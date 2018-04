Una madre crea para sus hijas una colección de cromos de la Liga de Fútbol Femenina

"El móvil se me ha quedado bloqueado o en negro varias veces a lo largo del día de hoy". Ayer fue un día muy intenso para María Vázquez. Esta periodista, residente en Montijo y madre de tres hijas, publicó un hilo en Twitter que ha ido teniendo cada vez más repercusión.

Tengo más de 250 cromos, hechos con mucha ayuda de fotógrafos y clubes, con mucho trabajo y horas echadas, para poder dar a mis hijas un álbum de cromos de sus ídolos, q yo mismo imprimo y plastifico. Les encanta. Se identifican. Y yo me siento orgullosa de poder ofrecérselo (1) pic.twitter.com/lDt5OyFHae — María Vázquez (@MariquillaVC) 13 de abril de 2018

En el hilo, además de mostrar una imagen digital de su colección, mencionaba a los principales clubes de primera división de la Liga de Fútbol Femenina. Su objetivo a estas alturas es terminar la colección de cromos pero...¿cómo surgió todo esto?

María es madre de tres niñas: Rocío, María y Sofía, por ese orden de mayor a menor. El padre de las niñas es fan del FC Barcelona y María es fan del Sevilla FC. "Mi hija María es muy del Sevilla, como yo".

Montijo, la localidad en la que viven, cuenta con la Escuela de Fútbol Peña El Valle, que además tiene un equipo de fútbol de mujeres que la temporada pasada jugó en segunda división. El año pasado, el Sevilla FC femenino también estaba en segunda y les tocaba jugar en su pueblo. Una gran oportunidad para ir a verlas. "No habría más de 20 personas aquel día. Pero a las jugadoras del Sevilla les llamó la atención ver a mi hija entre esas veinte personas con una camiseta del Sevilla FC".

Faltaba poco para que terminara la Liga y el Sevilla FC se jugaba el ascenso. Pidió apoyo para uno partido que debía disputarse en la capital hispalense y María dice que no se lo pensaron. "Cogimos el coche y nos plantamos en Sevilla. Pero antes le preparé unos cromos a mi hija para que se los pudieran firmar. A partir de ahí, entablamos amistad con las jugadoras del Sevilla y mi hija empezó a pedirme más cromos".

María es periodista y trabaja en cronicasdeunpueblo.com, un pequeño medio de comunicación comarcal que cubre todo tipo de temas. Al ser un equipo reducido, María tiene que hacer de todo: desde redacción de textos, pasando por retoque fotográfico y hasta diseño web. "Tengo un poco de conocimientos de photoshop y de otros programas de edición de fotografía y me dije, ¿si ellas quieren unos cromos porqué no se los voy a poder hacer yo?".

Una vez que María tuvo sus cromos, Rocío, su hija mayor, reclamó los suyos. Los del Barça. Pero sus hijas son fans no solo de equipos, sino del fútbol en general y hay otras jugadoras y equipos que admiran. Así fue como además de cromos del Sevilla y del Barça, María tuvo que producir cromos del Santa Teresa, equipo de Badajoz que se encuentra en primera división, de Carmen Menayo (del Atlético de Madrid), que es también extremeña y así hasta que María llegó a una conclusión. "Ya iban siendo tantos que me dije: les voy a hacer un album, como pueda y hasta donde llegue, pero se los voy a hacer".

Lo que ocurre es que así como de los futbolistas de primera división masculina es posible encontrar fotografías y documentación de todo tipo, en el fútbol femenino no es igual. "Empecé pidiendo ayuda a los clubes y ha habido también muchas personas que cubren fotográficamente los partidos que me han cedido gratuitamente sus fotos para que pudiera hacer los cromos de las jugadoras de las que no encontraba nada". Ahora mismo a María le faltan el Albacete, el Zaragoza, el Rayo Vallecano, el Sporting de Huelva y el Madrid Club de Fútbol Femenino (no vinculado al Real Madrid).

Para María es evidente que hay una diferencia muy grande entre las ligas femenina y masculina. "Me parece una diferencia muy injusta. Sobre todo porque sin desmerecer a los jugadores del fútbol masculino, yo creo que ellas se entregan mucho más". María argumenta además que el hecho de que muchas de las jugadoras no puedan dedicarse profesionalmente demuestran su amor por el deporte y su vocación genuina.

Sus hijas son fans de determinadas jugadoras: Jenni Morilla del Sevilla FC o Alexia Putellas del FC Barcelona. "Yo quiero que mis hijas se vean reflejadas en deportistas femeninos. Pero sobre todo para que si van a la plaza y ven a unos niños jugando sientan que tienen el mismo derecho de jugar que ellos. El juego es el juego y, ¿por qué no pueden tener sus ídolos y que sean mujeres, como ellas?".

María está muy contenta con la repercusión que está teniendo pero tiene claro que su objetivo es terminar el album. "Con todo lo que me ha costado me daría mucha pena no poder terminarlo". De hecho asegura que varias personas en representación de la Liga que gestionan webs o redes sociales ya le han ofrecido su ayuda.

El gesto de María resuena con la reivindicación del fútbol femenino aumentar la visibilidad (y por tanto la profesionalización) del deporte realizado por mujeres en España para poder animar a las niñas a que lo consideren una opción de vida; por otro lado, es otro ejemplo de cómo ser fan de algo considerado popular o mainstream como el fútbol puede servir de vehículo para hacer una reivindicación política; y por último, es también ejemplo de que el amor de madre puede ser un motor de cambio social.