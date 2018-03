El obispo de San Sebastián: "El demonio puede meter un gol desde las propias filas. El feminismo se ha hecho un harakiri"

El obispo de San Sebastián, monseñor Jose Ignacio Munilla, ha decidido este lunes hacer lo que ha llamado una "palabra de discernimiento" al movimiento feminista desde su programa Sexto Continente, emitido lunes y viernes por Radio María. Sus reflexiones, de una hora de duración, han versado acerca de si el movimiento "conjuga o no con el cristianismo" y para ello ha querido distinguir entre un "sano feminismo" y otro "manipulado por la ideología de género".

"Con este resumen pretendo dar luz a la doctrina social de la iglesia sobre lo que es el movimiento feminista", decía tras citar a a Monseñor Juan Antonio Reig y su interpretación del manifiesto de la Huelga como anticristiano. Distingue así un feminismo "femenino", el sano y que es como llama a la corriente de feminismo de la diferencia, lo relaciona con los primeros movimientos que reivindicaban la "igualdad jurídica y legal". El problema para Munilla llega en la década de los 60, relata, cuando el movimiento feminista "se escinde" y aparece el feminismo "de género", "igualitarismo" o "radical", "que niega que exista diferencias entre los hombres y mujeres que venga de naturaleza, que existe esa complementariedad binaria entre hombre y mujer". Una vez hecha esta introducción sobre por qué "se ha mezclado una reivindicación tan limpia con cuestiones incluso contradictorias" como el "aborto libre y gratuito" o el "lesbianismo y bisexualismo" comienza su reflexión, en la que reconoce que "es obvio que existe un problema de fondo, un abuso para la mujer, una concepción machista del abuso de poder o de la fuerza por parte de algunos hombres" y que esto se refleja en que se produce "pecado contra la mujer". Para él, las relacionas machistas parten de vivir la vida de manera "no racional sino animal" y el cristianismo es la respuesta a ese problema pues "lo que hace es superar nuestra condición meramente irracional para que el hombre no se valore por su fuerza física sino por su altura moral". También achaca esa dominación al pecado original.