"¿Crees que quiero matar a mi hermana?": el hilo que responde a Pablo Casado por sus críticas contra la eutanasia

"En el momento en que tenga que depender de un tubo para vivir, ella no quiere seguir. No puede seguir". Lo cuenta Andrea, cuya hermana, de 55 años, sufre esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa sin cura que afecta al sistema nervioso central. "Esto no es vida. Que una persona esté muerta de dolor y deseando acabar con todo no es vida", explica Andrea (@MenendezFaya en Twitter) a eldiario.es.

Estas palabras son una respuesta al candidato a las primarias para presidir el Partido Popular Pablo Casado, que publicó el pasado martes un vídeo en su cuenta de Twitter donde criticaba el proyecto de ley del PSOE para legalizar la eutanasia. "Nosotros tenemos que decir muy claramente que estamos a favor de la vida", apuntaba Casado.

Esta tarde he interrumpido la campaña para venir a votar en el @Congreso_Es contra la eutanasia. Sánchez divide a la ciudadanía en su esfera moral como hizo ZP con el aborto. Yo siempre estaré a favor de la vida, sin complejos. #IlusiónPorElFuturo pic.twitter.com/hvA5mQSKwS — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 26 de junio de 2018

Estas declaraciones no gustaron a Andrea, que decidió dar una respuesta a Casado a través de la misma red social con un hilo donde explica la enfermedad que sufre su hermana. Andrea reprocha al candidato a presidir el PP el uso que hace del término "vida". "Me molesta cómo lo dice; esto no es vida", subraya.

Señor @pablocasado_, como le gusta hablar de Vida, en mayúsculas y a rasgos generales, le voy a explicar algo de la vida en concreto: — Andrea (@MenendezFaya) 29 de junio de 2018

La vida se vive cuando merece la pena vivirla, Pablo. Y en adelante voy a tutearte, si me permites, a mí también me gusta ser cercana, como a ti, y no nos llevamos tantos años. — Andrea (@MenendezFaya) 29 de junio de 2018

Hay gente que no tiene vida, Pablo. Sé que desde ahí arriba es difícil verlo, que además te rodean personas que te lo van a intentar ocultar, pero la realidad es esta: hay gente que respira, que late, pero que no vive. — Andrea (@MenendezFaya) 29 de junio de 2018

Te hablo de gente que lleva años conectada a una maquina, o en una cama de hospital de la que no puede salir. Te hablo de gente que tiene enfermedades incurables, te hablo si quieres de mi hermana — Andrea (@MenendezFaya) 29 de junio de 2018

Te hablo de una mujer de cincuenta y pocos años que fue sentenciada a muerte hace dos. Sí, porque hay enfermedades que son sentencias, Pablo. Hay enfermedades que afectan a tan poca gente que no tienen ni tratamiento — Andrea (@MenendezFaya) 29 de junio de 2018

Podría ponerme a entrar en culpas y seguro que alguna te toca cerca, pero no es el momento. — Andrea (@MenendezFaya) 29 de junio de 2018

Te hablo de enfermedades duras, en las que cada día es un puñal más, que cada minuto que pasa lleva dolor y que no hay nada que lo calme. Te hablo de impotencia y rabia. — Andrea (@MenendezFaya) 29 de junio de 2018

Te hablo de que te diagnostiquen una cuenta atrás irreversible, de 2 a 5 años, en la que vas a notar morir cada músculo de tu cuerpo sin que nada ni nadie lo pueda parar, entre dolores terribles. — Andrea (@MenendezFaya) 29 de junio de 2018

Mi madre murió el noviembre pasado, Pablo. Luchó contra un cáncer de huesos y lo venció. Luchó contra el Alzheimer y no se dejó ganar, y murió atragantada con una puta rosquilla. Y, ¿sabes lo peor? Mi hermana estaba allí — Andrea (@MenendezFaya) 29 de junio de 2018

Estaba allí y no pudo hacer nada — Andrea (@MenendezFaya) 29 de junio de 2018

No pudo hacer nada porque su enfermedad le impide moverse. — Andrea (@MenendezFaya) 29 de junio de 2018

Imagínate ver morir a tu madre sin poder moverte, Pablo. Dime qué sentirías. Dime de dónde sacarías fuerzas para seguir con una vida en la que no puedes luchar por ti ni por los tuyos, sufriendo física y emocionalmente de esa forma — Andrea (@MenendezFaya) 29 de junio de 2018

Déjate de rollos, Pablo. No tienes argumentos, si eres humano no puedes tenerlos. Argumentos reales, no argumentos compravotos. No los argumentos que te dicta un sector de la sociedad que se olvida de la Piedad en sus rezos — Andrea (@MenendezFaya) 29 de junio de 2018

Dime por qué tiene más derechos un caballo con una pierna rota que ni hermana. Si crees que el sufrimiento de un animal es irreversible y que no lo vas a poder curar o aliviar, frenas su vida para dejarle descansar, ¿verdad? — Andrea (@MenendezFaya) 29 de junio de 2018

¿Por qué entonces tengo yo que ver a mi hermana rogarme que acabe con su sufrimiento sin poder hacer nada? — Andrea (@MenendezFaya) 29 de junio de 2018

Sé lo que sintió mi hermana al ver morir a mi madre porque yo siento lo mismo cada día, Pablo. Cada puto día. Cada vez que miro sus ojos y no la veo, porque ya está muerta por dentro. Porque hay gente que respira y no vive, Pablo. Por más que os empeñéis. — Andrea (@MenendezFaya) 29 de junio de 2018

Me duele verte con esa sonrisa forzada, hablando igual de un sándwich que de la vida de mi hermana. Me insulta la frialdad con la que hablas de nuestro sufrimiento. ¿Crees que quiero matar a mi hermana? ¿Crees que esto se elige? — Andrea (@MenendezFaya) 29 de junio de 2018

Esto te toca. Te aplasta, te rompe la vida, te deja en la mismísima mierda. Esto no es algo que hagamos por joder a la Iglesia o a dos partidos. Esto lo pedimos porque no podemos pedir otra cosa. — Andrea (@MenendezFaya) 29 de junio de 2018

Cuando ya has luchado de todas las formas posibles, solo te queda descansar. Y lo único que pedimos quienes tenemos motivos reales y no los que inventais quienes os enfrentais a nosotros, es ver a quien sufre descansar — Andrea (@MenendezFaya) 29 de junio de 2018

Te voy a pedir dos cosas. La primera que rasques dentro y, aunque tengas que seguir vendiendo tu alma a quienes se pusieron por encima de ti, empatices y seas humano. Que te salves. Que entiendas. — Andrea (@MenendezFaya) 29 de junio de 2018

Lo segundo, por favor, que dejes de hablar de la Vida con esa sonrisa falsa en la boca. Porque a quienes no les queda ni un milímetro de sonrisa ya, no les apetece verla. — Andrea (@MenendezFaya) 29 de junio de 2018

Todo seguirá igual. Seguirás votando lo que te manden, yo seguiré viendo a mi hermana morir día a día, pero espero que al menos estas palabras no se te olviden. Ni a ti ni a quien las lea. — Andrea (@MenendezFaya) 29 de junio de 2018

Un abrazo. — Andrea (@MenendezFaya) 29 de junio de 2018

Hace dos años que diagnosticaron ELA a su hermana. "Desde el primer momento", cuenta, se temió "lo peor". "La enfermedad avanza rapidísimo. La semana pasada mi hermana no caminaba pero se sujetaba de pie. Hoy ya no se sujeta de pie", explica. "Te hablo de una mujer de cincuenta y pocos años que fue sentenciada a muerte hace dos", dice en su hilo de Twitter.

Además, cuenta que su hermana vio morir a su madre, que sufría Alzheimer, al atragantarse con una rosquilla. "Imagínate ver morir a tu madre sin poder moverte, Pablo. Dime qué sentirías", añade.

Andrea cree que es necesario aprobar una ley que regule la eutanasia, y opina que los que se oponen les ven "como votos y no como personas". "Tienen que tomar nota de que la gente está a favor", sentencia, alegando que del gran número de respuestas que ha recibido a su hilo, hasta el momento "solo una es negativa".