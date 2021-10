Presidente Asturias siente "absoluta vergüenza" por el fichaje de Carmona en Iberdrola y cree que debería "renunciar"

OVIEDO, 4 (EUROPA PRESS)

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha señalado este lunes que siente "absoluta vergüenza" por el fichaje de Antonio Miguel Carmona como nuevo vicepresidente de Iberdrola España y cree que debería "renunciar".

Barbón ha hecho estas declaraciones con motivo de su presencia en Langreo para los actos de inauguración de Arkuos Espacio de Acción Social Educativa, promovido por la Fundación Cruz de los Ángeles.

El presidente autonómico se suma así a otras voces socialistas críticas con este nombramiento, como el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán León, que señalaba estos días que le parece "un mal mensaje el que emiten ambos". "No tengo nada contra Iberdrola ni contra Carmona. Pero si se confirma la noticia de su fichaje, me parece un mal mensaje el que emiten ambos", escribió Santos Cerdán en Twitter.

Adrián Barbón dijo este lunes no aguantarse para opinar sobre el asunto. "No me resisto", señaló, afirmando que siente una "absoluta vergüenza". "Si yo siento vergüenza significa que él no la tiene", ha apuntillado.

Barbón afea así este tipo de fichajes "siempre" pero "máxime en un contexto como el actual", incidiendo en que Carmona "se llenó la boca diciendo que no tenía precio".

El presidente asturiano, asimismo, pidió disculpas a la ciudadanía "como político" ante esta conducta de alguien que no tiene "ningún" papel político dentro del PSOE y que, de hecho, está "totalmente enfrentado" a la dirección del partido e incluso "ha atacado" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Barbón dice desconocer si Carmona sigue militando en el PSOE y sostiene que si así fuera y tuviera "vergüenza" se daría "de baja" y, en todo caso, "debería renunciar".

Antonio Miguel Carmona fue elegido diputado por el PSOE en la Asamblea de Madrid en dos etapas: entre junio de 1999 y diciembre de 2002, y entre junio de 2011 y junio de 2015. Posteriormente, fue elegido concejal en el Ayuntamiento de Madrid en las elecciones municipales de 2015, permaneciendo cuatro años como edil en el consistorio presidido entonces por la alcaldesa Manuela Carmena.

Doctor en Ciencias Económicas especializado en crecimiento económico y nuevas tecnologías, Carmona comenzó su andadura profesional dando clases en la Complutense de Madrid y en la actualidad es profesor en la Universidad CEU San Pablo. En este momento, el economista no ocupa ningún cargo dentro del PSOE.