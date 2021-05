La AVT avala la gestión de su presidenta, que se marca como prioridad "difundir el verdadero relato del terrorismo"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha celebrado este sábado su Asamblea General Ordinaria de Asociados, en la que han sido refrendado las cuentas de la Asociación, así como la gestión de su presidenta, Maite Araluce, y su Junta Directiva, que se marcan como prioridad difundir el "verdadero relato" del terrorismo en España.

Los asociados de la AVT han dado el cien por cien de los votos a las cuentas anuales, la gestión de la Junta Directiva y el plan de acción y presupuesto del ejercicio siguiente, las tres votaciones que se han llevado a cabo en esta Asamblea que se ha celebrado en Moratalaz (Madrid).

En su discurso, Araluce ha reivindicado la AVT como una organización que trabaja por el reconocimiento de los derechos y la dignidad de las víctimas del terrorismo y ha insistido en que no sean los terroristas los que "cuenten una realidad tergiversada".

En lo que respecta a ETA, advierten que "no se puede pasar página de la noche a la mañana" y asegura que es "importante" que la sociedad asuma que no ha habido justificación alguna del terrorisom, y que "no hay conflicto social que avale el recurso a la fuerza y a la vulneración de derechos humanos para conseguir fines políticos".

Por último, apelan a continuar luchando para evitar los recibimientos y homenajes a presos etarras, así como seguir reivindicando el papel de las víctimas del terrorismo cada vez que se produzcan nuevos acercamientos de presos a cárceles propias y próximas al País Vasco y Navarra.