Los portavoces parlamentarios se despiden de Iglesias entre críticas a la maniobra y alabanzas a su compromiso

El tiempo de Pablo Iglesias en el Congreso llega a su fin. Al menos en la etapa que comenzó en enero de 2016. A un mes de que arranque la campaña electoral en la Comunidad de Madrid, y de que el todavía vicepresidente del Gobierno abandone sus cargos estatales, los portavoces parlamentarios han comenzado a despedirse del secretario general de Podemos. Iglesias ha recibido críticas por parte de algunos aliados del Ejecutivo de coalición por lo que consideran una maniobra partidista, así como de los partidos de la derecha, que han arremetido con dureza contra él. Desde el PSOE, sin embargo, se ha optado por alabar que se ponga "al servicio de su partido". Dos caras de la misma moneda.

"Me da la sensación de que la política española se reduce a jugar al Stratego. Hay mucho aficionado que se aburre bastante si no se mueven las fichas". Así ha analizado el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, la decisión de Iglesias de marcharse a Madrid a disputar las elecciones autonómicas convocadas por Isabel Díaz Ayuso para el próximo 4 de mayo. "Es interés de partido", ha dicho en declaraciones en el Congreso, donde ha dicho que ese partidismo ha motivado todo lo ocurrido en los últimos días: "Primero, Ciudadanos queriendo la Presidencia de una Comunidad; el apoyo del PSOE a la moción de censura para sacarle de su alineamiento con el PP y buscar una posible mayoría circunstancial si sale mal con ERC". Y ha continuado: "El PP reacciona por interés partidista y con compra de voluntades. Y reacciona en Madrid en interés de partido". Esteban también ha dicho que el movimiento de Iglesias responde al "temor" de no llegar al 5%: "La única manera de sacar la cabeza es presentándose él". Y ha concluido con un mensaje para Más Madrid: "La decisión de Errejón es también un tema de proyectos individuales". El portavoz de Más País este martes no ha comparecido ante los medios.

En la misma línea se ha mostrado Joan Baldoví. El diputado de Compromís ya ha criticado a Iglesias en el pasado. Y este martes ha insistido. "Dura poco en los sitios. Se mueve mucho", ha dicho, para añadir que "se encuentra más cómodo con papeles que no sean el de la gestión". "Algunos se sienten mejor en el papel de pepito grillo", ha apuntado, para asegurad que le "hubiera gustado que terminara aquellas cosas que tenía en marcha", como "la ley de vivienda" que Iglesias ya dijo que quiere cerrar antes de irse.

Antes que ellos, la diputada de la CUP Mireia Behí aseguraba que "desde una perspectiva independentista, más allá de la audacia o la pertinencia del movimiento, hay frustración" por la "incapacidad de este Gobierno de tirar medidas hacia adelante que son transformadoras e imprescindibles". La diputada catalana ha citado la ley trans o la ley de amnistía y "la derogación de la reforma laboral que nunca llega". Behí ha mostrado "preocupación por las consecuencias" y "por la posibilidad de que la derecha en la Comunidad de Madrid se reafirme y consiga gobernar con mejores resultados. Esperemos que no".

Adriana Lastra: "Se ha puesto a servicio del partido"

Quien sí ha defendido el movimiento de Iglesias ha sido Adriana Lastra. La portavoz socialista ha dicho compartir "que un militante debe estar a disposición" de su partido. Y eso, ha asegurado, ha hecho Pablo Iglesias: "Se ha puesto a servicio del partido". La también vicesecretaria general del PSOE ha declarado además que "es una buena noticia que las fuerzas de izquierda superen el 5%", en referencia a la posibilidad de que Podemos no lo hiciera antes del salto de Iglesias.

Lastra ha asegurado que "el Gobierno de coalición funciona bien, más allá de un desencuentro puntual lógico". "Así va a seguir siendo en el Gobierno de la nación y en el Congreso. Y seguiremos teniendo una buena relación en la Asamblea", ha remarcado. "Tenemos un acuerdo firmado, es una coalición que funciona, estamos cumpliendo los acuerdos y así seguirá siendo", ha zanjado la portavoz socialista.

Las críticas más duras han venido por la derecha. El portavoz de Vox, Iván Espinosa, ha calificado a Iglesias de "cobarde". "Tras un año en el Gobierno, y a la vista de que no se lleva bien con su jefe, ha decidido huir. Es obvio que es incapaz de gobernar", ha concluido.

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha reclamado por su parte la dimisión inmediata de Iglesias. "Ha demostrado que no ha hecho nada, que es un vago redomado elevado a la categoría de vicepresidente. Su actividad ejecutiva es cero, pero series las ha visto todas", ha dicho. "No es de recibo que se utilice su posición y el dinero público para hacer campaña. Esperamos que mañana sea su última sesión de control", ha concluido.

Por último el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha dicho que le ha "llamado la atención cómo ha explicado el señor Iglesias su salida del Gobierno, diciendo que se presenta como consecuencia de que quiere pelear contra la derecha y contra la ultraderecha y también a la vista del acercamiento de Ciudadanos al PSOE en Murcia", informa Carmen Moraga.

Bal ha considerado "una buena noticia que deje el Gobierno de España" y también ha dejado caer, como hiciera Ayuso el lunes, que el supuesto mérito es de Ciudadanos. "Yo no voy a entrar en campeonatos ni en medallas con nadie, pero es una buena, buena, buena noticia porque creemos que [Iglesias] es la encarnación del populismo, ese que solo está para la foto, para el Twitter, y que ha gestionado poco o nada las importantes responsabilidades que tenía en su vicepresidencia segunda. Por eso esperamos que quien venga tenga mayor responsabilidad".