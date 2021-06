Los jóvenes contagiados de COVID en el macrobrote por un viaje de fin de curso a Mallorca se acercan a los 900

Los brotes de coronavirus que han afectado a los estudiantes de varios viajes de fin de curso a Mallorca han seguido sumando positivos durante todo el fin de semana y registran ya cerca de 900 casos en varias comunidades. Hasta el momento, la Comunidad de Madrid, con 410 contagiados (prácticamente la mitad del total), es la región más afectada por los viajes de fin de curso a Mallorca y suben también en otras regiones como la Comunidad Valenciana (104 positivos) y Cataluña (64).

La consejera balear de Salud, Patricia Gómez, ha asegurado este lunes que el aislamiento en un hotel puente —destinado por las autoridades sanitarias a acoger a quienes hayan podido tener contacto estrecho con alguno de los casos positivos y cuyos padres han autorizado el traslado— de los jóvenes peninsulares que estaban de viaje de estudios en Mallorca es "una cuestión de salud pública" y ha detallado que la cifra se eleva ya a 196, frente a los 175 que eran hasta el domingo.

"Tenemos montado un dispositivo importante para dar soporte e información", ha dicho Gómez en una entrevista en Onda Cero de la que ha informado la emisora en un comunicado. "El brote está afectando solo a personas jóvenes, no hay nadie grave, pero hay que ponerle cerco y contenerlo para que no se siga propagando", ha añadido sobre el aislamiento.

La consejera ha defendido que Baleares trabaja para ser un destino seguro y "estas prácticas aisladas e ilegales no se pueden tolerar". "Nos merecemos ese reconocimiento que ha hecho el Gobierno británico como destino seguro", ha subrayado sobre la inclusión de las islas en el llamado "semáforo verde", que reduce los requisitos para que los británicos viajen al archipiélago.

Según Gómez, tras conocerse el macrobrote, el Govern ha trabajado para detectar cuántos estudiantes han participado en actividades "con los que ya se han marchado y están contagiados", en coordinación con el Ministerio de Sanidad y las comunidades.

72 jóvenes pendientes de traslado

Hay 268 jóvenes que "han estado en contacto con grupos de contagiados", a los que la Consejería balear de Salud quiere hacer PCR. Hasta este lunes se han trasladado 196 jóvenes al hotel puente con asistencia sanitaria, y quedan "72 pendientes de traslados".

"Hemos tenido positivos en diferentes grupos que nos han obligado a su aislamiento y a hacer pruebas a los contactos estrechos. Tanto los positivos como los que han estado en contacto estrecho estarán en aislamiento durante 10 días", ha recordado. Ha reiterado que, de momento, los que han dado negativo son considerados "contactos muy estrechos" por lo que estarán en cuarentena 10 días.

"Queda algún grupo, uno bastante numeroso de 45 personas, al que haremos PCR porque nos garantizan que no han tenido contacto con otros grupos. Haremos la prueba en el hotel en el que están hospedados, a la espera del resultado", ha añadido.

"Queremos conseguir que sean conscientes de que es una cuestión de responsabilidad", ha añadido.

Sobre los eventos y fiestas en los que pudo originarse el brote ha asegurado: "No podemos tolerarlo. No queremos este tipo de actividades. Seguimos con una desescalada lenta, seguimos con el ocio nocturno cerrado". "Queremos la máxima seguridad para nuestras islas. Todas las medidas que podamos poner en marcha para darle un plus de seguridad son bienvenidas", ha añadido.