El PNV pide a Sánchez que cuide a los socios y “sea realmente transformador”

Con un duro discurso por el mal trato que, a su juicio, ofrece el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los socios de la investidura, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha pedido al jefe del Ejecutivo que sea “realmente transformador y no se apoquine ante los medios y la derecha”. Pero en su intervención en el debate sobre el estado de la nación, el dirigente nacionalista ha lamentado que, en su discurso de este martes, Sánchez anunciara “medidas que no ha contrastado previamente con sus socios parlamentarios”. “Una vez más”, ha criticado, “como si tuviera mayoría absoluta”.

“Ha incumplido por enésima vez el punto primero de nuestro acuerdo de investidura, que le comprometía a 'mantener una comunicación fluida y constante con EAJ-PNV, dando a conocer con antelación suficiente los proyectos e iniciativas que el Gobierno desee impulsar'”, le ha reprochado al jefe del Ejecutivo. “Probablemente ustedes piensan que la mejor reacción a una bajada en las encuestas es presentar a bombo y platillo una serie de medidas sin reparar en las consecuencias que podrían provocar en su estabilidad parlamentaria. Medidas que nos veremos abocados a tener que discutir bajo presión para no hacer descarrilar al Gobierno. Se lo diré una vez más. Sólo miran ustedes a la próxima curva sin reparar en las siguientes que hay en la carretera”, le ha advertido.

Esta semana, ha añadido Esteban, “lo que tocaba era pararse a reflexionar y anunciar unos objetivos, previamente pactados con todos los grupos” que el Gobierno “necesita para finalizar el mandato”. “Ayer dio la sensación de que nos ofrecía un paquete de medidas desestructurado, como si hubiera hecho una recolección de ideas por ministerios, una suerte de improvisación a manera de aquel ‘no’ a la bajada del 5% del IVA de la electricidad que a las dos semanas era ‘sí’”, ha criticado, antes de asegurar que “algunas de las medidas que anunció unilateralmente invaden el ámbito estatutario, otras condicionan su desarrollo y la toma de decisiones, y otras no se sabe qué alcance pueden tener”.

Esteban no se ha mostrado en contra del impuesto a las grandes compañías pero ha considerado que “no puede hacerse de cualquier forma”, sino que “debe evitarse que no haya garantías de que de nuevo vuelva a repercutir en el usuario”. “En todo caso, deberá hacerse sobre la diferencia de beneficios pues no puede gravarse doblemente por el mismo hecho imponible. Y, sobre todo, cualquier gobernante debe saber que hay sectores del tejido económico e industrial que son muy delicados, el diálogo con los afectados es imprescindible si no quieren ponerse en riesgo inversiones público-privadas que hoy se tornan imprescindibles para transformar el modelo económico y están recogidas en el programa de recuperación y resiliencia, o para evitar tentaciones deslocalizadoras”, ha dicho.

Ante la inflación y la guerra de Ucrania, Esteban ha pedido al Gobierno más “medidas estructurales” y “medidas a medio plazo” que “deben ser no generalizadas sino selectivas, dirigidas a colectivos determinados y a término”.

Esteban: “¿Por qué tengo esa sensación de incomodidad”

A renglón seguido, el portavoz del PNV ha vuelto a mostrar su malestar con las formas de negociar del Gobierno. “Si todo va sobre ruedas; si van aprobándose los proyectos que presenta, salvo excepciones; si al parecer cooperamos fácilmente llegando a acuerdos y cumpliendo los compromisos; ¿por qué tengo esta sensación de incomodidad semana tras semana?”, se ha preguntado. Se trata, según ha dicho, de “una sensación de estar porfiando continuamente con el Gobierno y ”de tener que salvar obstáculos continuamente“.

“Sí, hay cosas que van haciéndose”, ha reconocido. “Hay acuerdos presupuestarios que van implementándose. Pero siempre tras insistir por nuestra parte constantemente una y otra vez, con la sensación de que el Gobierno no considera prioritarias las inquietudes de sus socios, con la impresión de que falta impulso político para asumirlas y priorizarlas en la agenda”, ha añadido. Tras recordar los compromisos adquiridos por el Gobierno cuando pactó la investidura con el PNV, Esteban ha denunciado que “han pasado dos años desde su compromiso y seguimos exactamente igual”. “Esto es inaceptable, señor presidente, por muchas excusas que se busquen”, ha remachado.

También ha urgido a Sánchez a abordar las cuestiones territoriales en Catalunya y Euskadi, al ser sus principales socios fuerzas nacionalistas e independentistas vascas y catalanas. “¡Quítese ya los complejos de encima! Porque no puede ser que busque los votos de unos socios de los que luego reniega. Es más, me atrevo a decir que si usted afrontara como estadista el problema de la estructura de Estado u otros arrastrados desde la transición, su figura y la de su partido crecerían. Si lo hiciera, por fin su electorado podría verle como alguien que no está a dos aguas, amedrentado por la vociferante derecha y sus corifeos en demasiadas ocasiones”, ha afirmado Aitor Esteban.

“A la hora de la verdad, usted no se ha atrevido ni a abordar la cuestión nacional vasca y catalana, ni a cambiar la Ley de Secretos del Estado”, ha dicho Esteban. En su turno de réplica, Sánchez sí ha dicho que esta última se va a aprobar en julio por el Consejo de Ministros. Pero el portavoz del PNV ha añadido que el Gobierno tampoco se ha atrevido “ni a limitar la inviolabilidad del rey, ni a llevar hasta las últimas consecuencias y depurar las actuaciones policiales de tinte político impulsadas por el PP, actuación denunciable y antidemocrática, más allá del maquillaje de una comisión en el Congreso en la que limitaron las comparecencias”, ha denunciado.

Para Esteban “lo que espera” el electorado de izquierdas es que Sánchez “sea realmente transformador y no se acoquine ante los medios y la derecha”. “Porque, si no es así, seguiremos ‘per secula seculorum’ con los Villarejos de siempre, seguiremos sin saber qué le ocurrió a Zabalza, seguiremos con una situación anómala en el marco europeo con un Jefe del Estado que es absolutamente impune ante los tribunales, y continuaremos con la cuestión vasca y catalana sin resolver y generando tensiones”, ha añadido.

“¿Qué va a hacer para mantenernos como socios?”

Insistiendo en el mismo mensaje, Esteban ha preguntado a Sánchez “cómo piensa llegar al Gobierno y mantener una mayoría en una próxima legislatura”. “¿O es que no le importa? Si no cuida sus relaciones parlamentarias, ¿con quién piensa alcanzar la Moncloa tras las siguientes elecciones? Porque, tal y como vaticinan las encuestas, tendrá que seguir apoyándose en las mismas formaciones que le dimos apoyo en la investidura. A no ser, claro, que lo que pretenda es acudir a una gran coalición con el PP. Si no es así, si va a tener que seguir con nosotros, ¿qué va a hacer usted para mantenernos como socios?”, se ha interrogado.

En todo caso, Esteban ha renegado de un posible acuerdo de su partido con el PP porque “los mensajes que se envían” desde la dirección de Alberto Núñez Feijóo “son desoladores y no invitan al optimismo ni al acercamiento”. “Pero el ‘no os lo podéis permitir, no tenéis alternativa a mí’ como argumento, insisto, es poco alentador e inteligente. Desde luego no genera ni ilusión, ni fuerza, ni adhesión. Porque, en realidad, el que ‘no puede permitírselo’ es usted. Usted no puede permitirse prescindir de los socios”, le ha espetado a Sánchez.

Sánchez le echa en cara el trato al PSE en Euskadi

El jefe del Ejecutivo ha salido al paso de las críticas que le ha vuelto a verter Aitor Esteban, por no cuidar a los aliados de la coalición. “Yo hablo con el PSE-EE y no sabe lo que me dicen de la información que tienen por parte del PNV”, ha dicho sobre el bipartito de Euskadi. “No lo digo como reproche. En todos lados cuecen habas, también en el Gobierno de Euskadi. No hay problema. Tenemos que mejorar todos nuestra interlocución”, ha zanjado.

En su réplica, Sánchez ha vuelto a sacar el tema. “Estoy convencido de que las negociaciones en el seno de la coalición son azarosas seguramente no tanto como las nuestras, al menos a ojos de la opinión publicada”, le ha dicho a Esteban, a quien ha recordado que el Gobierno vasco cuenta con mayoría absoluta mientras que el central no la tiene y, por tanto, tiene que “sumar sus enmiendas y transaccionales y eso hace todo más complicado”. “No tenga duda de que la tranquilidad y la paciencia es uno de los activos del Gobierno”, ha rematado.