Covite dice que quienes diseñaban estrategias de ETA y hoy condicionan políticas son más peligrosos que los que mataban

VITORIA, 13 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, Consuelo Ordóñez, ha advertido este viernes de que, quienes "diseñaban las estrategias de terror de ETA" sin mancharse "las manos de sangre" y hoy "condicionan la política a todos los niveles", en alusión a los dirigentes de EH Bildu, son "más peligrosos" que los que mataban.

En su discurso durante el XVIII seminario Fernando Buesa, que se ha celebrado en Vitoria-Gasteiz, Ordóñez ha lamentado que se haya asistido a "un supuesto final de ETA, permitido y calculado al milímetro, que ha sido consecuencia de la cesión de los Gobiernos a sus exigencias: legalización de su brazo político, excarcelación paulatina de los presos y un final sin vencedores ni vencidos".

Además, esto va en contra de lo que "venden los dos grandes partidos de este país", el PSOE y el PP, de que ETA "ha sido derrotada por el Estado de Derecho". "Hay decenas de terroristas a los que no se ha detenido ni se piensa detener. Nunca una derrota ha resultado tan poco evidente", ha añadido.

Consuelo Ordóñez ha recordado los crímenes de ETA sin esclarecer y sin que sus autores hayan "pagado por sus asesinatos". "ETA no son solo unas siglas, es un proyecto", ha recordado, para considerar que EH Bildu están en las instituciones "gracias a ETA". "Y, desde ellas y gracias a la inestimable ayuda del nacionalismo vasco, están intentando imponer ese proyecto político, el que sirvió de base a ETA para atentar contra nuestros familiares", ha destacado.

En este sentido, se ha referido a las declaraciones del parlamentario de la coalición soberanista y líder de Sortu, Arkaitz Rodríguez, "que ayer se jactaba del poder que tenían sobre la gobernabilidad de este país".

"Para ellos, nuestra democracia es un régimen y la dictadura de terror a la que nos tenían sometidos, y que no han condenado ni de la que se arrepienten, es su ideal de nación, el proyecto político que nos quieren llegar a imponer", ha manifestado.

Ordóñez ha apuntado en que, en esta etapa de post-terrorismo, hay que trabajar para reflejar "la verdad tan reciente" que han vivido las víctimas. A su juicio, las series y documentales sobre ETA son "un regalazo para las víctimas y están haciendo mucho bien".

La presidenta de Covite ha criticado que el nacionalismo ponga en marcha "toda su maquinaria para intentar diluir su relato" y pretenda "hacer política como si ETA no hubiera existido jamás". "Mientras esas personas, los herederos políticos de ETA, sigan teniendo ese soporte político y social, nunca me va a parecer que están derrotados. No hay diferencias entre quienes apretaban el gatillo y entre quienes ordenaban y jaleaban el asesinato", ha subrayado.

En su opinión, los que "diseñaban las estrategias del terror y no se manchaban las manos de sangre, son mucho más peligrosos que los que apretaban el gatillo y estos son los que están condicionando la política a todos los niveles". "¡Qué rentable les ha salido matar!", ha apuntado.

En esta línea, ha asegurado que, "mientras haya quien evite condenar el terrorismo" y admitir su responsabilidad "en la historia criminal de ETA", Covite seguirá actuando como "conciencia moral de esta sociedad". "Seremos el espejo en el que, quienes justifican a ETA, no quieren mirarse", ha añadido.

También ha apuntado que no permitirán que se implante un relato "basado en el olvido y la impunidad", ni la equiparación de otras víctimas, que tienen "todo el derecho a ser reparadas y deben ser tratados de forma específica".