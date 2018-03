La jefa de la misión Open Arms investigada en Italia: "Volveré al mar y con más ganas"

Anabel Montes, la jefa de la misión de la ONG española Proactiva Open Arms, investigada en Italia por favorecer el trafico de inmigrantes al no entregar a los rescatados a una patrulla libia, asegura a Efe que harían otra vez lo mismo y que ella "volverá al mar con más ganas".

Montes está en Pozzallo, en la isla de Sicilia, a dónde el barco llegó el pasado sábado para desembarcar a los 216 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo y donde se la notificó un día después, a ella y al capitán del barco, Marc Reig, que estaban investigados.

"Empezamos a estar un poco cansados de estar aquí, pero más relajados respecto a los días de operaciones, pero sobre todo lo vivimos con tranquilidad porque lo tenemos todo demostrado legalmente", aseguró Montes en una entrevista telefónica con Efe.

Habla en un momento en el que espera a que regresen de Catania los abogados que hoy depositaron su defensa ante el juez de investigación preliminar y que estuvieron acompañados por el cónsul español en Nápoles, José Luis Solano.

Una de las abogadas de la ONG, Rosa Lo Faro, confirmó a EFE que se ha depositado la defensa y que esperan poder tener una respuesta el lunes o martes próximos.

La investigación se refiere al último rescate, cuando el barco de Proactiva se negó a entregar a las personas rescatadas a una patrulla de la Guardia Costera libia que apareció después en la zona.

Ante la negativa, según algunos vídeos que ha difundido la ONG, se escuchan las amenazas de muerte de los libios.

El coordinador de Open Arms en Italia, Riccardo Gatti, afirmó ayer en una rueda de prensa que en el barco recibieron una llamada que les advertía de que Libia "tomaba la coordinación de la operación" y que "era la primera vez" que escuchaban que "los libios coordinan un rescate".

Los cooperantes esperaron hasta 24 horas, y tuvieron incluso que pedir a Malta la evacuación de una madre y un bebe en estado grave, hasta que se les autorizó atracar en un puerto italiano.

A pesar de todo, Montes asegura que volverían a hacer lo mismo y que no tiene ninguna duda de que cuando acabe todo esto volverá a salir a salvar vidas en el Mediterráneo e incluso "con más ganas".

Mones dice que estos días pasan el tiempo atendiendo a los medios, pero también manteniendo el barco, pues aún no les han comunicado si se confirman o no los cargos para seguir investigados.

Aunque pueden dejar el país, han decidido quedarse en Pozzallo para demostrar "que no tienen nada que ocultar" y luego, cuando haya una decisión, ya decidirán qué hacer.

La jefa de misión cuenta que nada hacía prever esta investigación pues "el procedimiento fue el mismo de siempre: suben, te hacen unas preguntas, te piden unas fotos y les entregamos el informe que ya tenemos previsto sobre el rescate y el informe médico".

"Lo raro fue cuando no subieron a bordo sino cuando nos llevaron a una especie de caseta donde nos interrogaron por separado y en vez de 2 ó 3 personas había nueve, entre policía, guardacostas y los de Frontex", explica.

La cooperante agrega que pensaron, "desde la inocencia absoluta", que "a lo mejor era por las amenazas de los libios", pero "no le dimos ninguna importancia".

Hasta el domingo, cuando regresamos a llevarles unos vídeos más que habían pedido y nos comunicaron que estábamos investigados. "No nos lo podíamos creer, no estábamos ni enfadados, solo incrédulos, era como algo que no tenía sentido", explicó.

"Nadie se podía esperar que se llegara a este punto, pero menos con nosotros que colaboramos en todo, mostramos siempre todos los vídeos, mostramos todos, y además este es un barco que tiene sistema de movimiento y se puede saber lo que hacemos en todo momento", defendió Montes, que lleva desde el verano de 2016 participando en misiones en el Mediterráneo.

Aunque asegura que ni ella, ni el capitán están "preocupados" esperan no encontrarse en la misma situación que la ONG alemana Jugend Rettet, a la que en agosto también se le incautó el barco y se investiga aún a sus cooperantes por favorecer la inmigración ilegal.

"Confiamos en que esto no nos pase", espera Montes.

Por Cristina Cabrejas