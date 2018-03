No, Albert Rivera no se definió como "líder del movimiento transversal feminista"

Albert Rivera fue Trending Topic el día después del 8M por supuestamente haberse declarado "encantado de liderar el movimiento transversal" feminista. Lo cierto es que son palabras que el líder de Ciudadanos nunca pronunció. Provienen de un encuentro con periodistas tras su comparecencia en el Congreso, en la que primero habló de las "exigencias" a Rajoy tras la gran movilización, y luego de "liderar y abanderar" el discurso por la eliminación de la segregación en los colegios: "Necesitamos mayoría".

El problema es que Rivera no dijo eso. Las palabras salen de un canutazo. Primero le preguntan por el lazo de Rajoy y él habla de todas las "exigencias" que pretende meter en los Presupuestos. Luego por la segregación en los coles y pide apoyo para que se aprueben pic.twitter.com/uvaPunBTsf

La explicación está en el Twitter de Javier Salas, periodista de El País. El diario Público lanzó en un primer momento una noticia con un titular atribuyéndole a Rivera unas palabras que no se correspondían con sus entrecomillados reales: "Albert Rivera se declara 'encantado de liderar el movimiento transversal' feminista".

Más tarde fue cambiado por el algo más preciso "encantado de liderar' el debate transversal feminista". Mucha gente, también algunos políticos, habían compartido el pantallazo de aquel titular inicial sin aportar el enlace a la noticia, lo cual contribuyó a la confusión y a que se difundiera la información incorrecta sin que los usuarios la comprobasen. Y la propia Comisión del 8M lamentó que el "autoproclamado líder del feminismo" las bloquease.

Se han inventado un titular con un entrecomillado falso. Como periodistas, no podemos hacernos trampas al solitario, poniendo en su boca cosas que no dijo, por mucho que nos parezca un caradura por su cambio de opinión. Ahora ya está corregido, pero fue TT por lo que no dijo pic.twitter.com/E5lnPZ0uad