El SEPE ofrece un subsidio de 460 euros para quienes no alcanzan la cotización mínima

Estar en situación de desempleo puede ser muy duro para muchas personas que tengan cargas familiares y que deban afrontar algunos pagos de forma mensual. Tampoco ayuda el hecho de que el proceso para conseguir trabajo es cada vez más largo. Es precisamente por esto por lo que el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), ha decidido lanzar un subsidio para las personas que se encuentran desempleadas y no hayan cotizado un año completo, que es uno de los requisitos del subsidio por desempleo general.

Eso sí, esta ayuda, como todas las prestaciones que ofrece el Servicio Público de Empleo Estatal, requieren una serie de requisitos que se deben cumplir para que sea viable, como el número total de meses cotizados y si existen responsabilidades familiares.

El subsidio de cotizaciones insuficientes, una nueva ayuda del SEPE

Esta ayuda del SEPE de 463,21 euros mensuales está dirigida a las personas que no han conseguido cotizar un año completo, es decir, 365 días. No obstante, a pesar de que no es necesario tener un año entero cotizado, sí que se deberán acreditar 90 días de trabajo, es decir, unos tres meses completos.

Pero este no es el único requisito que hay que tener en cuenta a la hora de realizar la solicitud. Existen otras condiciones importantes a tener en cuenta:

Será necesario estar desempleado y en situación legal de desempleo .

. Estar inscrito como demandante de empleo y mantener la inscripción durante todo el período en el que se perciba el subsidio.

y mantener la inscripción durante todo el período en el que se perciba el subsidio. Suscribir el compromiso de actividad.

Haber cotizado por desempleo al menos 3 meses si se tienen responsabilidades familiares. En caso de no tener responsabilidades familiares, se deberán acreditar 6 meses cotizados. En caso de llegar a los 360 días cotizados, se podría pedir la prestación contributiva .

. No percibir rentas superiores al 75% del salario mínimo interprofesional, sin contar la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. También se tendrán en cuenta las rentas íntegras o brutas.

Para poder recibir esta prestación por desempleo, se deberá presentar una solicitud en el plazo de 15 días hábiles desde que comienza la situación de desempleo. El trámite se podrá realizar o bien en una oficina física del SEPE (bajo cita previa), por el portal del SEPE o bien en cualquier oficina de registro público. También existe la opción de hacerlo a través del correo administrativo, aunque lo más rápido y eficaz será siempre el portal electrónico.