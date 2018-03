"Negra", "carnicera", "de izquierdas": el uso poco inocente de los adjetivos en las informaciones sobre Ana Julia Quezada

Este 8 de marzo, parte de los lectores de PlayGround Games - el apartado de la publicación dedicado a videojuegos- se enteraron de que la sección está compuesta por completo por mujeres cuando anunciaron que la página no se actualizaría para secundar la huelga feminista. Las reacciones han pasado por cuestionar ahora la calidad de los artículos, los conocimientos de las redactoras, mandarlas a "limpiar nuestras casas" o incluso poner en duda su derecho a la huelga.

La revista realizó un post en Facebook previo a la huelga en el que explicaban que no se publicaría nada durante el día porque el equipo, compuesto por mujeres, haría un parón de 24 horas. Lo acompañaron con un texto en el que explicaban sus motivos: "No estamos en nuestros puestos de trabajo porque queremos estar igual que ellos, que los hombres. Queremos que termine la desigualdad salarial, y la desigualdad en los cuidados y la crianza". El texto finalizaba así: "Hoy no estamos en PlayGround ni en nuestros hogares, y queremos que se note. Que se sienta. Queremos que nuestra importancia no solamente se pronuncie".

"Quiero hablar con el hombre a cargo", "¿no tienen ni idea de 'gaming' y viven de hacer publicaciones en una página sin tener idea de lo que están hablando?" o "no podemos esperar año tras año para que dejen de estar aquí y regresen a la cocina y a limpiar nuestras casas" han sido algunos de los primeros comentarios que se pueden ver en su publicación. Otros desean que se contrate a hombres "para que mientras están de huelga, la página no pare" o afirman que "con razón PlayGround Games es todavía más mala página que PlayGround".