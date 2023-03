Los mejores memes de la gala de los Oscars: Andrew Garfield, Angela Bassett, Colin Farrell, una burra y un oso

Ya no hay ceremonia de los Premios Oscar sin la colección de memes que recoja el pulso de la gala: los momentos más aburridos, los errores de los presentadores o la bofetada de un actor a uno de ellos. Es difícil superar aquella escena protagonizada por Will Smith el año pasado, pero los organizadores de la fiesta del cine estadounidense que se celebró este domingo en Los Ángeles lo han intentado. Anoche, además de nominados y presentadores, subieron al escenario dos animales: una burra y un oso.

Pero empezamos, como la ceremonia, con Andrew Garfield. El actor estadounidense estaba en la lista de mencionados por el monólogo inicial del presentador, Jimmi Kimmel, parece que no se había preparado una reacción para el momento en que le enfocaron las cámaras (o sí), y el instante quedó así:

EVERYONE ELSE IS READY TO GO AND THEN THERE’S ANDREW GARFIELD REGRETTING EVERY DECISION HE’S EVER MADE IN HIS LIFE HELP pic.twitter.com/3wkGetL9rL — Shan 卌♡ mandalorian (@ShanLFTV) 13 de marzo de 2023

El que sí estaba preparado para esa toma y tenía fichada la cámara es otro de los nombres que, a pesar de no llevarse ningún premio, será más recoradado tras la gala: Pedro Pascal, el actor de las series 'The Last of Us' y 'The Mandalorian'.

Pedro Pascal no ha ganado nada pero es Pedro Pascal y he visto necesario poner esta foto. pic.twitter.com/anYLvVdFxf — #PorQuéTT (@xqTTs) 13 de marzo de 2023

El tono serio lo puso anoche Angela Bassett. La actriz volvió a casa, una vez más, sin la estatuilla. Dos años ha ganado el Globo de Oro y dos años se ha quedado sin Oscar por los mismos trabajos. Ocurrió en 1994 tras su interpretación de Tina Turner en 'What's Love Gotta Do With It' y ha ocurrido de nuevo con 'Black Panther: Wakanda Forever'. Su reacción, quizás la única escena honesta de la noche, ha sido criticada porque parece no aplaudir a la vencedora, Jamie Lee Curtis.

Bassett no estaba sola y los actores Michael B. Jordan y Jonathan Majors le mandaron ánimos poco después desde el escenario: “Te queremos”.

Otros seguidores han continuado las muestras de apoyo en Twitter, con recopilaciones como ésta de sus trabajos en 'What's Love Got to Do with It', su interpretación de Betty Shabazz en 'Malcolm X', Rosa Parks en 'The Rosa Parks Story', o Coretta Scott King en 'Betty and Coretta'.

Angela Bassett… you are EVERYTHING to us. Period 💜 pic.twitter.com/31F4k4eTJQ — jonathan majors mug ☕️ (@glynderella_) 13 de marzo de 2023

Y las dos versiones de Lady Gaga. Esta de la cantante vestida para el desfile por la alfombra que no era roja sino color champán, cuando acudió en ayuda de un fotógrafo que acababa de tropezar a su paso. Y su segunda versión, en vaqueros y camiseta, para actuar sobre el escenario del Dolby Theater de Los Ángeles.

La cantante Lady Gaga corre a ayudar a un fotógrafo que cae durante la alfombra de los #Oscars.



La humildad es el primer paso para llegar a cualquier lado.



📸: A quien corresponda. pic.twitter.com/G8YEXWbIHA@ladygaga — Ibon Pérez (@ibonpereztv) 13 de marzo de 2023

Y hablando de tropiezos, la actriz y directora Elizabeth Banks culpó al oso de pisarle el vestido y causar este sobresalto que bien podía haber terminado con ella en el suelo. Resuelto el asunto, el oso se paseó por el patio de butacas y Kimmel tuvo que acudir al rescate de la activista y productora Malala Yousafzai. Por si hubiera dudas, el oso es el “oso vicioso” que causa el caos tras ingerir cocaína en la película 'Cocaine Bear' de Banks y Yousafzai salió ilesa.

Pero como un oso no era suficiente, los guionistas de la ceremonia pensaron que no podía faltar tampoco la burrita de Almas en penas de Inisherin. La cara de Colin Farrell al verla en el escenario demuestra que fue un acierto. Según Kimmel, dijeron que “la burrita ejerce de apoyo emocional para engañar a la aerolínea y poder traerla de Irlanda”.