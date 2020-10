Los aspirantes que se quedaron fuera de las primarias de Vox: "Se han convocado para blanquear a los candidatos oficialistas"

Las primarias en Vox han terminado de nuevo envueltas en polémica. Al menos en tres provincias -Alicante, Jaén y Málaga- el partido se ha visto obligado a anularlas y repetirlas, ante las denuncias de irregularidades presentadas por los rivales que han plantado cara a los candidatos oficialistas. En esos territorios volverán a celebrarse entre el 9 y el 13 de octubre, telemáticamente y por correo, y se proclamarán el 23, según ha decidido el Comité Electoral, que se ha visto desbordado por la avancha de quejas que les ha llegado.

Al final, de las 19 provincias en las que en un principio se convocaron estas elecciones internas al contar con más de 500 afiliados, los militantes terminaron votando telemáticamente el pasado 28 de septiembre tan solo en siete de ellas, incluidas las tres citadas donde ahora se repetirán.

La dirección de Vox proclamó como ganadores a los candidatos oficiales en Madrid, Barcelona, Toledo, Murcia, Valencia, Cantabria, Asturias, Sevilla, Granada, Córdoba, Zaragoza y Baleares. Bien por no haberse presentado nada más que un candidato o bien ante la imposibilidad de los demás aspirantes a conseguir el 10% de avales necesarios para optar a concurrir en el proceso. En Cádiz, Valladolid, Almería y Las Palmas también han quedado vencedores los oficialistas. Aunque el partido tendrá que resolver varios recursos, no se esperan sorpresas.

elDiario.es ha hablado con tres de los candidatos que no consiguieron pasar ese corte del 10% de avales mínimos necesarios para concurrir a las primarias en sus respectiva provincias: Sayde Chaling-Chong García, en Barcelona; Pascual Moxica, en Alicante, y María Isabel Moreno, en Toledo. Todos ellos se muestran indignados con lo que ha pasado en Vox durante estos procesos de los que dudan de su transparencia y limpieza. "Estas primarias se han convocado para blanquear a los candidatos oficialistas", concluye la aspirante toledana, coincidiendo con el pensamiento de sus otros dos compañeros.

Chaling-Chong, el militante chino-cubano que planta cara al aparato en Barcelona

En el caso de Barcelona, Chaling-Chong dice que sabía de antemano lo iba a suponer enfrentarse al 'aparato'. Este militante de Vox de origen chino-cubano, músico de profesión, es un crítico muy conocido en el partido, tanto porque él mismo se autoproclama con orgullo como "el verdadero negro de Vox", denunciando, entre otras muchas cosas, la política de inmigración que defiende Abascal; como por sus filípicas en Youtube, el canal desde el que denuncia todos "los chanchullos" de la formación de extrema derecha. Entre ellos, "el golpe de estado" que dice que realizaron en Barcelona en octubre del año pasado imponiendo a una gestora bajo el mando de Joan Garriga y Joan Cremades, desplazando a Dolores Martín, que fue la que verdaderamente ayudó a implantar allí al partido. Desde entonces Sayde piensa que la situación de Vox en Barcelona ha ido a peor porque "Garriga y compañía han hecho una gestión nefasta. Han dilapidado la herencia recibida". "Aquí se ha ido el 50% de la afiliación, desilusionada con el giro que ha dado Vox", afirma.

Tras la convocatoria de estas primarias, Joan Garriga, al no tener rivales, ha sido ratificado como presidente de Vox en la capital catalana. "En Barcelona tenemos un dirigente endeble, un títere, sin argumento y sin bases", denuncia Chaling-Chong. Según explica, Garriga proviene de la Plataforma per Catalunya (PxC) y está imputado, junto a su número tres, Mónica Lora, por un delito de odio cometido cuando en 2011 era concejal de esta plataforma considerada ultraderechista y xenófoba, que dirigía Josep Anglada. Es además primo de Ignacio Garriga, el diputado nacional por Barcelona y candidato a la Generalitat de Catalunya que acaba de ser designado por la dirección de partido para subir a la tribuna de oradores a defender la moción de censura contra Pedro Sánchez, cuyo candidato a la presidencia del Gobierno alternativo será Santiago Abascal.

Esta "invasión de plataformos" –como llama a los exdirigentes de la PxC– dentro de Vox es otra de las cosas que más le indigna. "Aquí en Barcelona no existe Vox, existe PxC. Pero yo no me afilié a PxC, me afilié a Vox", proclama. El militante díscolo relata con enfado que el partido le comunicó que solo habían obtenido 20 avales de los 134 que necesitaba, de los cuales solo 18 eran válidos. Tampoco el tercer candidato en discordia, el abogado Jesús Rodríguez Pachón, logró superar la barrera.

"No me lo creo ni en sueños. Yo tenía en mi candidatura gente potente que movía muchos afiliados. Lo que yo he visto en todo este proceso es suficiente para llevar a los tribunales estas primarias", afirma, mientras concreta que además del recurso que presentó ante el Comité Electoral, se ha sumado a la denuncia colectiva presentada por la asociación VoxHabla, en la que están siete militantes críticos que han vivido una situación similar.

Alicante, el tercer candidato que intentó presentarse a las primarias se da de baja de Vox

En Alicante, Pascual Moxica, uno de los aspirantes que intentó competir por la presidencia provincial, ha tirado la toalla y ha terminado dándose de baja como militante de Vox después de impugnar el proceso y denunciar las maniobras de la candidata oficialista y hasta ahora presidenta de la gestora y portavoz en las Cortes Valencianas, Ana Vega.

Para concurrir al proceso Moxica necesitaba 165 avales y, según afirma, los logró con creces. Pero el Comité Electoral solo le reconoció 45, algo que pone en duda. "O me ha engañado mi propio equipo, cosa que dudo, o el partido miente". El otro aspirante, su compañero Rafael Ramos, también impugnó las primarias tras acusar de "uso fraudulento" el apoyo de cargos orgánicos a Vega. Ante el lío organizado se han vuelto a convocar de nuevo las primarias, pero sin dejar que se presenten de nuevo las candidaturas y sin nueva recogida de avales. Según explica Moxica, las pruebas de que se ha favorecido a la candidata oficialista, Ana Vega, "están en Facebook con fotos y nombres…¡hombre! Es que está usted jugando con ventaja", exclama

Moxica, exconcejal del Partido Popular en Elche, fue uno de los fundadores de Vox Alicante en 2014 poniendo en marcha en esa provincia la estructura del partido de Santiago Abascal. Ha sido candidato al Senado hasta en tres ocasiones. A lo largo de estos años ha venido criticando abiertamente la "dejadez" y la "inacción" de la cúpula del partido de extrema derecha ante los numerosos escándalos internos que han aflorado en la provincia.

"Yo no me voy de Vox por no haber logrado ser candidato, me voy por los chanchullos que he visto y por lo que está ocurriendo en el partido desde hace tiempo mientras la dirección lo deja estar", sostiene. "Me duele muchísimo irme, pero este no es el partido que yo ayudé a levantar, se ha perdido el espíritu con el que nació", añade Moxica.

La aspirante al proceso de Toledo: "Me han quitado de en medio de forma descarada"

La tercera aspirante a primarias que habla con elDiario.es es María Isabel Moreno, que intentó disputar el cargo de presidente provincial en Toledo al oficialista Daniel Arias, actual presidente de la gestora "puesto a dedo por Madrid", puntualiza. Tras su frustrada y amarga experiencia, está dispuesta a llegar a los tribunales. Moreno relata las irregularidades que ha visto en este proceso: "Son muchos los cargos que han hecho campaña a favor de Arias, y esas pruebas se han aportado al Comité de Garantías. Ellos y su séquito comenzaron a hacer llamadas con métodos poco ortodoxos, exigiendo que le apoyaran, en algunos casos hasta con coacciones". "Este comportamiento es como mínimo ilícito, porque la forma de conseguir los avales no han sido ni trasparente ni democrática", afirma.

Moreno, que fue coordinadora de Vox en Talavera de la Reina y candidata al senado en las primeras elecciones generales a las que se presentó Vox, asegura que concurrió al proceso de primarias "con un equipo muy bueno". Para participar en la carrera necesitaba un mínimo de 84 avales. Ella asegura que logró más de 100 "pero me dijeron que solo tenía 85 y poco después me anularon doce avales, toda una jugada de ellos". "Ni me creo el numero de avales míos ni los 200 que dicen que logró de Arias", sentencia.

La militantes toledana también duda de que el partido, "como dice", haya encargado revisar el proceso a una auditoria, "al menos no de forma imparcial". También denuncia que no hubo interventores ni garantías para la cadena custodia de los votos. "Me han quitado de en medio de una forma descarada", sentencia, mientras dice que aún le queda la esperanza de saber al menos "por qué me dieron esos votos nulos".

Tan quemada ha salido de esta experiencia que anuncia su baja del partido pese a seguir pensando que "Vox es un gran proyecto". "Me voy a ir. Estoy esperando a que resuelvan mi escrito pero me daré de baja como afiliado de Vox como mucho a finales de octubre porque esta no es la primera, ya me había llevado decepciones muy grandes", sostiene.

A Abascal le manda este mensaje: "Que tome las riendas de su partido porque a veces se vive absorto, ajeno a los problemas de la vida interna del partido. Si como dice 'España es tu casa', toma las riendas del partido como si fuera tu casa”. María Isabel Moreno está ahora más que convencida de que "estas primarias se han convocado únicamente para blanquear a los candidatos oficialistas".