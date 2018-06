La National Geographic que alerta de los peligros del plástico no ha llegado envuelta en ese material a todos los países

El número de junio de National Geographic que alerta de los peligros de los plásticos no ha llegado a sus suscriptores de todo el mundo envuelta en una bolsa de ese material. Esta situación se ha dado en algunos países, como ha admitido la propia revista.

En concreto, la fotografía viral que muestra cómo ha llegado dentro de una bolsa de un solo uso se corresponde con un número de la edición de Brasil.

Humanity in a nutshell, the @NatGeo magazine about ocean plastic pollution comes wrapped in a plastic bag inside another plastic bag. Photo Roger Bassetto. pic.twitter.com/m0HUzkDuqW

Pero en España, por ejemplo, fue enviada en un sobre de papel. Lo mismo ocurrió en Reino Unido, Estados Unidos o India, entre otros países, como ha confirmado la publicación en un comunicado colgado en su cuenta de Twitter.

Appreciate your concern! The US, UK, and India editions have switched to paper wrapping and the rest of our global editions are on course to follow suit.