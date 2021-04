Iglesias pide a "la gente humilde" de Madrid que se movilice el 4M para que no decida "una minoría arrogante"

El líder de Unidas Podemos y candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha presentado este jueves de forma oficial a todos los integrantes de su candidatura para las elecciones del 4 de mayo recalcando la importancia de la "movilización" de la izquierda para poder echar a la derecha de Isabel Díaz Ayuso del Gobierno regional. El "objetivo", ha dicho, es "que la mayoría social de Madrid" hable el 4 de mayo. "Si habla, va a haber un Gobierno de izquierdas", ha añadido, reconociendo que ese Ejecutivo lo formarían "distintas candidaturas", en alusión a los otros partidos de izquierdas.

La coalición abre una nueva fase pendiente del papel que juegue Iglesias tras el 4M

"Si los barrios humildes de la ciudad de Madrid, si las ciudades del sur se movilizan y su participación equivale a la participación de los barrios pudientes, habrá un Gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid", ha zanjado. "Si la mayoría social habla, la minoría no va a poder imponer su arrogancia y su corrupción. Puede haber un Gobierno que defienda la sanidad pública, la transparencia y el feminismo. Es muy fácil, basta que la gente más humilde no acepte que otra vez una minoría imponga su arrogancia en la Comunidad de Madrid", ha insistido.

"La clave de la financiación ilegal del PP era la Comunidad de Madrid. Por eso piensan que es imposible que eso pueda cambiar. Pero el día 4, si la mayoría social habla, va a haber Gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid", ha recalcado. "Hay mucha gente que ha sufrido un desahucio, que tiene dificultades para pagar su alquiler o su hipoteca. El 4 de mayo esa gente, que son mayoría, no puede permitir que sean los ejecutivos de los bancos los que decidan quién gobierna en la Comunidad de Madrid".

"Si el 4 de mayo la mayoría social de Madrid habla, habrá un Gobierno de izquierdas".



Mensaje de @PabloIglesias a los madrileños y las madrileñas ✊ pic.twitter.com/50Mrios230 — PODEMOS (@PODEMOS) 1 de abril de 2021

"No voy a pedir el voto para ninguna candidatura. Podemos sumar las tres", ha añadido, en alusión a las otras listas de izquierdas que se presentarán el 4M: la del PSOE y la de Más Madrid. Por eso ha considerado "importante que las izquierdas" no se suelten "pullitas" en campaña. "Es el mayor factor de desmovilización", ha dicho. "Ni una palabra de Unidas Podemos contra las candidaturas necesarias para que armemos un gobierno", ha proseguido, para concluir que "lo que más desmoviliza a la gente decente de la Comunidad de Madrid es ver peleas entre políticos".

Para Iglesias, "la campaña del PP y los ultras es pura arrogancia" en Madrid y "por eso hablan con desprecio de todos los candidatos" o "se permiten no condenar a los neonazis". "Están convencidos de que Madrid es su cortijo y no es verdad. La clave de su éxito político es la desmovilización de la izquierda. Pero hay mucha gente que no grita, que no insulta, y que tiene que hablar el 4 de mayo porque ellos ya han hablado bastante. No vamos a gritar, insultar a nadie, pero el día 4 vamos a ir a dejar la papeleta para que las izquierdas gobiernen en Madrid", ha remachado. "No vamos a consentir que pisoteen el significado de la palabra libertad los que se han dedicado a robar a manos llenas a los madrileños y los que reivindican abiertamente los gobiernos de la dictadura y el franquismo", ha dicho, en alusión a PP y Vox.

"Hay mucha gente que ha sufrido un desahucio, que tiene dificultades para pagar su alquiler o su hipoteca. El 4 de mayo esa gente, que son mayoría, no puede permitir que sean los ejecutivos de los bancos los que decidan quién gobierna en la Comunidad de Madrid". @PabloIglesias 🎥 pic.twitter.com/h65lrMswzt — PODEMOS (@PODEMOS) 1 de abril de 2021

Iglesias ha estado arropado en la presentación de su candidatura por cuatro ministros del Gobierno: Ione Belarra, Irene Montero, Alberto Garzón y la recién nombrada vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. "Y nos decían que no podíamos gobernar", ironizaba, poniendo en valor la gestión realizada desde el Gobierno de coalición progresista.

Antes que Iglesias había intervenido la propia Díaz, que ha mostrado su respaldo al exvicepresidente. "Pablo lo ha vuelto a hacer. Lo ha vuelto a conseguir. Ha puesto todo patas arriba y nos ha vuelto a dar esperanza", ha asegurado, apoyando así la decisión de Iglesias de dejar el Gobierno para ser candidato en Madrid.

Díaz ha querido dejar claro que "es posible ganar" el 4M. "Lo vamos a ganar para la gente de este país, para la gente de la calle", ha dicho. De Iglesias, la vicepresidenta ha asegurado que "hablar de Pablo es hablar de política", porque "ya nunca va a ser nada igual" porque "es capaz de cambiar la historia" España. Por todo ello, Díaz ha pedido a los madrileños dar "una lección" en las urnas a la derecha, a la que ha identificado con "la política del no, del odio, y del miedo". Frente a ello, ha dicho, "hay una política de construcción" en la candidatura de Unidas Podemos.

"Os pido hoy, a todos y a todas, que demos una lección. Frente a su política del no, del odio, del miedo, hay la política de la construcción, del amor, del diálogo, del cariño, de la diversidad. Necesitamos cambiar el Gobierno de Madrid". @Yolanda_Diaz_ ". 🎥 pic.twitter.com/22bshBwpMK — PODEMOS (@PODEMOS) 1 de abril de 2021

En este punto, Díaz también ha puesto en valor "la gestión" realizada por la izquierda en el Gobierno. "Es falso el relato que nos dan de que ellos saben gobernar. Han dejado a la gente tirada, han convertido la sanidad y la educación en un despojo. El Madrid que queremos lo vamos diseñar nosotras. Desde la mano tendida, con amor, y afecto, sí podemos cambiarlo todo", ha zanjado. También ha pedido a Isabel Díaz Ayuso y al PP "que dejen de frivolizar con la libertad" porque "no es un señuelo, no es un eslogan de campaña". "Ha costado mucho a nuestro pueblo. No juguemos con las palabras", ha concluido.

La portavoz de Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid, Isa Serra, ha advertido por su parte de la "amenaza" que supone el hecho de que la presidenta de la región, la popular Isabel Díaz Ayuso, se haya mostrado "dispuesta a meter a la extrema derecha en el Gobierno de la Comunidad de Madrid". "Solo si nos movilizamos todas y todos lo vamos a conseguir", ha asegurado, pidiendo "hacer lo posible" para evitar esa entrada de Vox en el Ejecutivo regional. "Solamente con las mayorías trabajadoras, con las mujeres, las personas migrantes y los hijos de las personas migrantes vamos a poder echar a Isabel Díaz Ayuso", ha añadido.

"El más español que se presenta a las elecciones en la C. Madrid se llama @Serigne_Mbaye_ y a partir del día 4 se dirigirán a el como su señoría". 😉



Así se habla @PabloIglesias 👏👏 pic.twitter.com/tmV52D83UP — PODEMOS (@PODEMOS) 1 de abril de 2021

En el encuentro han intervenido además otros integrantes de la lista de Iglesias como Jesús Santos, Alejandra Jacinto, Beatriz Gimeno, Serigne Mbayé –el presidente del sindicato de manteros al que Iglesias ha llamado como "el más español" de los candidatos que se presentan a los comicios–, Agustín Moreno y Cecilio González.