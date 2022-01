Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

09:18 h

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, insistió ayer en varias declaraciones públicas en que el tenista Novak Djokovic sería un "reclamo" para la capital si acudiese a disputar el Mutua Madrid Open.

"Djokovic sigue siendo el número uno del mundo y junto al resto de grandes figuras que vienen al Mutua Madrid Open es un gran reclamo para garantizar que el torneo tenga éxito de público que habitualmente tiene", dijo por la mañana en declaraciones a los medios.

Por la noche, tras la polémica generada por sus palabras sobre el deportista, deportado el domingo de Australia por su negativa a vacunarse, matizó en la Cadena SER que el comportamiento del jugador "ha sido muy poco ejemplar", porque "no ha sido capaz de decir la verdad ni en el formulario de entrada", pero reiteró que sería un buen reclamo para la ciudad.

"En ese sentido, no me refería a él como un reclamo ni ensalzo lo que ha hecho, sino que, desde un punto de vista exclusivamente deportivo, tener al número uno hace mejor al torneo", añadió, al tiempo que precisó que si entra a España será "en función de la normativa" impuesta por el Gobierno, que ahora mismo, a diferencia de Australia, no le exige la pauta vacunal completa para cruzar la frontera.

Las declaraciones de Almeida generaron el rechazo de la oposición municipal el lunes, pero también de la vicealcaldesa, Begoña Villacís, que reconoció su preocupación porque el deportista se convierta en un "reclamo del antivacunismo".