Queipo de Llano dixit: las palabras que justificaron atrocidades

Los hechos, las palabras. Ahora que el general Gonzalo Queipo de Llano vuelve a ser noticia porque –con casi 50 años de retraso– parece que nuestra democracia va a sacar los restos del llamado carnicero de Andalucía de la tumba dorada en la que reposaba, es un buen momento para repasar el peso de unos y otros. La forma en la que los vocablos, las afirmaciones hechas soflamas sirvieron de advertencia y justificación del horror. Mucho se ha hablado de las incendiarias alocuciones de Queipo desde Radio Sevilla, pero casi siempre con frases sueltas y muchas veces repetidas, como la arenga en la que animaba a sus soldados a violar a las prisioneras republicanas. Pero ¿cuánto sabemos realmente sobre sus palabras y sus hechos? Aquí, un repaso por su verbo –a través de una treintena de discursos– y los estragos causados por su espada. Sin calificativos ni opiniones.

🎙 PODCAST | Quién fue Queipo de Llano y por qué sigue en la Macarena

Saber más

Los hechos

El general Gonzalo Queipo de Llano lideró en Sevilla el golpe de Estado contra la República. Su estrategia fue la de sembrar el terror y exterminar tanto a los miembros más destacados de las instituciones y organizaciones democráticas como a quienes se opusieron a la sublevación militar.

Triana, La Macarena y otros barrios obreros de Sevilla fueron arrasados. Entre sus víctimas hubo sindicalistas, maestras, militares leales a la Constitución, intelectuales y políticos como el alcalde de Sevilla o como Blas Infante, padre de la patria andaluza.

Solo en la provincia de Sevilla el historiador José María García Márquez ha podido documentar 12.854 asesinados por las fuerzas militares, policiales y civiles dirigidas por Queipo de Llano. Si hablamos de toda Andalucía, la cifra de víctimas mortales se eleva hasta las 45.000.

El general golpista abrió cinco campos de concentración en la provincia de Sevilla. Uno de los más terribles fue el de Heliópolis, situado en la propia capital. Los prisioneros de ese campo fueron utilizados como trabajadores esclavos por la empresa Entrecanales y Távora.

El propio delegado de propaganda de Queipo de Llano, Antonio Bahamonde, reconoció la brutalidad que ejercieron sus tropas: “El pillaje y el saqueo fue consustancial con la columna. Pueblo que entraban, pueblo que devastaban. En todos ellos se ven las huellas de su paso”.

Un pequeño ejemplo de esa crueldad generalizada fue desvelado por el Centro de Documentación de la Resistencia Austriaca. En julio de 1937 aparecieron los cuerpos de seis miembros de las Brigadas Internacionales: “Estaban castrados, con los ojos pinchados y los cuerpos quemados”.

La víctima más conocida de Queipo fue Federico García Lorca. Quienes más han investigado el asesinato del poeta, encabezados por el hispanista Ian Gibson, no tienen duda alguna sobre la responsabilidad directa del general golpista en el fusilamiento de Lorca.

El desmesurado ego de Queipo le alejó del poder. Menospreciaba a Franco y se resistía a aceptar su autoridad. Al dictador tampoco le resultaba cómodo tener cerca a su antiguo camarada y le fue arrinconando.

A pesar de su creciente ostracismo, en el verano de 1939 Queipo visitó Berlín, donde pudo saludar y fotografiarse junto a uno de sus referentes políticos y militares: Adolf Hitler.

Queipo se retiró a su cortijo de Gambogaz. Allí utilizó como trabajadores esclavos a decenas de prisioneros de los campos de concentración. Gambogaz fue una enorme propiedad que el general adquirió en 1937 de forma más que irregular.

Las palabras

El 18 de julio de 1936, Queipo de Llano se dirigió por primera vez a los andaluces a través de las ondas de Radio Sevilla. Comenzaba un serial de soflamas que se prolongaría hasta bien entrado 1937. Sus intervenciones estaban repletas de improperios, amenazas y un sinfín de noticias falsas. Su nivel de violencia verbal fue tal que la propia censura franquista evitó que muchas de sus frases se publicaran en los periódicos del día siguiente. Si algo destaca en sus discursos es la hipocresía. La hipocresía de quien se jactaba de fusilar a decenas de personas y alentaba a la violación de las prisioneras, al tiempo que se rasgaba las vestiduras ante crímenes brutales, y falsos en la mayor parte de los casos, cometidos por los republicanos.

Sábado 18 de julio de 1936

Emitido minutos antes de las nueve de la noche

“¡Sevillanos!: la suerte está echada y decidida por nosotros y es inútil que la canalla resista y produzca esa algarabía de gritos y tiros que oís por todas partes. Tropas del Tercio y Regulares se encuentran ya camino de Sevilla y, en cuanto lleguen, esos alborotadores serán cazados como alimañas. ¡Viva España! ¡Viva la República!”.

Domingo 19 de julio

Emitido durante la madrugada

“Espero que, en pocos días, España se ha de ver libre de tantos granujas e invertidos como se habían apoderado de las riendas del Poder”.

Lunes 20 de julio

Emitido a las dos de la madrugada

“Se me dice que los obreros de Sevilla han acordado una huelga general para mañana lunes (…) advierto que, en caso de que estalle, consideraré a sus organizadores incursos en el delito de rebeldía y como a tales rebeldes se les aplicará el castigo que marca la ley con el máximo rigor. Caso de no ser habidos los responsables directos de la huelga general, serán pasados por las armas los comités directivos de todos los oficios que se sumen al paro. Sevillanos: ruego a todos que creáis en la sinceridad de mi advertencia. No soy hombre a quien le guste decir bravatas, ¡pero soy hombre que nunca deja de cumplir aquello que dice!”.

Martes 21 de julio

Emitido a las 10 de la mañana

“En estos momentos, nuestros soldados imponen duro castigo a los alborotadores de Triana”.

Emitido a las tres de la tarde

“Con harto dolor de mi corazón, tengo que comunicar que sigue el castigo a los pueblos (…) Una columna del Tercio ha impuesto un castigo tan enérgico a Carmona que, según me comunica la aviación, una parte de la población, aterrada, huye en dirección a Fuentes de Andalucía”.

Emitido a las once de la noche

“Merecen ejemplares castigos y yo he de imponerlos de tal modo que hagan época y que Carmona se acuerde por mucho tiempo de los regulares”.

Miércoles 22 de julio

Emitido a las 10 de la mañana

“Alcalá de Guadaira recibió ayer un castigo ejemplar. Carmona (…) sufre ahora un ejemplar castigo del que quedará memoria durante largo tiempo (…) Yo siento verdadera debilidad por el pueblo honrado y digno, e incluso por aquellos infelices engañados por las utopías marxistas que están contra nosotros. Se me ha llegado en más de una ocasión a censurar por mi debilidad hacia él. Si los pueblos se dieran cuenta de esto, vendrían a nosotros, y yo quisiera que me buscasen a mí, y hasta mí llegaran en demanda de justicia, pues yo quiero ser para los campesinos, para los humildes, un padre y no un padrastro”.

Después del triunfo será preciso hacer una limpia y extirpar de España todos los brotes marxistas. Pero salvaremos España y pronto hemos de ver enterrados hasta esos últimos brotes

“La mayoría de los obreros del Ayuntamiento y de algún otro centro, después de haber acudido al trabajo, lo abandonaron, por temor a las coacciones de sus directivos. Estos vivirán pocas horas, una vez que caigan en mi poder (…) pero todos los que abandonaron hoy el trabajo han perdido sus plazas para siempre”.

Emitido a las 10 de la noche

“La primera columna ha emprendido una acción contra los barrios de San Julián y San Marcos (…) el castigo impuesto ha sido ejemplar (…) Otra columna marchó a castigar al pueblo de Arahal”.

Jueves 23 de julio

Emitido a las diez de la mañana

“Aquí seguimos imponiendo castigos a distintos pueblos donde los criminales marxistas, ebrios de sangre, continúan sus crímenes contra pequeños puestos de la benemérita Guardia Civil (…) ¡Morón, Utrera, Puente Genil, Castro del Río, id preparando sepulturas!”.

La Pasionaria ha sido detenida en Salamanca. ¡Pobre señora! ¡Cómo rememorará ahora aquellos tiempos de su juventud en que prestaba servicio en Somorrostro, cobrando dos duros por… toda clase de servicios

“Nuestros valientes legionarios y regulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y a la vez a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricones. No se van a librar, por mucho que berreen y pataleen”.

“Esta mañana ha sido fusilado el comandante de Artillería señor Loureiro, por haber ordenado la entrega de doscientos fusiles y otras tantas pistolas a los marxistas a fin de que asesinasen a nuestros valientes soldados. La misma pena han sufrido el capitán Justo Pérez (…) y el teniente don Manuel Cangas (…). También ha sido fusilado el presidente del Sindicato Obrero de la Pirotecnia por haber declarado la huelga y ejercido coacciones sobre los obreros. La misma pena han de sufrir absolutamente todos cuantos caigan en nuestras manos por coacciones a los obreros”.

“Obreros de Sevilla: (…) yo os autorizo, bajo mi responsabilidad, a matar como un perro a cualquiera que se atreva a ejercer coacción sobre vosotros; que si lo hiciereis así, quedaréis exentos de toda responsabilidad”.

Emitido a las diez de la noche

“Al Arahal fue enviada una columna formada por elementos del Tercio y Regulares que han hecho allí una razzia espantosa (…) Han tomado parte elementos de Falange Española y del Requeté; fuerzas cívicas que, debidamente encuadradas y uniformadas, están demostrando un espíritu tan brillante (…) que sería difícil distinguir de los regulares”.

Viernes 24 de julio

Emitida por la tarde

“Aviso a todos que cualquier queja que yo reciba de los propietarios de casas de que algún inquilino no le paga la renta, tomaré enérgicas medidas y quizás de una manera inexorable”.

“Los albañiles no han entrado al trabajo; he ordenado que se busque inmediatamente a la Junta Directiva y, en cuanto me la traigan, será pasada por las armas”.

Emitida a las diez de la noche

“Hay en Sevilla unos seres afeminados que todo lo dudan, incluso que en Sevilla está asegurada la tranquilidad (…) Esos seres se empeñan en propalar noticias falsas (…) ¿Qué haré? Pues imponer un durísimo castigo para acallar a esos idiotas congéneres de Azaña. Por ello faculto a todos los ciudadanos a que cuando se tropiecen con uno de esos sujetos lo callen de un tiro. O me lo traigan a mí, que yo se lo pegaré”.

Sábado 25 de julio

Emitido a las 10 de la mañana

“Si algún afeminado, algún invertido, se dedica a lanzar infundios alarmistas, no vaciléis en matarlo como a un perro, o entregádmelo al instante”.

Emitido a las 3 de la tarde

“Me han dicho que a las diez estaba Morón dominado y la justicia seguramente cumplida; justicia dura, tremenda, como tenía que ser…”.

Emitido a las 10 de la noche

“En Morón se ha hecho un escarmiento que supongo impresionará a los pueblos que aún tienen la estulticia de creer en el marxismo y en la esperanza de podernos resistir. Como en Arahal, hubo en Morón un grupo de hombres cigos que han cometido salvajadas sin ejemplo, atropellando a personas de derechas que no se habían metido con ellos (…).

A todos les recuerdo que, por cada persona honrada que muera, yo fusilaré, por lo menos, diez; y hay pueblos donde hemos rebasado esta cifra

Emitido a las 10 de la noche

“Vecinos de Utrera: Me importa muy poco que construyáis barricadas; yo os juro por mi palabra de honor y de caballero que por cada víctima que hagáis, he de hacer lo menos diez”.

Domingo 26 de julio

Emitido a las tres de la tarde

“Yo sigo imponiendo inexorables castigos, y no dudaré en llegar al máximo rigor. Entre ayer y hoy, ha llegado la visita de nuestras columnas a los pueblos de Mairena y Viso del Alcor, La Rinconada, Brenes, Algamitas, Alcalá del Río, Castilleja, Burguillos, Bollullos de la Mitación, Aznalcázar, Pilas, Villamanrique, Almonte, Sanlúcar la Mayor, Olivares, Salteras y otros muchos pueblos que no recuerdo ya. Donde no se nos ha hecho resistencia, no se ha impuesto castigo (…) Donde se han cometido salvajadas hemos hecho lo mismo que en Arahal, en Morón y probablemente en Utrera, que ya está en manos de nuestros soldados”.

Lunes 27 de julio

Emitido a las tres de la tarde

“En Sevilla han entrado todos los albañiles al trabajo; es decir, todos, menos los directivos porque estos, si son habidos, correrán la triste suerte que el presidente del sindicato de ultramarinos que en unión de otros de su calaña ha sido fusilado esta mañana. Dicho presidente había asumido la doble misión de propalar infundios alarmistas y de llamar por teléfono a sus compañeros, incitándoles a que abandonasen el trabajo”.

Emitido a las 10 de la noche

“A los refugiados en Portugal les repito que tienen la obligación moral de venir (…) Si no venís a defender la patria yo, que soy hombre de palabra, os prometo que en los territorios de mi mando acordaré el embargo de vuestros bienes”.

Viernes 31 de julio (15 días antes de la masacre de Badajoz)

Emitido a las tres de la tarde

“Yo aconsejo a esos marxistas que vuelvan enseguida a Badajoz, porque muy pronto sufrirán tal empuje, que podrán refugiarse en Portugal, y ese país, tan noble y caballeroso, les recluirá en un campo de concentración donde no les faltará que comer. Mejor estarán allí que lo van a estar en Badajoz dentro de muy breve, muy brevísimo plazo”.

“He ordenado a mi Estado Mayor que redacte un decreto por el cual sean confiscados todos los bienes de todos aquellos que hayan intervenido en el movimiento revolucionario actual, de todos aquellos que se han puesto enfrente del Ejército salvador de la patria para que con esos bienes confiscados se pueda atender en lo que sea posible a todos los daños que se han hecho”.

Lunes, 3 de agosto

Emitido a las 10 de la noche

“La población de La Roda, como la de Puente Genil, fue tomada por nosotros y duramente castigada”.

Miércoles, 5 de agosto

Emitido a las diez de la noche

“Esos pilotos que en Getafe, en Barajas y en Los Alcázares han cometido la canallada de aliarse a los marxistas para combatir a sus compañeros de armas, para esos no habrá perdón jamás. El castigo que se merecen les será aplicado inexorablemente”.

Jueves, 6 de agosto

Emitido a las diez de la noche

“En cuanto a que nos llamen fascistas, enhorabuena, y aceptamos muy orgullosamente el calificativo”.

Viernes, 7 de agosto

Emitido a las diez de la noche

“Como nosotros estamos dispuestos a hacer justicia inexorablemente a grandes y a chicos, voy a anunciar que el vicealmirante Azarola, que fue ministro de Marina recientemente, ha sido fusilado en El Ferrol (…) Se verá que nosotros no fusilamos solo a un sargento Vázquez o a algún soldado. Nosotros fusilamos a las gentes, por altas que estén, siempre que hayan faltado a su deber”.

Lunes, 10 de agosto

Emitido por la noche

“Hay dos palabras que deben desaparecer del diccionario de la lengua castellana: amnistía e indulto”.

Sábado, 15 de agosto

Emitido por la noche

“Hemos conseguido entrar en Higuera de la Sierra, punto que nos ayudará a aislar las minas de Río Tinto (…) Tengan en cuenta aquellos rebeldes que mientras mayor sea la resistencia que opongan, más duro será el castigo que reciban. Y como sé que están cometiendo crímenes, les recuerdo que tengo aquí setenta mineros de Río Tinto (…) sobre los que puedo ejercer represalias, si lo estimase preciso”.

Miércoles, 19 de agosto

Emitido por la noche

“Como en San Fernando hay muchos familiares de tripulantes de la escuadra pirata que están en nuestro poder, nos servirán de rehenes y sus vidas responderán de los que mueran en San Sebastián por esta causa”.

Jueves, 20 de agosto

Emitido por la noche

“En Barcelona, después de tener tres Gobiernos distintos, parece que se ha proclamado el marxismo integral. ¿Qué habrá sido de Companys y demás que le rodeaban? Verdaderamente todos merecían morir degollados como cerdos”.

La lucha ha de continuar hasta que en España no quede ni un marxista

Domingo, 23 de agosto

Emitido a las 10 de la noche

“Yo nunca hice una manifestación ante el micrófono que luego pudiera resultar que no era exacta (…) Es seguro que se me pudiera creer, pues nunca he sabido faltar a la verdad”.

Lunes, 24 de agosto

Emitido por la noche

“España tiene una vitalidad tan grande que aún estarán calientes los cadáveres de los últimos marxistas que mandemos enterrar y ya España habrá emprendido el camino de su regeneración”.

Miércoles, 26 de agosto

Emitido a las diez de la noche

“Ayer han vuelto los aviones rojos a Cádiz y en un nuevo bombardeo han causado seis muertos y veintidós heridos (…) Bien a pesar mío, he dado órdenes para que sean detenidos todos los familiares de tripulantes de la escuadra pirata, que había en la región; y serán inexorablemente fusilados cinco de ellos por cada víctima que causen los bombardeos aéreos”.

Jueves, 27 de agosto

Emitido a las diez de la noche

“En Madrid, San Sebastián y Málaga se intensifican las detenciones de cuantos no simpatizan con el marxismo. Sin duda, obedecen a consignas de Moscú. Y no sé qué va a pasar porque si nosotros damos en fusilar diez por cada víctima que hagan, vamos a resolver de golpe el problema del paro”.

Sábado, 29 de agosto

Emitido por la noche

“He estado esperando hasta este instante nuevas noticias de lo ocurrido en el frente de Talavera (…) sé que han caído en nuestro poder grandes cantidades de municiones de Artillería e Infantería, diez camiones y otro mucho material; además de numerosos prisioneros y prisioneras. ¡Qué contentos van a ponerse los regulares, y qué envidiosa la Pasionaria!”.

Epílogo: discurso de la Nochebuena de 1936

“Será necesario establecer también campos de concentración a los que vayan a parar todos aquellos que están envenenando España. Será la única manera de que podamos vivir en paz las personas decentes y patriotas”.