El Gobierno aprueba el decreto para recuperar la sanidad universal

El Gobierno ha aprobado la modificación del decreto sobre sanidad que devolverá el derecho a la asistencia a los colectivos que fueron excluidos en 2012 por las llamadas medidas de sostenibilidad tomadas por el Partido Popular. El Ministerio de Sanidad calcula que beneficiará a 280.000 personas al "desligar la cobertura" del hecho de estar o no asegurado y orientarlo hacia la condición de ciudadanía o residencia en España.

"Los titulares del derecho a la salud y a la atención sanitaria serán las personas con nacionalidad española y las extranjeras con residencia en España", ha afirmado la ministra de Sanidad, Carmen Motón. También las que no tengan residencia habitual pero que tengan derecho por otro titulo: pensionistas no residente so trabajadores trnasfronterizos.

Aunque quizá lo más llamativo es que los grupos más desfavorecidos encuentran amparo, según ha contado la ministra ya que "se corrige la exclusión colectiva. Se considera titulares a los colectivos no registrados o autorizados en España" cuando el gasto no pueda repercutirse en una tercera parte. Montón ha asegurado que se han generado criterios "para evitar el uso inapropiado".

"Lo que justifica la norma es la mejora de la salud individual de los que quedaron fuera y la salud pública de la sociedad", ha dicho la ministra Montón que ha repetido "La universalidad no supone un mayor coste. La atención normalizada en atención primaria permite el control de las enfermedades y evita que se agraven y que los pacientes tengan que acudir a urgencias o sean hospitalizados, lo que se traduce en mayor gasto sanitario".

Según el análisis del Ministerio de Sandiad, la exclusión ha producido un empeoramiento de la salud de las personas que quedaron fuera del sistema al tiempo que "la fragmentación del derecho ha provocado inequidad que todas las comunidades autónomas han ido solucionando". El Gobierno también ha justificado la decisión en atender las demandas de organismos internacionales como la Unión Europea o la Organización Mundial de la Salud, ha rematado CarmenMontón.