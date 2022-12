Juan José Omella, presidente de los obispos: “El diálogo entre la Iglesia y el Gobierno no se ha cortado”

“Me duele la polarización, no tenemos que crear tensiones, sino puentes para dialogar”. El presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, ha salido al paso del creciente ascenso de la tensión política y social. Durante una entrevista concedida a Religión Digital, el purpurado anima a continuar con el diálogo entre Iglesia y Gobierno que “no se ha cortado, existe”, y se muestra esperanzado en alcanzar acuerdos, pese a la tensión que se da, de cuando en cuando, entre ambas instituciones.

“A mí me duele esa polarización, y que se da no sólo en España, sino también en Europa y el mundo entero desde que perdemos un poco los valores que nos han constituido como sociedad”, lamenta Omella, quien invita a “tender puentes” porque “si polarizamos, entramos en confrontación”.

“Se construye la sociedad con diálogo y con consenso. Eso lo vimos en la Transición y funcionó”, reflexiona Omella, quien insiste en que “el consenso supone que unos y otros ceden para pensar en el bien de todos y no en el personal o de mi partido, porque quien gobierna ha de hacerlo para el conjunto de los ciudadanos”.

“El diálogo entre la Iglesia y el Gobierno en España no se ha cortado. El diálogo existe. Lo que yo pido siempre, primero, es entender que la política ha de tener su independencia, su autonomía, como la ha de tener la Iglesia, lo que no quiere decir que no tengamos que trabajar juntos por el bien común”, recalca el cardenal de Barcelona. “Quizás no se pueda llegar a un acuerdo total, pero dialoguemos, porque este diálogo no se puede perder, hay que pedirlo”.

Sin embargo, ha dejado clara la posición de la Iglesia en algunos de los temas en los que cree que el Gobierno debe darle protagonismo a la Iglesia católica: “Creo que para cualquier reforma que se quiera hacer, por ejemplo, en el mundo de la enseñanza, se debe contar con los padres, con los profesores, con los centros educativos y demás instancias afectadas. Entiendo que eso es muy importante, y dado que la Iglesia está en el mundo de la enseñanza, pues que se cuente con ella también”.

“¿Por qué no actuamos por las víctimas antes?”

El purpurado también se refirió a los casos de abusos en la Iglesia. “Yo estoy en contacto con las víctimas y tengo la casa, el diálogo, la escucha y los brazos abiertos para las víctimas”, señala Omella, quien admite su dolor por el hecho de “la Iglesia, que tiene que ser modelo de honestidad y de moralidad, haya caído en estos pecados y delitos”.

“La sensibilidad social, y por tanto, también la eclesial, que había en tiempos pasados no era la que hay ahora, que hemos tomado más conciencia y se han establecido protocolos. ¿Y por qué no actuábamos como ahora en los años 50? Porque la sociedad tampoco tenía la misma sensibilidad. ¿Lo teníamos que haber hecho mejor? ¡Siempre! ¿Tenemos que hacerlo mejor? ¡También! Y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y caminar al lado de las víctimas y ayudarlas”, recalca el presidente de la CEE, que no obstante aclara que “hay abusos en todos los ámbitos de toda la sociedad, y donde más se producen es en la familia”.

