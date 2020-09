Uno de los fundadores de Vox en Alicante, crítico con los escándalos internos, se presenta para presidir la extrema derecha en la provincia

Los escándalos de Vox en la provincia de Alicante -y “la mala imagen” que dan al partido- han llevado al que fuera candidato al Senado Pascual Moxica a presentar su candidatura para presidir el partido de extrema derecha a nivel provincial, actualmente en manos de una gestora.

En una rueda de prensa virtual, este procurador de tribunales ha explicado que ya ha recogido y rebasado los 165 avales que le reclamaban para postularse en las primarias convocadas el pasado 4 de septiembre.

Exconcejal del Partido Popular en Elche, Moxica fue de los primeros en inscribirse en Vox, donde fundó en 2014 la estructura con el apoyo de Santiago Abascal. Desde entonces, y sin haber podido acceder a ningún cargo público, pese a ser candidato al Senado hasta en tres ocasiones, ha venido criticando abiertamente “la inacción” del aparato y la ausencia de comunicación con la militancia después de que afloraran varios escándalos internos.

Los últimos, conocidos este verano, ponen el foco por un lado en El Campello, donde la militante Pilar Miguel ha denunciado al coordinador local, David Puerto, por un delito de apropiación indebida por no justificar ni él, ni el partido de extrema derecha a nivel provincial y nacional, los gastos realizados y el estado de las cuentas tras donar mil euros en varios pagos supuestamente entregados en mano al propio Puerto.

Por otro, “y este es el principal motivo”, ha recalcado en varias ocasiones, “me presento a raíz de un escrito presentado en la fiscalía anticorrupción de Alicante”, en alusión a la denuncia presentada por un grupo de militantes y exmilitantes el pasado mes de junio cuando especificaron una serie de presuntas irregularidades que conllevarían financiación ilegal y blanqueo de capitales de la agrupación de Elche durante la pasada campaña para las elecciones autonómicas y municipales.

A este respecto, ha asegurado que, si consigue la presidencia de la provincia, cuyo nuevo rumbo se conocerá el próximo 24 de septiembre, tiene previsto encargar una auditoría de sus cuentas, no solo de la agrupación de Elche, sino de todo el órgano provincial. “No puede ser que el nombre de Vox se cuestione porque supuestamente se haya blanqueado dinero, esto no puede ser”, ha remarcado. Otro de los motivos, ha añadido, es que ha detectado "muchos problemas". "Mucha gente me ha trasladado sus quejas, lo que incluye problemas de comunicación con los órganos del partido”, añade.

Junto con Pascual Moxica, su candidatura está rodeada de cinco militantes del partido, todos hombres, pese a asegurar que ha tratado de sumar a tres mujeres, sin éxito. “Son afiliados de calle, no tengo a ninguna persona que se le pueda relacionar con el aparato del partido, para que este partido vuelva a ser lo que era anteriormente y no lo que es ahora”, ha esgrimido.

Entre ellos, destaca el exconcejal de Ciudadanos en Sant Joan, Ignacio Gisbert, el exguardia civil y militar Gerardo Carretero o como vicepresidente Guillermo Tarancón, coordinador del distrito 5 de Alicante.

Contrincantes

La síndica de Vox en las Corts Valencianes, Ana Vega, fue la primera que se apresuró en presentar su candidatura a las primarias. "No es una candidatura de una persona, ni siquiera de seis, es una candidatura de un gran equipo de personas dispuestas a trabajar por Alicante y por España. Un equipo que llevará el proyecto de Vox a todos y cada uno de los rincones de nuestra gran provincia", ha dicho la actual presidenta de la gestora provincial en redes sociales.

Se da la circunstancia de que, en el escrito de denuncia por las supuestas irregularidades de la agrupación en Elche, el nombre de Ana Vega salió en varias ocasiones como conocedora de la situación y encargada de “taparlo” a Madrid.

Por último, el diputado nacional por Alicante y exteniente general del Ejército del Aire Manuel Mestre también va a presentar candidatura, aunque de momento se descarta que él mismo la encabece.

El próximo 14 de septiembre, y una vez contabilizados los avales, se oficiarán las candidaturas, por lo que no se descarta de que concurran nuevos aspirantes a presidir el órgano provincial.