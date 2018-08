Una alumna del máster de Casado confiesa a la jueza que obtuvo el título sin hacer nada

La jueza que investiga el caso Máster ha decidido mantener la imputación por cohecho impropio y prevaricación administrativa a las tres alumnas que se sacaron el título en las mismas condiciones que Pablo Casado. Una de ellas, María Dolores Cancio, ha confesado que obtuvo el título sin hacer nada.

María Mateo Feito, Alida Consuelo Mas Taberner y María Dolores Cancio fueron citadas como investigadas después de que la jueza comprobase que convalidaron 18 asignaturas y que obtuvieron sobresaliente en las cuatro restantes. Exactamente igual que el presidente del PP.

Las tres han contestado a las preguntas de la jueza, pero Cancio ha sido la que más detalles ha dado. Fue becaria de investigación del catedrático Enrique Álvarez Conde, responsable de máster, y ha declarado que fue este quien le animó a cursar el posgrado como un medio para hacer luego el doctorado.

Según fuentes jurídicas, Cancio le ha dicho a la jueza que Álvarez Conde le dio permiso para no ir a clase y le dijo que ni siquiera tenía que entregar trabajos. También ha relatado que el catedrático le dio todas las indicaciones para convalidar las 18 asignaturas que no tuvo que cursar.

Mas Taberner también ha declarado que Álvarez Conde le dio permiso para no ir a clase porque vivía en Valencia. Ella y Feito han asegurado que sí que tuvieron que presentar trabajos para aprobar las cuatro asignaturas que no habían convalidado, pero han admitido que no tienen forma de demostrarlo. No conservan copias y no tienen los emails que les había reclamado la jueza.

Tras escuchar estas declaraciones, la jueza ha decidido mantener la imputación por prevaricación administrativa a estas tres alumnas, y también por cohecho impropio a Mas Taberner, que era alto cargo de la Generalitat cuando sucedieron los hechos. Las tres alumnas aprobaron el máster de la misma manera que el presidente del PP: convalidaron las mismas 18 asignaturas y sacaron sobresaliente en el resto sin pisar las clases.

Su profesora no recuerda nada

Alicia López de los Mozos fue profesora en el máster que cursaron estas tres alumnas y Casado. Este jueves estaba citada como imputada ante la jueza que lo investiga, pero ha dicho no recordar absolutamente nada de ese posgrado.

Rodríguez-Medel citó a López de los Mozos porque esta profesora de la Universidad Rey Juan Carlos había calificado uno de los trabajos que Casado y las otras alumnas entregaron para aprobar el Máster de Derecho Autonómico del curso 2008-2009.

López de los Mozos ha contestado a casi todas las preguntas con un "no lo recuerdo". La profesora, imputada también en la pieza sobre Cristina Cifuentes, ha dicho a la jueza que nunca vio los expedientes de convalidaciones que sirvieron a cuatro alumnos, entre ellos Casado, para cursar solo cuatro de las 22 asignaturas del posgrado.

El expediente de convalidación de Casado presenta varias irregularidades, porque muchos de sus campos están en blanco. Por ejemplo, aquellos en los que hay que justificar los estudios de origen que justifican el reconocimiento de créditos. En ese documento hay una firma que no está acompañada por un nombre, y solo se hacer referencia al "presidente de la subcomisión de estudios de posgrado". López de los Mozos ha dicho desconocer quién es.

López de los Mozos declaró la primera vez como testigo, pero salió como imputada cuando la jueza constató que había falsificado notas de alumnos: les había aprobado sin que hubiesen cursado el máster, en este caso en la edición en que lo aprobó la expresidenta madrileña.