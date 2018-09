Delgado enmarca las grabaciones en un "ambiente distendido" y dice que su publicación es un "ataque execrable"

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha asegurado este martes que las grabaciones de su participación en una comida con el excomisario de Policía José Manuel Villarejo son "un ataque execrable". En concreto, en referencia a sus comentarios homófobos sobre el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha afirmado que le ha "dolido mucho" porque mantiene con él una relación de amistad.

Así se ha expresado la ministra en un desayuno informativo, en el que ha estado arropada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Delgado ha hecho un repaso de las iniciativas de su ministerio, pero no ha podido evitar que todas las preguntas de la prensa se centrasen en las grabaciones hechas en 2009. En las conocidas este martes, la ministra dice a los comensales que Marlaska, entonces juez de la Audiencia Nacional, es "maricón".

"Marlaska es amigo mío desde 2004, hemos mantenido una relación estrechísima , de respeto profesional y personal, este tema me ha dolido mucho", ha dicho la ministra en referencia a esas grabaciones. Ha enmarcado sus expresiones durante esa comida "en un ambiente distendido, relacionado a otra cosa". "El que me conozca, entre ellos Marlaska, con el que he hablado, saben que no se refiere a él", ha apuntado.

"Hay trocitos de audio solapados, pegados"

Delgado no ha dado más detalle sobre esa conversación con el titular de Interior. Sobre las grabaciones, ha repetido en varias ocasiones que "no tenemos los audios completos, hay trocitos de audio solapados, pegados", y ha anunciado que que llegará "hasta el fondo del asunto". "No voy a permitir que nadie cuestione mis principios, mi honorabilidad, mi honestidad, esto es lo que tengo después de 30 años de trabajar por lo que creo", ha añadido.

"Voy a seguir contando con el apoyo del presidente del Gobierno, porque tenemos un objetivo superior que el de dejarnos arrastrar por ataques que no tienen nada de políticos, que no tienen nada de verdad, que no tienen nada de sentido y que son execrables", ha zanjado.

La ministra reconoció este lunes que había tenido tres encuentros con Villarejo, después de decir inicialmente que jamás había tenido ningún contacto ni personal, ni profesional con el excomisario.

Delgado admitió que había participado en una comida en la que estaba el policía, y cuyo contenido ha sido desvelado por el medio Moncloa.com, que ha publicado unas grabaciones de ese encuentro, al que también acudió el exjuez Baltasar Garzón. Según ha dicho, no ha habido "un cambio de versión" y ha insistido en que solo ha visto al policía en tres ocasiones: "cuando me lo presentaron, en una comida y en un café".

"No sé cuál es la finalidad"

"No sé cuál es la finalidad, sé lo que cada uno ha hecho, y sé lo que he hecho, lo que soy yo y por qué estoy aquí", ha respondido, preguntada a qué achacaba la publicación de esas conversaciones privadas. "Es un ataque institucional, es querer a través de mí hacer un juego político, puede ser, no lo sé", ha comentado.

Delgado, eso sí, las ha relacionado con las grabaciones sobre el rey emérito y con "un primer bloque" de ataques sobre su presunta mediación a favor de un empresario que se enfrentaba a una extradición, y que pidió ayuda a Villarejo. Sobre último tema, ha dicho, hubo "un desmentido absoluto por parte de la Fiscalía".

La ministra también ha negado que en esta polémica haya alguna responsabilidad de su Gabinete, que lo ha hecho "perfectamente bien". En las últimas semanas, Delgado se ha quedado sin jefa de Prensa y sin director de Comunicación.

Afirma que no hay injerencias en el Poder Judicial

La ministra del Justicia también ha respondido a algunas preguntas sobre las últimas declaraciones de miembros del Gobierno acerca de la causa sobre el procés. LA delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, sugirió que sería conveniente indultar a los políticos acusados si resultan finalmente condenados, mientras que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, afirmó que sería deseable que los presos saliesen de prisión preventiva si el comienzo del juicio se retrasa.

Delgado ha asegurado que "respetar la independencia" del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal es una cuestión que distingue al Gobierno del PSOE de Ejecutivo anterior del PP: "Esta era una de las cuestiones que nos separa del PP, del anterior Gobierno, en el que ha habido ministros reprobados por poner y quitar fiscales". "Hay independencia del Poder Judicial y jueces, y autonomía del Ministerio Fiscal", ha insistido, al tiempo que ha negado cualquier "interferencia" de miembros del Gobierno en la labor de los tribunales ni ninguna "instrucción" a la Fiscalía.

"No voy a opinar en modo alguno sobre el procedimiento, sobre la causa especial, porque se esta instruyendo, está en la última fase, y hay que esperar a lo que digan los jueces", ha concluido.

Durante el desayuno, Delgado ha hecho repaso de algunas de las medidas que ha llevado a cabo su Ministerio durante los primeros 100 días de Gobierno y ha fijado algunos retos de futuro, como traspasar la iniciativa de la instrucción a los fiscales. También se ha referido a la Justicia Universal, la legislación que el Ejecutivo trata de recuperar con la creación de un comité de expertos que analizar cómo ampliar esta legislación.

Además, ha lamentado que esta tarde vaya a ser reprobada por el Senado "por haber trabajado por la defensa de la jurisdicción de España hasta sus ultimas consecuencias", en referencia a la polémica sobre el pago o no de la defensa del juez Pablo Llarena.