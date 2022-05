Sumar: Yolanda Díaz registra el nombre de su proyecto para llegar a las generales

'Sumar'. Ese será el nombre de la plataforma de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en un primer paso en su camino hacia liderar un proyecto con el que presentarse a las próximas elecciones generales. Miembros de su círculo de confianza han registrado ante el Ministerio del Interior la denominación 'Sumar', según ha adelantado El Periódico de España y ha confirmado elDiario.es.

Este diario ha podido saber que el nombre no está todavía formalizado el registro, aunque ya se ha hecho la solicitud para la inscripción. Además, las fuentes consultadas señalan que no será un partido ni exactamente una plataforma aunque se trabaja en un instrumento legal que facilite la adhesión de todo lo que está a la izquierda del PSOE, en un proyecto que Díaz quiere incluso que sea más transversal.

El primer paso de la iniciativa consistirá en el “proceso de escucha”, que se realizará a través de la plataforma 'Sumar', que se iniciará en las próximas semanas, después de las elecciones en Andalucía, se prolongará durante aproximadamente seis meses y la ahora vicepresidenta quiere confirmar su decisión de ser candidata a la Presidencia del Gobierno antes de que termine el año.

Díaz ya ha dejado claro que no quiere tutelas ni condiciones de los distintos partidos del espacio confederal, entre los que están Podemos, IU o En Comú Podem, a la hora de configurar su proyecto político. “Los partidos políticos, como el sindicalismo, tienen que hacer autocrítica. Siguen tratando a la ciudadanía como si fueran menores de edad. Tienen que hacer autocrítica no solo por los índices de afiliación, tienen unos niveles de mejora intensos. Han de modernizarse, responder a los retos del siglo XXI. La buena política no es el partidismo, es mejorar la vida de la gente”, aseguró, la semana pasada.

El objetivo de su iniciativa de “escucha” que se iniciará a partir del 19 de junio es ir perfilando un “proyecto de país” que pueda aglutinar al mayor número de sensibilidades posibles para su posterior transformación en una iniciativa política con opciones de gobierno. Esa “escucha” contemplará actos “abiertos”, accesibles para el conjunto de la ciudadanía, que consistirán en encuentros con representantes de distintos sectores laborales, colegios profesionales, asociaciones o sindicatos.

Se trata, insisten fuentes cercanas a Díaz, de recoger sus exigencias e inquietudes, sus prioridades e intereses para, posteriormente, convertirlos en un programa político que pueda materializarse desde las instituciones.