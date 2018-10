Un concejal de Zaragoza en Común se come un recibo para protestar contra un impuesto "injusto"

El concejal de Vivienda y Deporte del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Hijar, ha compartido en su cuenta de Facebook un vídeo en el que aparece comiéndose un recibo del Impuesto de Contaminación del Agua (ICA), por considerarlo "injusto".

El edil de Zaragoza en Común explica que el año pasado no pagó el recibo y decidió "romperlo". "Estoy aún consternado por aquella reprimenda del Gobierno de Aragón a través de uno de sus consejeros e incluso aquellas críticas de aquellos compañeros que corrieron a desmarcarse de aquel acto tan irresponsable para un cargo público".

Ya con el papel del recibo en las manos, Hijar explica que en esta ocasión no va a romperlo. "Como parece que Lambán está dispuesto a cobrarnos el ICA sí o sí a los aragoneses y a los zaragozanos, no me va a quedar otra que comérmelo con patatas", apunta.

"Patatas no tengo, pero sí que he traído el menaje necesario para comerme este recibo. Espero que no sea muy indigesto", dice antes de sacar un plato, un tenedor y un cuchillo. Momentos después, empieza a meterse trozos del mismo en la boca y a comérselos.

"Pues no está malo el recibo del ICA. Igual un poco más cocinado; está un poco crudo. Ya ves, señor Lambán, con tal de acatar el orden establecido soy capaz de comerme el recibo antes de romperlo", manifiesta. "Exquisito. Nada como el Gobierno de Aragón para hacer unos buenos recibos comestibles", concluye.