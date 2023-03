Podemos mantiene el pulso con Sumar y vuelve a pedir un acuerdo previo al acto de este domingo en Madrid, en el que Yolanda Díaz anunciará su intención de presentarse como candidata a las elecciones generales. Ambas partes han intensificado las negociaciones en los últimos días pero hasta ahora no hay un entendimiento suficiente que permita a los de Ione Belarra asistir a ese acto, en el que sí estarán otros líderes de la izquierda como el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, la líder de los comuns, Ada Colau, el de Más País, Íñigo Errejón, o las de Más Madrid, Mónica García y Rita Maestre. Podemos sostiene que se puede cerrar un acuerdo “rápido” con el equipo de la vicepresidenta segunda que incluya el compromiso de celebrar primarias “abiertas y transparentes” para dilucidar las listas electorales de Sumar.

“Creemos que se puede cerrar el acuerdo de forma rápida porque supuestamente todos estamos de acuerdo en que el método sean esas primarias abiertas y transparentes para toda la ciudadanía. Hemos expresado esta opinión y esperamos que se pueda llegar a este acuerdo de forma rápida”, ha planteado este lunes el portavoz de Podemos Pablo Fernández preguntado por las últimas negociaciones entre su formación y Sumar, después de que 20 Minutos publicase este fin de semana que Sumar ha rechazado una oferta de los de Belarra para firmar ya un compromiso para hacer primarias abiertas, aunque desde el equipo de Díaz trasladan que ha habido un intercambio de propuestas para tratar de brindar las garantías a Podemos para que puedan asistir a ese acto.

Eso sí, rechazan que un acuerdo sobre primarias pueda darse antes del acto y sobre todo manera bilateral. “Sumar, desde el primer día, ha insistido que la ciudadanía tendrá voz y participará en unas primarias para elegir a sus representantes, cuya concreción tendrá que realizarse de forma multilateral”, sostienen fuentes cercanas a la vicepresidenta segunda.

Este lunes, los portavoces de Podemos han evitado confirmar si efectivamente Sumar ha rechazado ese documento en el que planteaban primarias abiertas y se han limitado a insistir en que continúan las conversaciones y el diálogo. “Estoy convencido de que así será que esta semana continúen las conversaciones y el diálogo. Esperamos que se cierre un acuerdo sobre algo que también acepta Sumar. Unas primarias donde todo el mundo pueda participar, con garantías y transparente. Creemos que es importante que se alcance lo antes posible. Creemos que es posible que se haga lo antes posible. Esperamos que esta semana se pueda llegar a un acuerdo”, ha reiterado varias veces Fernández.

En paralelo a la rueda de prensa, el líder de Más País, Íñigo Errejón, ha confirmado que asistirá al acto del 2 de abril en Madrid, al que ya han confirmado su asistencia casi todas las formaciones de la izquierda a la que aspira agrupar Yolanda Díaz en la misma plataforma de cara a las generales. “La buena relación con la vicepresidenta no es nueva. Hace un año apoyamos la reforma laboral llegando a un acuerdo para la creación de una comisión de estudio sobre el impacto de la precariedad laboral en la salud mental. Los resultados de dicha comisión fueron presentados hace 10 días por Yolanda Díaz e Íñigo Errejón”, han trasladado fuentes de Más País.

La forma de encajar en una misma plataforma a dirigentes que han ido saliendo de Podemos en los últimos años es uno de los grandes enigmas que plantea el proyecto de Yolanda Díaz. Y especialmente en el caso de Errejón, tras la traumática salida hace cuatro años de quien fuera fundador y 'número dos' de Podemos. Este mismo lunes, el ex secretario general de la formación, Pablo Iglesias, ha apelado a la cercanía entre Díaz y Errejón, exhibida públicamente en un acto del Ministerio de Trabajo hace una semana. “Es evidente a día de hoy que Yolanda está mucho más cerca políticamente de Más País que de Podemos”, ha sostenido Iglesias en una tertulia en RAC1, donde ha vuelto a reivindicar las primarias abiertas como el mejor método para dirimir el peso de cada formación en las eventuales listas para las generales. “Podemos ha hecho una propuesta formal a Yolanda Díaz de llegar a un acuerdo que garantice primarias abiertas en las que cualquier ciudadano pueda participar. Es verdad que hay muchas declaraciones que dicen: sí, habrá primarias pero no me quiero comprometer y yo creo que sería sensato comprometerse, sobre todo para despejar dudas”, ha dicho.

Fernández ha insistido este lunes en que lo que están planteando es fácilmente aceptable tanto por Sumar como por el resto de formaciones que orbitan alrededor de ese proyecto, como Compromís, los comuns o el propio Más País y su marca madrileña. “Nosotros lo que estamos planteando es lo que aseveran manifiestan el resto de formaciones, unas primarias abiertas, es un consenso unánime en todas las formaciones políticas”, ha explicado. Otras organizaciones, como Izquierda Unida, que ha planteado de forma clara su propuesta, defienden también la celebración de primarias, pero desde Sumar han insistido en todo momento en que, si bien están de acuerdo en ese punto, y se han comprometido a que haya primarias, un acuerdo de este tipo tiene que darse con todas las formaciones y no de forma bilateral entre Podemos y Sumar. Y un acuerdo multilateral, por lo que han planteado el resto de fuerzas, parece improbable hasta después de las autonómicas y municipales del 28 de mayo.