Sánchez se arremanga en la lucha con Soria Ya!

Las elecciones en Castilla y León se juegan en nueve circunscripciones. Un puñado de votos pueden decantar varios escaños y dar una alegría o un mazazo la noche electoral. En el PSOE son conscientes y por eso Pedro Sánchez va a echar el resto ahora que ven al PP en caída y, por tanto, opciones de que haya un cambio. Y uno de los territorios en el que los socialistas se juegan más es Soria, donde la irrupción de la plataforma de la España Vaciada les puede hacer un roto. Hay un escaño en juego. Todo suma. Además de incluir a última hora la presencia del presidente en un acto en Burgos junto a José Luis Rodríguez Zapatero este jueves, Ferraz ha intensificado su desembarco en Soria este miércoles.

Solo estaba previsto un paseo de Sánchez acompañado de dirigentes socialistas por la ciudad, en buena medida para no restar protagonismo al candidato, Luis Tudanca, que un par de horas después se la juega en el segundo debate. Pero Ferraz modificó los planes: hubo un encuentro con los alcaldes socialistas de la provincia y mitin. "Después de ver cómo va el PP, que no saben si hablar de Sánchez o de Castilla y León de los nervios, tengo claro que lo que hoy parece un deseo el 13 de febrero se va a convertir en una realidad", ha expresado el líder socialista que, ante un público entrado en años, ha comenzado su intervención hablando de Felipe González para acabar diciendo que él representa la socialdemocracia: "No es felipismo, ni zapaterismo ni sanchismo, se llama socialismo, socialdemocracia, que es lo que representa el PSOE".

Durante casi toda su intervención, Sánchez ha tenido puesta la chaqueta de presidente al hablar de sus encuentros con mandatarios internacionales, como Joe Biden, de la negociación de los fondos europeos o de la compra unificada de vacunas a nivel europeo, y se ha referido, en concreto, a su discurso de investidura, cuando ya habló de hacer frente a la despoblación, que es el principal problema de Soria y por el que en buena medida ha surgido la plataforma que amenaza con robarle al PSOE hasta dos escaños. Así le ha dicho al auditorio que ya en enero de 2020 habló "de la necesidad de descentralizar el Estado. "No solo porque creemos que hay que repartir el crecimiento sino porque tenemos claro que el ciudadano no se tiene que acercar al Estado sino el Estado al ciudadano garantizando el bienestar viva donde viva: en Madrid o en un pueblo de Soria", ha afirmado.

Tras enumerar logros de su Gobierno, como la revalorización de las pensiones, la reforma laboral o la subida del Salario Mínimo Interprofesional, Sánchez ha aprovechado para reivindicar al PSOE y ha sido ese el único momento en el que se ha referido implícitamente a Soria Ya! con la que los socialistas comparten buena parte de las reivindicaciones. "Tengo enorme respeto por todos los partidos y plataformas que se puedan presentar, pero hago una reflexión a la ciudadanía: estas transformaciones, respuestas equitativas y eficaces solo las puede hacer factibles un partido como el PSOE en la ciudad de Soria, en el Gobierno de España o en la Junta", ha dicho en presencia del alcalde de la ciudad, Carlos Martínez.

"Somos un Gobierno de palabra y de acción y aquello que decimos lo cumplimos", ha dicho posteriormente: "Si a Soria no le va bien, a España no le va bien; pero si a España le va bien, a Soria le irá bien. Es la gran leccion que tenemos que extraer". Sánchez ha pedido a los suyos alentar la movilización, pero también convencer a los indecisos: "Necesitamos concentrar aún más el voto". La idea fuerza del PSOE en los últimos días es que PP y Vox gobernarán juntos si suman mayoría absoluta. Por eso Sánchez ha hablado de un Gobierno del PSOE o uno "de coalición" de Alfonso Fernández Mañueco con la extrema derecha.

"Siempre que gobernamos los socialistas en España, hacemos cosas buenas por Soria y por Castilla y León", ha dicho el presidente, que se ha referido a medidas concretas que ha puesto en marcha en Soria, como el anuncio reciente de un Centro Nacional de Fotografía, el Centro de Gestión y Protección de Datos de la Seguridad Social, y "otros muchos proyectos" que ha prometido en ese acto sin entrar en detalles. "¿Os imagináis cómo podríamos multiplicar las oportunidades y el progreso de esta tierra si tuviéramos un Gobierno socialista en España, un Gobierno progresista en Castilla y León y un alcalde socialista en Soria? Es bien sencillo: el próximo 13 de febrero a votar socialista", ha concluido.

Mucho más explícitos en la pugna con Soria Ya! han sido quienes le han precedido. "Nosotros no solo protestamos, no solo reivindicamos, nosotros después ponemos una solución sobre la mesa. ¿Alguien nos va a dar lecciones a nosotros de amor por nuestra tierra?", ha reivindicado la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, que ha citado a unos cuantos militantes del PSOE "activistas contra la despoblación": "Llevamos años luchando contra ella".

Los cálculos del PSOE es que perderán un escaño en favor de Soria Ya! y el PP, otro. Así, el reparto 3-2 de las elecciones de 2019 quedaría 2-2-1. Sin embargo, algunas encuestas pronostican la entrada de la Plataforma en las Cortes con tres procuradores, lo que iría en detrimento de los socialistas. Eso es lo que está en juego. "Una advertencia con estos partidos nuevos que surgen y dicen que van a cambiar las cosas: recordad lo que nos pasó en 2019, recordad los que venían, ¿qué pasó? Que el PP les huntó, les puso sillones y pactaron con ellos. Estos que venían a regenerar la política lo que han hecho es degenerar la política y mantener al PP en el gobierno durante dos años más", ha expresado el cabeza de lista, Ángel Hernández.

"El Gobierno se ha volcado en Soria en esta campaña. Todos los ministros han venido con algo bajo el brazo, con oportunidades y futuro. Ningún dirigente del PP puede venir a vender algo a Soria", ha dicho Hernández, que ha agradecido al presidente "todas las inversiones" en la provincia. También lo ha hecho el alcalde de la capital, que ha enumerado proyectos desde el centro de fotografía a las "políticas públicas correctoras" pasando por la reparación de las murallas de varios pueblos. "No hay otra alternativa que garantice el cambio que el PSOE", ha dicho Carlos Martínes, que ha advertido de que "no se puede entrar en un trueque". "El futuro de Soria pasará por centro de datos, por el centro de fotografía, por el ferrocarril, por las autovías, por las carreteras, por las oportunidades, pero una sociedad sin valores no puede tener futuro. Por tanto, la educación, la sanidad, las políticas públicas, la igualdad de oportunidades son el pilar básico que transforma una sociedad. Por eso tenemos que aunar el voto en torno al PSOE", ha advertido el regidor tras avisar de que "abrir la puerta de la extrema derecha es dinamitar el pilar fundamental del estado de derecho": "No podemos permitirnos el lujo de blanquear el fascismo dentro de las instituciones y eso solo se puede frenar el PSOE".