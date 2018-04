Un alcalde del PP, sobre la víctima de 'la manada': "¿Me puedes ayudar a encontrar dónde la chica dijo 'no'?

Sebastià Sagreras, alcalde de Campos (Mallorca) y una de las figuras reconocidas del PP balear al ser adjunto a la presidencia, ha generado una polémica en Twitter al cuestionar en qué lugar ha quedado recogido que la víctima de 'la manada' manifestó su rechazo a mantener relaciones sexuales con los cinco condenados: "No entro a valorar lo que ha dicho la justicia y, sin querer polemizar, te pido si me puedes ayudar a encontrar dónde dijo 'no' esta chica. Lo he buscado y no lo encuentro".

No entr a valorar el q ha dit la justícia i sense voler polemitzar, te deman si me pots ajudar a trobar on va dir “no” aquesta al.lota. He recercat i no trob. Gràcis! — Sebastià Sagreras (@Tia_Sagreras) 26 de abril de 2018

El político del PP respondía a un mensaje de Twitter del actual jefe de gabinete de la vicepresidenta del Govern balear. Lluís Apesteguia (Més per Mallorca) cuestionaba la resolución judicial adoptada este jueves por la Audiencia Provincial de Navarra: "Si estuviera solo y rodeado de personas con más fuerza física que yo, en situación de inferioridad física, tratado con actitud agresiva... ¿Me resistiría arriesgándome a más violencia o querría pasar la situación lo más rápido posible? ¿No bastaría haber dicho 'no' para que se me considerada violado?"

Ante este comentario, Sagreras ha preguntado en reiteradas ocasiones a Apesteguia que dónde ha leído que la víctima de 'la manada', una joven que en el momento de la agresión sexual tenía 18 años, no hubiera dado su consentimiento para mantener relaciones sexuales: "He entendido que decías que ella había dicho 'no'. Te pido ayuda para saber donde lo pone. Yo no lo encuentro".

A pesar de que el alcalde de Campos no encuentra dónde queda recogido que la víctima rechazara las relaciones sexuales, los hechos probados, recogidos en la sentencia publicada este jueves, constatan que la víctima no dio su consentimiento, que fue sometida por los condenados y que éstos ejercieron una situación de prevalencia sobre ella haciéndose valer de su superioridad física.

Sagreras, que ocupó el cargo de secretario general del PP balear entre 2016 y 2017, ha generado indignación y críticas entre los usuarios de Twitter. Entre ellos está Rosa Cursach, actual directora del Institut Balear de la Dona, que ha recordado al alcalde de Campos que si una mujer no dice "sí", está lanzando un "no".

La postura del alcalde choca con la que han tomado otros miembros de su partido, como la ministra Maria Dolores de Cospedal, que este miércoles ha afirmado que no le gusta la sentencia de 'la manada': "Como persona, como ciudadana y como mujer me cuesta asumir el contenido". Incluso, el propio Ejecutivo se muestra favorable a revisar los delitos sexuales en el Código Penal tras dicha sentencia.