Oriol Mitjà pronostica saturación del sistema sanitario para el 26 de marzo

El médico investigador en enfermedades infecciosas y salud global del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona), Oriol Mitjà, considera "indispensable" un confinamiento total y pronostica que con las medidas actuales el sistema sanitario en España quedará saturado "hacia el 26 de marzo".

En un artículo en "El Periódico", el infectólogo, artífice de la erradicación de la enfermedad del pian, una dolencia tropical que genera malformaciones óseas y úlceras que desfiguran el rostro, afirma que cuenta con la colaboración de matemáticos con la capacidad de generar modelos que predicen o simulan la posible progresión de las epidemias y que estos modelos matemáticos "hace semanas que alertan de un escenario terrible que requieren medidas muy drásticas".

"Es lo que estoy intentando comunicar por tierra, mar y aire", subraya el médico, que lamenta que le critiquen por discrepar de la opinión del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias español.

"La unidad en estrategia nos hace fuertes, pero la unidad en opinión nos hace inútiles", afirma el médico, que ha decidido recurrir a los medios de comunicación y a las redes sociales para criticar la gestión de la crisis.

Mitjà vuelve a pedir que se releve al responsable de la coordinación de la emergencia "y poner otra persona al timón de este barco, y hacerlo ya" porque no "anticiparon el escenario en el que nos encontramos" y no hubo "una información adecuada".

Admite, sin embargo, que "puede que frenar la entrada del virus fuera imposible, porque implicaba confinar un país sin casos, pero se podrían haber comprado equipos y diseñado protocolos que no pusieron a nuestros sanitarios en primera línea en una batalla que ahora libran a destajo y sin armas adecuadas".

"Creo también que los expertos designados para gestionar este momento, puede que con la mejor de las intenciones (no alarmar a la población) han contribuido a avivar el fuego que querían evitar), critica el infectólogo.

"No sólo no nos hemos preparado bien en el ámbito sanitario, tampoco lo hemos hecho en lo social", añade el médico, que augura que "no tomar medidas drásticas se traducirá en una situación dantesca".

Mitjà pronostica la "saturación" del sistema sanitario español el alrededor del próximo 26 de marzo y entiende "saturación" como "la incapacidad de ingreso en la UCI de alguien que lo requiere".

"Esto sólo se podría evitar si iniciamos la restricción total de la movilidad y el confinamiento total de ciudadanos y residentes a excepción de los servicios básicos esenciales", concluye el investigador.