahora toca reconstruir una España que no deje a nadie atrás".

Más escueto ha sido el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, quien ha dejado escrito: "M. Rajoy se va. Fin de la cita". El portavoz de Unidos Podemos ha jugado con el apunte que aparece en los papeles de Bárcenas y que, supuestamente, señalan al todavía presidente del PP como uno de los receptores de los pagos en B que hacía el ya condenado extesorero del partido.

Su organización, IU, ha sido un poco más explícita al respecto en su adiós a Rajoy.

Desde el PSOE la reacción ha venido por parte de su vicesecretaria general, Adriana Lastra, informa Irene Castro: "Siempre dijimos que Rajoy tenía que dimitir. Siempre lo exigimos. El PP tiene que regenerarse en la oposición". La dirigente socialista ha asegurado que "en lo personal" su partido le desea "todos los éxitos". "Y al PP, que empiece la regeneración que haga que en este país haya una derecha moderna y honrada y que al final no esté mermada su capacidad política por todos los casos de corrupción", ha zanjado.

Quien no ha querido hacer comentarios ha sido el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez, sustituto de Rajoy al frente del Ejecutivo, ha acudido este martes a un acto con la selección española masculina de fútbol. Tanto a la llegada como a la salida de este acto, los periodistas han pedido al jefe del Ejecutivo que hiciera una valoración sobre la decisión de Rajoy, pero el socialista no ha hecho comentario alguno al respecto, informa Efe.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha recordado la corrupción del PP pero también palabras positivas para Rajoy. "Se ha ganado mi respeto".

Rajoy no se ha ido, le ha echado la gente que no perdió la esperanza y que no dejó de pedir una moción contra la corrupción. Con todo, se retira un político elegante e inteligente que sabía escuchar. Fue un honor ser su rival y combatirle políticamente. Se ganó mi respeto.