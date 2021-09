Última hora sobre el coronavirus en España y el mundo

13:35 h

Las patronales de empresarios no han formado parte del acuerdo para la nueva subida del salario mínimo y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, les ha afeado que "no han negociado" siquiera. Pero quedan "grandes reformas" pedientes y ha hecho un llamamiento a que se "resitúen" para encarar las conversaciones: "A veces no negociando se pierde". Díaz ha afirmado que ella estuvo dispuesta a pactar por una cuantía menor que los 15 euros que recoge el acuerdo sellado con los sindicatos mayoritarios.

Escribe Beatriz Muñoz.