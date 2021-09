Cuixart (Òmnium) asegura que volverán a "presionar a los políticos para que pongan las urnas"

Cree que el Gobierno central demuestra "intencionalidad nula de resolver el conflicto político"

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha asegurado este sábado que el independentismo volverá a "presionar a los políticos para que pongan las urnas" y que Cataluña pueda así ejercer la autodeterminación.

En una entrevista del programa 'FAQs' recogida por Europa Press, ha indicado que también volverán a "ejercer los derechos fundamentales condenados por el Estado español", y ha reiterado que él mismo estuvo preso por manifestarse, reunirse y protestar.

En cuanto a la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, ha opinado que el Ejecutivo central, "hoy por hoy, está demostrando una intencionalidad nula de resolver el conflicto político", en referencia a la posible ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Tenemos la sensación de que todos estos agravios se deben a que el Estado español no ve la necesidad de resolver un conflicto político que, aunque no lo quieran reconocer, existe", ha dicho, y ha añadido que no basta con indultar a los nueve presos independentistas.

Pero ha afirmado que las organizaciones independentistas intervendrán si es necesario: "Tarde o temprano, nosotros, los activistas, tendremos que volver a poner al Gobierno contra las cuerdas para que reconozca la necesidad de la negociación política".

"FRUSTRACIÓN" DEL INDEPENDENTISMO

Sobre una posible frustración entre el independentismo, ha explicado que esta emoción "nace de la sensación de que no se han logrado los objetivos", pero ha remarcado que desde 2017 han pasado cosas muy duras, en sus palabras.

"Es normal que la sociedad se ha haya irritado, pero más allá de eso pienso que tenemos que volver a recuperar el espíritu de confraternización si queremos salir de esta", ha augurado.