La Abogacía del Estado representará gratis a la Fundación del Valle de los Caídos por un convenio

Ha sido publicado este martes en el BOE. Otras fundaciones públicas sí tienen que asumir un pago anual para contar con abogados del Estado en sus batallas judiciales Los abogados del Estado no podrá representar a esta Fundación en el caso de que se enfrente, en los tribunales, contra el propio Gobierno La Fundación fue creada por Franco. Su patronato depende de Patrimonio Nacional, que desde hace un año no les transfiere fondos por no presentar cuentas "veraces"