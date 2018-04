Una de las supuestas examinadoras de Cifuentes: "No he formado parte de ningún Tribunal ni tengo constancia del TFM"

La declaración por escrito de una de las supuestas examinadoras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, Alicia López de los Mozos, suma nuevas dudas sobre la legalidad del máster de la Universidad Rey Juan Carlos, (URJC), Cursado por Cifuentes, así como sobre su Trabajo de Fin de Máster (TFM): "No he formado parte de ningún Tribunal ni tengo constancia del TFM", afirma López de los Mozos.

Esta es la transcripción literal de su declaración:

"Yo, Alicia López de los Mozos Díaz-Madroñero, Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos, con DNI XXXXXXXX, bajo juramento de decir la verdad, declaro:

1) Que me encuentro involucrada en una polémica en relación con mi supuesta participación en un Tribunal de Fin de Máster Máster en Derecho Público de Estado Autonómico de la URJC con el que no guardo relación alguna, y que me está ocasionando importantísimos perjuicios físicos, psíquicos, personales, familiares y profesionales.

2) Que no he formado parte ni he presidido ningún Tribunal que haya examinado dicho Trabajo de Fin de Máster de la Sra. Cristina Cifuentes.

3) Que, como consecuencia de lo anterior, no reconozco el contenido del acta que se ha hecho público en los medios de comunicación, ni tampoco la firma que aparece en el mismo.

4) Que no tengo conocimiento de la existencia en los archivos del Instituto de Derecho Público de la URJC ni del Trabajo de Fin de Máster de la Sra. Cifuentes ni de ningún otro documento en relación por el mismo.

5) Que, como consecuencia de mis declaraciones precedentes, y dado que mi persona no guarda ninguna relación con los hechos investigados y por lo que he sido citada a la presente comparecencia, en este momento no voy a contestar a ninguna pregunta ni voy a hacer ninguna otra declaración, solicitando expresamente que se haga pública mi declaración para que, de manera inmediata, se me desvincule de manera absoluta y definitiva del presenta asunto, de manera que pueda continuar con mi actividad cotidiana profesional y personalmente.

El presente escrito se presenta por duplicado, y las declaraciones contenidas en el mismo serán ratificadas en cuantas sedes administrativas o judiciales pueda ser citada.

En Madrid, a 5 de abril de 2018.

Firmado, Alicia López de los Mozos".