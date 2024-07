Una marca de cafés con un logo parecido a las SS nazis: la nueva polémica de futbolistas españoles

“¿Por qué el logo de las SS nazis?”. Ese fue el primer comentario que recibió la cuenta de Irreverentes Café en su Instagram, el pasado 29 de septiembre, cuando presentó su nombre e isotipo. Ahora, más de nueve meses después, las redes la han redescubierto a raíz de una reciente promoción del futbolista Marcos Llorente.

El diseño no hace mención a ningún acrónimo del sello, que trató de ser registrado a finales del pasado año primero como Laostia y, después, como Elsinvergüenza. Irreverentes cuenta en su logotipo con dos 'erres' en volteadas. Como volteadas son las dos 'eses' que replican a las Schutzstaffel, las SS nazis, el sanguinario escuadrón de seguridad y represión de Adolf Hitler.

Los miembros de la organización paramilitar eran los responsables de vigilar los campos de concentración, interrogar a presuntos traidores y dirigir algunos campos de exterminio como Auschwitz, donde fueron asesinadas más de un millón de personas. elDiario.es ha tratado de ponerse en contacto con Irreverentes por vía telefónica para conocer su posición, pero no ha obtenido respuesta.

Más allá de portar un símbolo prácticamente idéntico a la organización paramilitar de seguridad del Partido Nazi, Irreverentes se define como 'canalla' y presume de mensajes como I don't do normal —no lo hago normal, en inglés—. “Porque nosotros somos los principales consumidores de la marca, porque si a nosotros no nos apasiona, no tendría sentido”, añade en su página web.

Entre los futbolistas que han publicitado a la marca, además de Marcos Llorente, se encuentra el exjugador Ibai Gómez, que militado en clubes como el Athletic Club de Bilbao o el Alavés. Precisamente, es la pareja de Gómez, Ingrid Betancor, quien figura como administradora única de la marca, además de ser responsable del área creativa de la misma.

Dentro del órgano social de la misma figura otro futbolista, el internacional español Gerard Deulofeu, actual delantero del Udinese italiano y que ha pasado por equipos como el FC Barcelona o el AC Milan. Junto a él, Alejandro Llorente Moreno, hermano del deportista del Atleti y vocal de la Fundación Ramón Grosso.

Las redes sociales

Tras las stories y fotografías compartidas por Llorente y Gómez con merchandising de la marca de café de especialidad, no ha pasado desapercibido el parecido de su emblema con el escuadrón nazi. “No doy crédito con el logo de la empresa de café de Marcos Llorente”, escribe un usuario.

“El logo digamos que no es el más apropiado”, escribe otro tuitero.

Extraños parecidos

El ejemplo de la marca recuerda a lo ocurrido con la camiseta de la selección de Alemania el pasado mes de abril. En ese caso, Adidas tuvo que retirar el dorsal 44 por su parecido con el símbolo de las “SS” nazis de cara a la presente Eurocopa.

“Ninguna de las partes involucradas vio ninguna proximidad al simbolismo del nacionalsocialismo en el proceso de desarrollo del diseño de la camiseta. Pero la discusión pública de que podría haber una proximidad visual es suficiente para que iniciemos un proceso de cambio”, dijo entonces la federación alemana.

Sin miedo a estar al sol

La polémica ha rodeado a Marcos Llorente en los últimos meses. El pasado junio, una vez se conoció que no formaría parte de la plantilla final que disputaría el torneo de selecciones en Alemania, el jugador rojiblanco fue criticado por varios comentarios en redes sociales, en los que negó la relación entre el melanoma y la exposición al sol. “Si crees que el cáncer de piel aparece por culpa del sol, eres el rey de los ignorantes”, escribió.

Ante ello, el Ministerio de Sanidad respondió a través del mismo canal, advirtiendo de que “la radiación solar es un causante directo de la melanoma”. “Apelamos al cuidado: la mejor protección posible y la exposición al sol recomendada”, añadió el secretario de Estado de la cartera de Mónica García, Javier Padilla.