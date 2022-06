Yolanda Díaz afirma que “no tiene sentido” financiar el combustible sin ayudas al transporte público

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha puesto en duda este lunes la bonificación de 20 céntimos del precio del combustible puesto en marcha por el Gobierno el pasado abril, no solo porque no ha logrado bajar de forma efectiva la factura de los usuarios en las gasolineras sino porque, a su juicio, no es del todo justa al no contemplar, además, medidas para fomentar el transporte público.

Trabajo lanzará de manera "inmediata" un "algoritmo" para detectar horas extra fraudulentas

Saber más

“No es correcto seguir subvencionando sin sesgo de renta y seguir subvencionando combustibles fósiles”, ha asegurado Díaz en declaraciones a la prensa en Ames (A Coruña) donde ha visitado las instalaciones de Cooperativas Lácteas Unidas (CLUN). La vicepresidenta ha considerado que “sería mejor hacer ahora sí que una elección sobre a quién se dirige esa subvención” al combustible.

También ha dicho que desde Unidas Podemos se está “tratando de sacar adelante una ayuda de una bonificación en el uso del transporte colectivo y público”. “Ahí sí creemos que esa medida es de máximo interés y seguimos trabajando con el PSOE en ese sentido”, ha señalado. “No tiene mucho sentido que en una ciudad como Madrid en la que los trabajadores acuden en metro a sus puestos de trabajo no tengan ningún tipo de bonificación y yo misma tenga bonificado el gasoil o la gasolina en el uso del vehículo privado”, ha señalado.

“Nos gustaría que la apuesta por el transporte público”, ha añadido Díaz. Se trata de una idea que su equipo lleva defendiendo desde hace ya semanas aunque siempre en privado, en conversaciones con la prensa, y que este lunes ha verbalizado públicamente la propia vicepresidenta segunda.

Abonos de transporte a 10 euros

Lo que no ha especificado la también ministra de Trabajo es si su propuesta es la misma que la de la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, que la semana pasada planteó “impulsar una drástica reducción del precio del transporte público en todo el territorio nacional, creando para ello un fondo de ayuda a municipios y comunidades autónomas, de forma que se facilite a la ciudadanía un transporte a precio reducido para ahorrar con ello energía.

Este fondo, apuntan desde Podemos, “debería servir para, de forma análoga a la medida que ha adoptado el gobierno alemán, reducir el abono mensual hasta los 10 euros en todas las ciudades y comunidades autónomas del país”.