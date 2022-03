El PP vincula su apoyo a las medidas anticrisis del Gobierno a una bajada de impuestos que no concreta

El PP quiere que el plan anticrisis que aprobará este martes el Consejo de Ministros incluya una bajada de impuestos, así como la reducción de gasto público “superfluo”. Mientras no se concrete este aspecto, el partido no desvelará si apoyará o no en el Congreso la convalidación del real decreto ley que recogerá las medidas anunciadas por el presidente, Pedro Sánchez, esta mañana. Así lo han trasladado fuentes de la dirección del partido a elDiario.es este mismo lunes. Además, la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, ha reclamado “conocer” todo el contenido del real decreto ley “antes de que se publiquen en el BOE”. “Sería lo lógico, espero que entiendan el mensaje”, ha concluido en referencia al Ejecutivo.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se puso en contacto el domingo por la noche con la propia Gamarra, que ejerce además como coordinadora general interina del PP hasta el congreso de este fin de semana, para comunicarle las líneas generales del plan que aprobará el Gobierno el martes. Fuentes de la dirección rechazan anunciar el sentido del voto del PP en el Congreso cuando llegue la batería de medidas.

“Sin conocer el real decreto ley ni su alcance, es hablar de un futurible”, aseguran. Las mismas fuentes dicen que “el PP es un partido de gobierno, sabe cuál es su posición y debe estar arrimando el hombro”. Pero aprovechan para presionar: “Pedimos al Gobierno, que está trabajando en el borrador, que incorpore todo lo que España necesita: bajada de impuestos y ayudas a los ciudadanos”. Además, apremian al Ejecutivo a “apretarse el cinturón”. “Si reduces el gasto, puedes bajar impuestos y ser más ambicioso en las ayudas”, añaden. Y zanjan: “El Gobierno tiene que incorporar bajadas de impuestos porque es a lo que se comprometió en La Palma. Suscribió un acuerdo, estaría bien que lo cumpliera y se reflejara en el real decreto ley”.

Pero en el PP no concretan ni qué impuestos debe bajar el Gobierno ni cuánto. Tampoco dónde debe recortar en gasto público. “Vamos tarde”, se limitan a señalar en el PP, que pide desde hace varias semanas que se articulen medidas para reducir la escalada de precios. “Tenemos máxima disposición a dialogar” sobre el contenido del real decreto ley “y a aprobarlo”, insisten. Pero remachan: “Se desconoce cómo se van a plasmar las medidas, sería bueno conocerlas previamente para valorar”. “Con lo que se ha dicho sin conocer el fondo no podemos anticipar el voto”, concluyen.

El PP ya le trasladó al Gobierno su posición el pasado 16 de marzo, en una reunión en el Congreso tras la que denunciaron que no se había concretado nada. En esos días hubo varios pronunciamientos públicos del presidente virtual del partido, Alberto Núñez Feijóo, en los que tendía la mano al Ejecutivo para ayudar en esta crisis, mientras les acusaba de “forrarse” con los impuestos de los españoles.

Una idea que, pese a un recule inicial, el PP ha recuperado. La semana pasada hizo público un mensaje en redes en el que señalaba directamente a Pedro Sánchez por “quedarse 57 euros” de cada 100 que se gastan en gasolina. Un mensaje que, además, estaba plagado de errores.

Desde la dirección se apunta que el PP “es un partido de Estado” que estará “a la altura de las circunstancias. Máximas predisposición para meidas concretas, inmediatas y suficientes.