El Gobierno pretende zanjar la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 antes de lo previsto. Pedro Sánchez pretende liquidar el debate antes de Navidad y que el Senado apruebe las cuentas públicas tal y como salieron del Congreso. Para ello, los socialistas se han conjurado para que no salga adelante ninguna enmienda de las que presenten los grupos parlamentarios en la Cámara Alta, que ha iniciado esta semana el proceso que culminará el 22 de diciembre con el debate y votación de esas propuestas de la oposición. Si el plan sale según lo previsto, no sería necesario que el Congreso se reuniera de nuevo, aunque tiene marcado en rojo el 29 de diciembre por si finalmente se aceptara algún cambio. El Gobierno ha apretado, además, toda la tramitación para que las cuentas entren en vigor el 1 de enero y no haya que prorrogar las de Cristóbal Montoro de 2018 ni un día más.

