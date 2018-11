Detienen a un hombre acusado de asesinar a su expareja en Palma

Efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local de Palma han detenido este viernes a un hombre como presunto autor del asesinato de su expareja en la ciudad. Según fuentes de la investigación, los servicios sanitarios no han podido reanimar a la víctima, de 36 años, a la que el hombre ha matado en un local comercial de venta de muebles de la ciudad en el que ella trabajaba de cajera. Él, que también tiene 36 años, "cometió el crimen y salió huyendo", han especificado las mismas fuentes.

Según recoge Europa Press, la mujer había denunciado previamente al hombre por acoso tras la decisión de ella de finalizar la relación. El hombre se encuentra actualmente detenido en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Palma. El Servicio de Atención Médica Urgente ha informado de que los hechos tuvieron lugar a las 16.50 horas de este viernes.

El Gobierno de Islas Baleares ha reaccionado en Twitter poco después de que se conociera la noticia a través de un mensaje en el que expresa "su rabia", envía condolencias a la familia de la mujer y convoca un minuto de silencio para este sábado. "Ante las violencias machistas, la fuerza y el pacto de todos". Por su parte, la presidenta, Francina Armengol, también ha querido mostrar sus condolencias en la red social: "Momentos de mucho dolor y rabia. Mis pensamientos están con los familiares y amigos de la víctima. Las palabras no alcanzan para expresar los sentimientos ante estos hechos".

Una dona de 36 anys ha estat assassinada a Palma per la seva exparella. Moments de molt de dolor i ràbia. Els meus pensaments estan amb els familiars i amics de la víctima. Les paraules no arriben per expressar els sentiments davant aquests fets. https://t.co/PB5ErrHUQW