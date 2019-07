Con el PP en el Ayuntamiento, el 'Día sin bañador' en una piscina municipal de Madrid ya no genera polémica mediática

Este domingo se celebrará el Día del Bañador en Madrid, en la piscina municipal de Aluche, según informó hace unos días la Asociación para el Desarrollo del Naturismo de la Comunidad (ADN) en su página web.

Esta jornada se celebra desde el año 2007 "en todo el Estado y en muchas otras naciones", señalan en el Manifiesto del día sin bañador. Buscan así la "convivencia entre las diferentes opciones de tomar el sol y la definitiva normalización de la desnudez en todas las playas, lagos, pantanos y piscinas", indican.

La Federación Española de Naturismo, de la que forma parte ADN, lleva doce años promoviendo este tipo de iniciativas el tercer domingo de julio con el fin de reivindicar la tolerancia social hacia la desnudez en todos los lugares de baño.

"Queremos que desaparezca la diferenciación entre nudistas y no nudistas, queremos que todos sean bañistas con diferentes opciones de tomar el Sol", recogen en el manifiesto.

En el año 2016, se generó cierta polémica después de que la entonces alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, aceptara la propuesta "como hicieron los anteriores", algo que Esperanza Aguirre calificó de "ocurrencia fantástica".

La exalcaldesa dijo que ella no animaba a "nadie" a participar porque el Ayuntamiento no estaba haciendo "sugerencias ideológicas ni de ningún tipo" sino que se abría a "un gran campo de posibilidades". Cuando le preguntaron si se animaría a participar en el Día Sin Bañador, respondió: "No me vuelvo loca".

Aquel año, la actual vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, criticaba en un tuit que el Día Sin Bañador no era algo nuevo y que la polémica servía para desviar la atención de otros problemas de la capital.

Sobre el #DiaSinBañador👙

No es nuevo, y es útil, ¿ven como ya no se habla de los problemas de Madrid?

✔️empleo

✔️desigualdad

✔️Inversiones.. — Begoña Villacís (@begonavillacis) July 7, 2016

Por su parte, el concejal de Más Madrid en el consistorio, Jorge García Castaño, ironizaba este miércoles a través de Twitter sobre la ausencia de revuelo mediático ante la celebración del Día Sin Bañador o Día del Bañador Opcional ahora que lo difunde "el gobierno de la derecha".

Qué raro! Todos los años había escandalo por el dia sin bañador en las piscinas y, sin embargo, ahora el gobierno de la derecha lo difunde con normalidad y no pasa nada. pic.twitter.com/NdclNeCmdY — Jorge García Castaño (@jorgegcastano) 17 de julio de 2019

En cualquier caso, la jornada que se celebrará este domingo en la piscina de Aluche se inició el año 2002 a través de un convenio entre ADN y la Comunidad de Madrid con los alcaldes José María Álvarez del Manzano y Alberto Ruiz-Gallardón, según ha aclarado en otras ocasiones Ismael Rodrigo, presidente de la asociación.

En años anteriores, el Día Sin Bañador en Madrid se celebró en la piscina de la Universidad Complutense o en la de Lago, en Casa de Campo, así como en otros lugares de España, como en la localidad andaluza de Vera o en la playa de Las Canteras en Gran Canaria.