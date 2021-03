VÍDEO | Joan Mena (Unidas Podemos) denuncia que una diputada de Vox lo llamó "pervertido" por defender la educación sexual

El portavoz de En Comú Podem y diputado en el Congreso, Joan Mena, ha denunciado este jueves el insulto de la diputada de Vox Reyes Romero en el Congreso. Según ha reprochado Mena, Romero le habría llamado "pervertido" tras defender la educación sexual en las aulas contra el veto parental que Vox impondrá en Murcia ahora que el PP le ha cedido la Consejería de Educación.

En el momento, Mena ha pedido la intervención del presidente presidente de la Comisión para conseguir la rectificación y disculpa de la diputada, pero este ha asegurado no haber oído el insulto, si bien ha pedido a los grupos no evitar este tipo de comportamientos. "Me parece muy grave que en esta Cámara haya un grupo, por muy de ultraderecha que sea, que insulte a otro grupo parlamentario", ha expresado el portavoz de los 'comunes'.

La diputada de Vox hablaba con el micro cerrado y el insulto no se ha llegado a registrar el vídeo, aunque sí se le oye su queja por la denominación de "ultraderecha" hacia su partido y su negativa a disculparse.

En el mismo instante en el que hemos sabido que el PP le dará la Consejería de Educación de Murcia a VOX, un diputado de la extrema derecha me ha llamado "pervertido" en el Congreso por defender la educación sexual en las escuelas.



Creo que con esto lo digo todo. — 🔻Joan Mena (@joanmena) 18 de marzo de 2021

El suceso llega un día después de que Iñigo Errejón, líder de Más País, recibiera en el Congreso un comentario fuera de lugar, con intención desacreditativa, por parte de un diputado del Partido Popular tras su discurso sobre la salud mental. La reacción, que se ha hecho viral y ha sido condenada por muchos diputados, ha desencadenado también un movimiento en redes sociales para desestigmatizar los problemas de salud mental.