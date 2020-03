Luis Enjuanes, virólogo: "Cuando acabe la pandemia, no olvidemos seguir con toda la investigación que se ha puesto en marcha"

El mayor experto español en coronavirus, el virólogo Luis Enjuanes, dio positivo por SARS-CoV-2 en un control médico, según informó el viernes pasado en Twitter el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El investigador del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) se contagió "fuera del laboratorio", donde está desarrollando la vacuna contra la COVID-19.

El tuit, de apenas 300 caracteres y con casi un millar de ‘me gustas’, aclaraba que el científico se encontraba bien y permanecería en su casa, donde seguiría trabajando como el resto de su equipo. SINC ha hablado con él por teléfono para saber cómo se encuentra y conocer las novedades de su investigación. En dos semanas, desde su última entrevista con SINC, el escenario ha cambiado mucho.

¿Cómo se encuentra?

Estoy asintomático. Me encuentro francamente bien. Ya debo de estar infectado desde hace diez días y por el momento, la verdad, no puedo pedir más. Estoy trabajando a tope en casa porque tenemos muchas tareas que realizar. Me encuentro muy bien.

¿Cuándo podrá volver al laboratorio?

Cuando haya pasado una semana desde que dé negativo. Los primeros análisis se hicieron el miércoles de la semana pasada. Las pruebas se van a repetir mañana miércoles. Si mañana diera negativo, me tendría que esperar otra semana más. Esperemos que así sea.

¿Cómo ha afectado el positivo por coronavirus a su investigación?

Si tenemos un poco de suerte, muy poco. Nos habrá supuesto un retraso de una semana, incluso menos, porque todos continuamos trabajando en casa.

En febrero empezaron a trabajar en la vacuna contra el coronavirus, ¿en qué momento se encuentra ahora?

Los trabajos los iniciamos incluso antes. Primero necesitamos obtener el genoma del virus en un formato modificable para eliminar los genes que son responsables de su virulencia. Al atenuar el virus tendremos una vacuna en potencia que luego tendremos que probar en un modelo animal experimental, que también estamos desarrollando. Naturalmente no podemos ensayarlo en personas, sería una barbaridad.

Precisamente la Universidad de Harvard (EE UU) ha propuesto infectar jóvenes sanos para probar la vacuna de forma más rápida. ¿Qué le parece?

Eso a mí ni se me pasa por la mente. Antes hay que pasar por muchas etapas. Todo el mundo que trabaja en desarrollo de vacunas sabe que primero hay que desarrollar la vacuna y después probarla en modelos animales experimentales, preferentemente ratones, luego civetas o lechoncitos pequeños y finalmente monos macacos. Si no producen daños secundarios significativos entonces ya se pasa a los ensayos clínicos fase I, II y III en humanos. Todo esto está muy reglamentado, hay unos protocolos a seguir. No se nos pasaría por la cabeza utilizar a niños pequeños como conejillo de indias, aunque sabemos que, en general, estos virus no producen una enfermedad relevante en ellos.

Lo cierto es que en situaciones de emergencia sanitaria como la actual estos protocolos se flexibilizan. No sé si entonces le cuadraría esta propuesta.

Yo le propongo al investigador de Harvard que haya dicho eso que ponga a sus hijos, o algunos de sus familiares, a disposición de los laboratorios para que ensayen la vacuna. Si lo ve tan claro, no tengo ningún problema que lo haga con sus hijos, o los hijos de sus hijos. Nos parece que no es ni correcto ni prudente ir directamente a ensayos en niños pequeños si antes no se ha pasado por todos los procedimientos habituales, lo que se denomina ensayos preclínicos.

En su caso, ¿cuánto les queda para empezar a probar un candidato a vacuna en animales no humanos?

Nosotros estamos relativamente al principio, pero con una experiencia de 35 años de trabajo en coronavirus. Nos faltan apenas un par de semanas para tener lo que llamamos un clon del virus y manejarlo con ingeniería genética. Esto nos permite aplicar la tecnología para generar una colección de virus, a cada uno de los cuales le falta alguno de los genes.

Lo que hacemos es una combinación de estas deleciones para atenuar el virus y obtener un candidato seguro. De hecho, no puedo hablar sobre esto porque tenemos como objetivo un tipo de molécula, que consideramos muy segura para el desarrollo de una vacuna, que estamos patentando en este momento.

Esta infografía explica el proceso de rescate del virus que se realiza en el grupo de Enjuanes, en el CNB. | J. A. Peñas, SINC