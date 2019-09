'Nature' retira el premio que concedió al investigador español Carlos López-Ontín por las dudas sobre sus artículos científicos

La revista Nature ha anunciado la retirada el premio que concedió en 2017 al biólogo molecular de la Universidad de Oviedo Carlos López-Otín por su labor de asistencia a los investigadores de sus grupos. En un anuncio publicado este miércoles en su página web, la prestigiosa publicación ha decidido retirar el galardón al científico español después de que la revista Journal of Biological Chemistry ordenase la retirada de ocho publicaciones de López-Otín por errores en las imágenes presentadas en las mismas y Nature Cell Biology la de otro artículo.

El jurado que en 2017 concedió a López-Otín la distinción, considera que una tutoría de alta calidad en un laboratorio, como la que se reconoció al científico oscense, "no debería conducir a problemas tan importantes" como los evidenciados en las retiradas de los artículos. No obstante, la revista precisa en su anuncio que no pone en tela de juicio la trayectoria investigadora de López-Otín a lo largo de toda su vida.

Cuatro españoles

En 2017 cuatro científicos españoles fueron premiados por la prestigiosa revista científica Nature. Junto a López-Otín, recibieron la distinción el profesor Carlos Belmonte, fundador y director del Instituto de Neurociencia de Alicante, y la profesora Margarita Salas, exdirectora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa-CSIC de Madrid, además del profesor Lluís Torner, físico y director fundador del Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO) de Barcelona.

La revista ha precisado que en 2017, tras el anuncio del premio, surgieron "inquietudes" sobre una serie de documentos de los cuales el profesor López-Otín era coautor con Nature, después de que aparecieran críticas al respecto en el portal 'PubPeer'.

Nature inició entonces una investigación sobre 97 artículos procedentes del laboratorio del profesor López-Otín entre 2012 y 2019. Los investigadores se encontraron con que 18 artículos contenían problemas con las imágenes, incluidos algunos que ya habían sido identificados en 'PubPeer'. El profesor López-Otín figuraba como autor de correspondencia en nueve publicaciones.

Lo que hizo la revista, precisan, es "sacar una conclusión sobre cómo estos problemas se reflejan en la tutoría en el laboratorio del profesor López-Otín", ya que los mentores "deben revisar el trabajo realizado bajo supervisión lo suficientemente cuidadoso para garantizar que esté bien hecho y sea preciso".

"Después de considerar toda la información disponible, los jueces de los premios originales y los Editores Jefe de Nature anteriores y actuales concluyeron que los problemas identificados no son proporcionales a la tutoría de alta calidad del laboratorio de origen, y que el premio de tutoría debe ser retirado", añaden.

Igualmente, insisten en que "no se realizó ninguna otra evaluación de la validez o el valor científico del trabajo del profesor López-Otín" y que "la decisión de retirar el premio no debe considerarse una crítica de ningún otro aspecto de su investigación