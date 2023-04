Última hora sobre la actualidad política, en directo

08:56 h

¡Buenos días! Arranca una jornada en la que vamos a estar pendientes del Consejo de Ministros, que aprueba su plan para destinar 50.000 viviendas de la Sareb al alquiler asequible. Te dejamos por aquí algunos temas del día:

-INVESTIGACIÓN | Cuca Gamarra medió para que el Gobierno del PP en La Rioja colocase a afines del partido en empresas: los documentos y testimonios en manos de elDiario.es evidencian cómo en su etapa de concejal en Logroño, la hoy 'número dos' de Feijóo pedía a simpatizantes del partido que escribieran al jefe de gabinete del entonces presidente riojano Pedro Sanz para pedirle trabajo.

-Las claves de las reformas del ‘solo sí es sí’ analizadas por penalistas: consentimiento, penas y proporcionalidad: expertas consultadas por elDiario.es advierten del “populismo punitivo” en torno a los delitos sexuales, mientras el debate sigue enrocado en la fórmula utilizada para aumentar el castigo en los supuestos con violencia.

-EXCLUSIVA | Un exconsejero de Hacienda de Moreno cobró un plus por estar 20 días en su Gobierno gracias a un informe ex profeso: tras su cese, Alberto García Varela reclamó por escrito a la Junta el plus salarial para funcionarios que saltan a la política desde su plaza en la Administración, aunque él provenía de la empresa privada. La Junta le pagó 4.406 euros con un aval del gabinete jurídico que reinterpreta la ley que regula esos pluses.

-El Gobierno persigue convertir en alquiler asequible el ladrillo tóxico de la banca rescatada 10 años después: la Sareb va a convertirse en el pilar sobre el que construir un parque público de vivienda que debe ser compatible con la fecha de extinción del banco malo, que debe desaparecer en 2027.