Los nuevos focos de COVID-19 detectados en Madrid y Vitoria fijan la atención en los centros de mayores

Dos focos en la Comunidad de Madrid y otros dos contagios en Vitoria. Los positivos por coronavirus detectados en residencias y centros de mayores han fijado la atención en los servicios de atención a este grupo vulnerable ante la infección.

En la Comunidad de Madrid se han confirmado dos muertes (de una mujer de 99 y un varón de 73) en una residencia en la ciudad de Madrid y un usuario de un centro de día en la localidad de Valdemoro. En la residencia hay otros 12 casos (uno de ellos de una sanitaria) y en el centro de día otros 14 positivos. En la ciudad vasca se han detectado dos personas con COVID-19.

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha asegurado este viernes que "nos preocupan de manera especial. No tanto por la cantidad de transmisión sino por la fragilidad de esa población". Por eso, se están barajando medidas destinadas a "reducir todos los riesgos de las personas potencialmente infectadas y sus contactos" en estos centros.

Esas medidas pueden ir desde la "posibilidad de reducir la presencia de personas en este tipo de centros, a través de la atención domiciliaria, lo cual requiere de muchas gestiones previas de organización", hasta "mecanismos de prevención asociados a personal sanitario". Pero en todo caso, "no puedo dar muchos detalles porque la Comunidad de Madrid está en discusión de las medidas aplicables a cada una de las situaciones. Las comunicarán, o nos las comunicarán a nosotros y las transmitiremos", ha aclarado el director.

Sanidad, según informó la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, trabaja con el Imserso en la elaboración de un protocolo específico para este tipo de centros. Estará listo en los próximos días porque lo de Madrid "lo acelera", según fuentes de la Secretaría. Simón ha indicado que, en todo caso, "los centros de día no se tienen que cerrar. Las acciones se tienen que tomar de acuerdo a la situación específica de cada lugar. Y, en la inmensidad del territorio español, no se ha detectado casos en centros de día. Ha habido en zonas muy concretas de alguna comunidad autónoma, no en toda la comunidad. Se tienen que valorar acciones sobre algunos agrupamientos de casos, específicamente en cada centro. Pero no podemos generalizar a todos".

Este viernes se ha confirmado el quinto fallecido con COVID-19 en España. Un hombre que, como los otros cuatro fallecidos, pertenecía a un grupo de riesgo en Zaragoza. Hay 345 positivos confirmados por Sanidad, 82 más que a la misma hora del jueves, un incremento "mayor que el habitual" pero que se ha dado sobre todo en "dos núcleos bien identificados". 9 pacientes están graves en la UCI y hay "12 situaciones de origen desconocido", pero la mayoría siguen siendo casos importados por losque España sigue "en fase de contención".

Ayer jueves, la Comunidad de Madrid envió una circular a sus centros en la que daba la orden de cerrar los centros de día y restringir las visitas de familiares a residencias tras los primeros casos. Luego, comunicaron que la medida no tiene fecha todavía y que fue mandada "por error". En Madrid ha habido dos fallecimientos de personas residentes por coronavirus, a partir de las cuales se han confirmado una veintena de casos entre otros usuarios.

Además de las situaciones de Madrid, ha habido un incremento notable de positivos en coronavirus durante las últimas 24 horas en La Rioja y en la Comunidad Valenciana. Ambos están asociados a grupos poblacionales concretos: a "un único evento de transmisión", en el caso de la primera, y "relacionado con una importación", la segunda.