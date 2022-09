El PP da alas en la Eurocámara al bulo de la pederastia en el 'bar España'

El descabellado bulo de la pederastia en el 'bar España' ha tocado a la puerta del Parlamento Europeo. Y en las recomendaciones sobre las peticiones de investigación que llegan profusamente a la comisión de la Eurocámara se incluye la solicitud de investigar infundios contra cargos públicos por una supuesta trama de pederastia que fue investigada y sentenciada como falsa. Esas recomendaciones, según el documento de “resúmenes, información y recomendaciones”, son de la “chair”, es decir de la presidenta: Dolors Montserrat (PP).

Fuentes parlamentarias explican: “Las peticiones las puedes presentar y luego tienen que pasar este primer filtro de revisión que consiste en: la chair revisa las peticiones (esta es la 504), reciben un documento los eurodiputados de PETI para revisar y añadir sus comentarios (si las ven admisibles o no y por qué), luego vuelve a la chair, que vuelve a revisar con los comentarios (no suele añadir cambios). Finalmente hay una siguiente ronda de comentarios de los eurodiputados y luego ya se admiten las que decide la chair tras el debate”.

Las fuentes prosiguen: “Seguramente este documento no lo redacta ella, pero son recomendaciones que se le atribuyen textualmente a ella y es su responsabilidad porque es la chair”.

Fuentes próximas a la presidencia de la comisión argumentan: “Esa petición ni siquiera ha sido aún admitida a trámite y la chair en esta fase no interviene”. Y añaden: “Es algo formal del secretariado, no está admitida siquiera. Es un documento del secretariado, un documento formal, que da hasta el 13 de el de septiembre para recibir las alegaciones de los grupos, que se vota en función de las mayorías. Es un formalismo del secretariado con los criterios de admisión jurídicos y no políticos. El 13 de septiembre se decide”.

“Las recomendaciones de la presidenta sobre admisibilidad y acción se considerarán adoptadas a menos que se reciban comentarios antes del 13 de septiembre de 2022”, dice el documento distribuido a los eurodiputados de la comisión de Peticiones. ¿Y quién es la presidenta? Dolors Montserrat. ¿Y qué es lo que se recomienda? “Declarar admisible [la petición de investigación] y ”solicitar información a la Comisión [Europea]“.

Hasta nueve propagadores del bulo del 'bar España' estaban citados para sentarse en el banquillo de los acusados partir de febrero por los presuntos delitos contra la integridad moral, por calumnias con publicidad contra particular y contra autoridad y funcionario público, injurias y calumnias con publicidad y por denuncia falsa contra la administración de justicia.

Durante más de dos décadas los acusados se han dedicado a propagar en internet bulos sobre una supuesta trama de pederastia en un establecimiento situado en la carretera de Benicarló. Sin pruebas, aseguraban que estarían implicados el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps e incluso una magistrada, además de otros cargos de la Generalitat Valenciana.

La supuesta trama se la inventó un peluquero de Castelló, Reinaldo Colás, ya fallecido, al sospechar que la pareja de su ex mujer abusaba de sus hijos. A partir de ahí, sin ningún tipo de fundamento, el bulo se extendió a varios cargos públicos de la política Valenciana (por lo que la Abogacía de la Generalitat Valenciana ejerce la acusación particular) y fue creciendo en foros conspiracionistas de internet y en redes sociales.

Según informa El Confidencial, que ha adelantado la noticia de la recomendación favorable a investigar el bulo, la petición de investigación viene del abogado Magí Ribas Alegret en representación de Ramón Valero Martín Consuegra [los nombres no salen en el documento], autodenominado en la red Técnico Preocupado, quien difundió activamente el bulo (tras la apertura del juicio oral inició una campaña para recaudar fondos para su defensa). “El impacto publicado en internet por este acusado ha sido de gran relevancia”, afirmaba el Ministerio Fiscal en su escrito sobre Martín Consuegra.

El documento da hasta el 13 de septiembre para que los eurodiputados den su opinión a la presidenta sobre esa recomendación y las 23 restantes del documento de 21 páginas distribuido a los miembros de la comisión que son los que, en último término, deciden qué se hace con cada una de las peticiones. Generalmente, populares, liberales y extrema derecha suelen frenar las peticiones que llegan de la izquierda y hacer valer las suyas, algo que aprovechan a menudo PP, Ciudadanos y Vox para hacer presionar políticamente al Gobierno de España. Otras veces, los liberales deshacen esa mayoría y dan impulso a alguna petición de socialistas, verdes y La Izquierda.

De acuerdo con el documento de recomendaciones de la presidenta de la comisión de Peticiones, la se cree sin duda alguna toda la versión de los propagadores del bulo: “El peticionario se refiere a una serie de casos de abuso sexual y participación en la prostitución infantil, ritos satánicos e incluso asesinato de menores a cargo de la Generalitat Valenciana (España). Estos casos se remontan a la década de 1990 cuando fueron objeto de un proceso judicial (conocido como el Caso 'Bar España'). [...] Pide una nueva investigación de los casos del 'Bar España', que en su momento no dieron lugar a la formulación de cargos y que, a su juicio, no fueron debidamente investigados. Al mismo tiempo, el peticionario denuncia que 25 personas, y en particular su representante, habrían sido procesadas judicialmente por presuntos delitos contra la integridad moral, falsa acusación y difusión de rumores, y por haber publicado entradas al respecto en su blog y en varios sitios web, repitiendo información publicada por los medios de comunicación que él creía que era la verdad. [...] Asimismo, considera que los procedimientos judiciales adolecen de falta de garantías procesales y pide que se notifique a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y/o al Ministerio Fiscal Europeo aquellos asuntos que puedan ser de su competencia en la medida en que se refieren al uso de fondos de la UE para financiar guarderías”.