De la ley trans a los “progenitores gestantes”, el “virus chino” y las pensiones: los bulos de Abascal en la moción de censura

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha utilizado este martes sus distintos turnos de intervención para defender la moción de censura contra Pedro Sánchez para lanzar nuevos bulos y medias verdades con las que justificar sus ataques al Gobierno. Antes incluso de que interviniera el candidato a presidente de la moción, Ramón Tamames, el líder de la extrema derecha ha utilizado sus turnos de intervención para desplegar, una vez más, la estrategia de la posverdad.

Abascal, por ejemplo, ha vuelto a responsabilizar al presidente del Gobierno, del asesinato de un sacristán el pasado enero en la ciudad gaditana de Algeciras. “Le advertí de que sus políticas de fronteras abiertas eran muy peligrosas y ponían en riesgo la seguridad”, ha comenzado desde la tribuna del Congreso donde abre la moción de censura contra el Gobierno. “¿Quiere pasearse conmigo por Algeciras? Usted permitió que el asesino de Algeciras entrara en España y permitió que permaneciese en España a pesar de tener una orden de expulsión que no quiso ejecutar”, ha insistido.

No es la primera vez que Abascal utiliza el ataque en Algeciras para atacar al Gobierno. En otra ocasión dijo que “entró ilegalmente en España, tenía una orden de expulsión, estaba vigilado por yihadismo y era okupa”. El joven de 25 años fue detenido el pasado 16 de junio en virtud de la ley de extranjería y se le abrió un expediente de expulsión que seguía en curso, aunque luego quedó en libertad. El sospechoso no figuraba en los ficheros de terrorismo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ningún país colaborador de España en materia antiterrorista había alertado en ningún momento sobre él, según explicaron fuentes del Ministerio del Interior.

Minutos después, Abascal se ha apuntado a la teoría –no demostrada– de que el coronavirus fue creado en un laboratorio en China, ha llamado “virus chino” al SARS-CoV-2 y ha afirmado que el Gobierno de EEUU también defiende esta teoría. “Se reía del virus chino”, le ha dicho al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “hacía aquí [en el Congreso] cosas raras, unos gestos espantosos, tratando de ridiculizar un argumento que ahora ya es universal: el virus partió de un laboratorio chino, las autoridades chinas engañaron al resto del mundo propiciando una pandemia de terribles costes humanos y económicos y ahora que la administración americana (…) así lo afirma también, ahora que es un argumento aceptado universalmente por todas las democracias, nos hará caso y pedirá responsabilidades al Gobierno chino o ¿se va a seguir riendo?”

El líder de Vox se refiere a un informe estadounidense que sostiene que el virus “podría” haber salido de un laboratorio, pero que descarta que fuera creado. Sin embargo, es solo un informe del Departamento de Energía al que se le otorgó poca confianza, según dijeron funcionarios norteamericanos al Wall Street Journal y el New York Times. El Gobierno de EEUU maneja más informes, que ven poco probable la hipótesis del laboratorio. En cuanto al origen del SARS-CoV-2, aún no hay ningún consenso de mínimos alcanzado. En lo que sí hay acuerdo es en que no se creó artificialmente y que el Gobierno chino lo desconocía hasta que empezó a extenderse entre humanos.

Confunde denuncias con delitos

Desde la tribuna del Congreso, Abascal también ha acusado al Gobierno de ser el responsable de unas políticas aparentemente feministas que tienen consecuencias nocivas para las mujeres. Y para sostenerlo ha mencionado un dato del Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior: “Las violaciones subieron un 53% en 2022”, ha afirmado. En realidad, el Balance de Criminalidad recoge el número de denuncias sobre estos delitos, que efectivamente aumentaron un 53,2% en 2022 respecto de 2019, antes de la pandemia. Los expertos –y así lo explicó el Ministerio del Interior en la presentación de estos datos– tiene que ver con las “activas políticas de concienciación y de reducción de la tolerancia social frente a este tipo de delitos”, lo que se traduce en una mayor disposición de las víctimas a denunciar y en una reducción de los altos niveles de infradenuncia que se dan en la violencia sexual.

De hecho, España se reveló en 2016 como uno de los países en los que menos agresiones sexuales se denuncian de Europa, según datos de Eurostat, muy por debajo de la de Suecia, Finlandia, Inglaterra, Islandia o Francia. Uno de los objetivos de la recientemente aprobada ley de libertad sexual (la llamada ley del sí es sí) es facilitar que se realicen estas denuncias garantizando a las mujeres una asistencia permanente con centros de atención 24 horas y juzgados especializados.

En el ámbito económico, el líder de Vox ha criticado que un autónomo que cobra 670 euros “tenga que pagar de cuota 230 euros”. Lo que no ha dicho Abascal es que la cuota es unos 60 euros inferior a la existente hasta el momento, 294 euros al mes de cuota mínima, que se ha rebajado con la reforma aprobada por el Gobierno de coalición. La reforma de los autónomos aprobada hará que los trabajadores paguen en función de lo que ganan, en lugar de lo que elijan como ocurría hasta ahora. Se aplica poco a poco y ya provoca que los que menos ganan, estén pagando cuotas inferiores a la Seguridad Social, pero que los que tienen mayores ganancias aporten más. La cotización da derechos, por lo que con mayor cotización se perciben mayores prestaciones (como pensiones o bajas). Aquí te explicamos una guía sobre el nuevo sistema de cotización para las personas autónomas.

“Aprovechar la inflación para aumentar los impuestos y la recaudación para despilfarrarlos en subvenciones, amigos y políticas disparatadas es robar”, ha defendido, a renglón seguido, Santiago Abascal. La recaudación ha alcanzado en 2022 un récord de ingresos públicos, a falta de conocerse el cierre del año. Sin embargo, estas estadísticas no recogen el impacto de ninguna subida de impuestos, ya que algunas de las medidas anunciadas por el Ejecutivo no han entrado en vigor hasta este año y sus efectos todavía no se han constatado. Sí recoge rebajas como las aplicadas en la electricidad o el gas.

También alude al efecto de la inflación. Sin embargo, un reciente estudio del Banco de España concluye que la inflación no explica todo el aumento de la recaudación. El crecimiento económico y la mejora del consumo han tenido su efecto. Pero, sobre todo, el estudio técnico concluyó que una tercera parte del crecimiento correspondia a “componentes no explicados”.

Costes e ingresos de las pensiones

El líder de Vox también ha criticado la reforma de las pensiones recién aprobada por el Gobierno, que ha afirmado que va a “elevar cruelmente los costes laborales, destruyendo empleo en las pymes, destrozando aún más a los autónomos y estrangulando aún más a las clases medias y trabajadoras que son las auténticas víctimas de su autocracia depredadora”.

Sin embargo, la reforma de pensiones aprobada, para no recortar las prestaciones como había ocurrido en otras reformas previas, lo que hace es incrementar los ingresos del sistema con un aumento de las cotizaciones sociales. Pero no a las clases medias, trabajadoras y pymes, como dice Abascal, sino sobre todo a los salarios más altos, aquellos que superan hoy los 4.500 euros al mes (la base máxima de cotización) y que a partir de esa cantidad no cotizan nada a la Seguridad Social, situando a España como uno de los países donde menos cotizan las altas remuneraciones.

El aumento de los ingresos aprobado por el Ejecutivo de coalición se centra en este colectivo de altas remuneraciones, que suele trabajar en grandes empresas, y además se aumenta poco a poco el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), este sí que alcanza a todos los trabajadores, pero que es una cuota muy reducida, del 0,6% hoy en día y que se prevé que llegué al 1,2% en 2029. En conjunto, la Seguridad Social ha calculado que el aumento medio de las cotizaciones supondrá “37 céntimos más por hora” de trabajo a las empresas y eso una vez esté toda la reforma desplegada en 2050, costes “muy por debajo” de los países de la zona euro, ha explicado el ministro José Luis Escrivá. Abascal ha afirmado, además, que la reforma es un “parche” con el que Sánchez quiere “engañar” q los españoles, pero que “no las garantiza”. En cambio, el ministro Escrivá ha recibido el aval de la Comisión Europea a la reforma, cuyos números han estado examinando durante una larga negociación.

El líder de Vox, además, ha acusado a Sánchez de haber endeudado a generaciones de españoles. “Ha repartido usted millones con la irresponsabilidad de quien no tiene que pagar la cuenta”, ha dicho. En realidad, es cierto que la deuda de España ha crecido en los últimos años por los shocks extraordinarios de la pandemia y de la invasión rusa de Ucrania. Pero también que desde el 120% que llegó a suponer la deuda respecto al PIB (Producto Interior Bruto) en 2020, el endeudamiento se ha reducido cerca de siete puntos.

El dato en 2022, del 113,1%, está por debajo del proyectado en el cuadro macroeconómico en el que se basan los actuales Presupuestos Generales del Gobierno. El Ejecutivo ya había adelantado que este objetivo para el año pasado, que se iba al 115,2%, había sido mejorado por el crecimiento del PIB más intenso de lo esperado. Concretamente del 5,5%, según el INE, tras otro 5,5% en 2021. En 2023, la ratio de deuda de España se quedará en el 112,1%, según las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI). En 2024, será del 110%, según las mismas estimaciones.

“Ya casi no hay ni madres”

Abascal, asimismo, ha acusado a Sánchez de ser el “responsable de que ser mujer ya no signifique nada, porque se adquiere por la simple voluntad del individuo” y le ha invitado a “ir al registro civil y manifestar su odio a la testosterona”, como parte de su habitual batiburrillo de críticas que mezclan violencia de género, ley trans, violaciones e incluso competiciones deportivas. “Algunos de los violadores que han puesto en libertad cuando vuelvan a violar y sean detenidos pedirán ser ingresados en cárceles femeninas y allí volverán a violar”, ha sostenido el líder de Vox. En realidad, la ley no permite que el cambio pueda llevarse a cabo con el objetivo de eludir una condena por violencia de género ni un hipotético cambio de sexo se aplica con carácter retroactivo.

“Ya casi no hay ni madres, para su gobierno, porque prefieren llamarles progenitores gestantes”, ha espetado desde la tribunal Abascal, un argumento que ha utilizado antes por ejemplo Núñez Feijoó, presidente del PP. La realidad es que el texto no sustituye la palabra 'padre' por 'progenitor no gestante', como dice Feijoó. La norma sí modifica el Código Civil para incluir los términos 'progenitor gestante' y 'progenitor no gestante', que convivirán con las palabras 'madre' y 'padre' para incluir tanto a las personas trans que tengan capacidad de gestar como a las personas homosexuales que tengan hijos.

“Ya no hay justicia para las mujeres en las competiciones deportivas”, ha añadido. La situación de las mujeres trans en el deporte no ha cambiado un ápice con la aprobación de la nueva ley, pese a que se ha convertido en uno de los bulos favoritos de la ultraderecha, que ha llegado a señalar como ejemplo de esta supuesta desventaja a la luchadora brasileña Gabrielle García, nacida biológicamente mujer, por el mero hecho de ser más grande que sus rivales.

* Con información de: Daniel Sánchez Caballero, Alberto Ortiz, Natalia Chientaroli, Laura Olías, Diego Larrouy y Daniel Yebra.