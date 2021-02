Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

10:36 h

La Embajada de la República Federal de Alemania ha anunciado que España ya no figura en la lista de países de alto riesgo para el gobierno alemán, por lo que ya no será necesario presentar un test PCR negativo a la hora de viajar al país. No obstante, seguirá siendo obligatorio hacerse una prueba 48 horas después de entrar en Alemania y guardar una cuarentena de 10 días.

🔴#UltimaHora Debido a que la incidencia está disminuyendo, en el día de hoy en Alemania se ha adoptado la decisión de volver a clasificar a España como zona "regular" de riesgo y ya no, como hasta ahora, como zona de alta incidencia. 👇👇 pic.twitter.com/FpudUeTJB0 — Embajador de Alemania en Madrid (@AlemaniaDiplo) 19 de febrero de 2021

La medida ha entrado en vigor desde este domingo a las 00:00 horas. De esta manera España abandona la categoría de "Zonas de alta incidencia", en la que permanecía desde el 24 de enero, y pasa a incluirse en "Zonas con elevado riesgo de infección por Sars-CoV2", en la que están la mayoría de países en estos momentos.