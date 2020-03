Guía práctica sobre el coronavirus: las últimas preguntas y respuestas sobre la pandemia

¿Cómo se contagia?

El coronavirus se transmite sobre todo a través de las gotas respiratorias que se propagan cuando una persona infectada tose, estornuda o exhala. Pueden transmitirse por el contacto directo y por el aire, por eso es tan importante "mantenerse a más de un metro de distancia" de alguien con síntomas, como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). También se transmite a través de superficies, por eso es necesaria la higiene de las manos –con agua y jabón o con solución hidroalcohólica– y evitar tocarse la cara –ojos, boca, nariz–. Es importante, por lo mismo, usar pañuelos desechables.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas más comunes de la COVID-19, la neumonía asociada, son "fiebre, cansancio y tos seca", describe la OMS. En algunos casos "dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea". El Ministerio de Sanidad le suma "dificultad al respirar". Los síntomas suelen ser leves y graduales y bastante indistinguibles de la gripe común, por eso hay que estar atento a otros indicios, como haber compartido espacios con alguien infectado o encontrarse o venir de una zona de riesgo. En cualquier caso y más en zona de transmisión comunitaria, si se notan, hay que evitar salir del domicilio.

¿Es la pérdida de gusto y olfato un síntoma?

Aunque la OMS todavía no los recoge como síntoma oficial, la Sociedad Española de Neurología ha advertido sobre un nuevo síntoma asociado al Covid-19: la anosmia aguda o la pérdida del olfato. Los neurólogos aseguran que han recogido casos de anosmia repentina y aislada, sin que concurran en el posible enfermo otros síntomas relacionados con el coronavirus.

En una comunicación oficial, los especialistas aconsejan el “aislamiento de 14 días” para estas personas “prestando atención y comunicando al médico el desarrollo de nuevos síntomas”; y piden que se contemple la anosmia agua como uno de los síntomas de la infección.

Esta anosmia, recuerdan los neurólogos españoles, es “un síntoma frecuente en infecciones respiratorias víricas distintas al Covid-19, especialmente cuando va a acompañada de mucosidad nasal”. En estos casos no se le presta mucha atención al ser un proceso normal. Sin embargo, explican, en el caso del coronavirus en ocasiones la pérdida del olfato puede ser abrupta y sin mucosidad.

Las autoridades sanitarias francesas también advirtieron de que la pérdida del olfato puede ser uno de los síntomas que se manifiestan en caso de infección con el coronavirus y recomendó a los ciudadanos que consulten con su médico por teléfono si eso les sucede.

¿Cuánto tiempo pasa desde que alguien es contagiado hasta que empieza a contagiar a otros la enfermedad?

Al tiempo que se tarda entre el momento en el que te contagias y comienzas a desarrollar síntomas se le llama periodo de incubación. Para COVID-19 oscila entre 1 y 14 días, con una media de 5, calcula la OMS. El contagio antes de que comiencen los síntomas está documentado científicamente y existe, pero, según la Sociedad Española de Epidemiología, "lo frecuente es transmitirla en un punto más álgido, con más carga viral. Cuantas más secreciones respiratorias, más riesgo. A nivel poblacional, no nos debe preocupar en exceso el contagio asintomático".

Más problemático que el asintomático es el contagio cuando los síntomas comienzan a aparecer pero son leves. Como indica la OMS, son así "particularmente en las primeras etapas". Por tanto, el riesgo aumenta con personas que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve en algún momento de esos primeros 14 días y no se sienta lo suficientemente enfermas como para no salir de casa. El Ministerio ha recomendado por eso a toda la población española durante esta crisis que, si se inician síntomas, no se salga a la calle y se llame al centro de salud. La OMS pide lo mismo en las zonas con transmisión comunitaria.

¿Llamo a los servicios sanitarios o no?

Estas son, de acuerdo con Fernando Rodríguez Artalejo, profesor de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid, algunas buenas prácticas para afrontar el aislamiento en caso de tener síntomas leves. Si la situación es grave, la instrucción es llamar a los teléfonos habilitados por las autoridades (aquí están todos, diferentes para cada comunidad autónoma) y seguir sus instrucciones. El Ministerio de Sanidad también ha editado sus propias guías de actuación en esta situación (disponibles aquí).

Dado que los síntomas del coronavirus (fiebre, tos y sensación de falta de aire en algunos casos) son muy parecidos a los de la gripe, Artalejo recomienda esperar un día o dos para confirmar que se mantienen y, si es el caso, llamar al médico. "Lo que haríamos en una situación normal de gripe", explica, "el coronavirus se manifiesta muchas veces como un catarro y por un catarro la gente no va al médico".

Dicho lo cual, no es lo mismo tener unas décimas de fiebre con 25 y sano que teniendo 90 años y una enfermedad crónica. En este caso, hay que llamar directamente al teléfono habilitado y seguir las instrucciones.

En caso de que tengamos la certeza de haber estado con alguna persona que ahora sepa que está contagiada de coronavirus también debemos llamar a los servicios sanitarios, nunca acudir directamente.

Lo que recomiendan en estos teléfonos, es el aislamiento domiciliario durante 14 días desde el inicio de los síntomas, siempre que el cuadro clínico se haya resuelto. El seguimiento y el alta serán supervisados por su médico de atención primaria o de la forma que se establezca en cada comunidad autónoma.

¿Tomo algo para los síntomas?

Artalejo advierte de que "es prácticamente imposible distinguir el coronavirus de una gripe común" y tampoco se puede conocer con antelación cuál será su evolución en caso de contraerlo, por lo que es posible que nunca lleguemos a saber si lo tenemos. "La mayoría de la gente no tiene una clínica clara, es imposible diagnosticarlo por la clínica", explica.

Lo más habitual es el cansancio, el malestar general y la fiebre. Los problemas respiratorios lo son menos y suelen aparecer después en los casos que van mal. Este puede ser un indicador del coronavirus. Además, el médico explica que dado que el coronavirus es ahora más frecuente que la gripe, se parte de la asunción de que quien presente esos síntomas tiene coronavirus y debe actuar como tal aislándose.

¿Debemos tomar algo para los síntomas? "Como con cualquier otra enfermedad vírica, se puede y debe tomar tratamiento sintomático porque alivia y no afecta al curso de la enfermedad, no va a enmascarar ningún problema", responde Artalejo.

Cualquier medicamento habitual o compuesto para bajar la fiebre servirá. El Ministerio de Sanidad recuerda, sin embargo, que los antibióticos no deben ser utilizados como medio de tratamiento ni de prevención.

La mayoría de la gente en cuatro o cinco días ha superado la enfermedad, en caso de que vaya bien. Si empeora al segundo o tercer día, hay que llamar a los teléfonos de Sanidad.

Sobre la polémica entre el uso del ibuprofeno o paracetamol, te detallamos el tema aquí.

Mascarilla y habitación propia

Si tenemos síntomas, debemos aislarnos dentro del confinamiento. La conducta básica en estas situaciones debe ser "intentar pasar el mayor tiempo posible en una habitación independiente". Quien tenga la posibilidad, debe aislar una habitación para uso exclusivo del paciente. La situación ideal sería dedicar dos: una para pasar el día, otra para dormir en soledad. Sanidad recomienda tener cubos de basura propios en estas estancias, con tapa que se accione con un pedal.

Una vez aislada, la persona enferma debe usar una mascarilla si vive acompañada. En un principio vale cualquiera que sea similar a las quirúrgicas, explica Artalejo. También hay que tomarse la temperatura habitualmente para monitorizar la evolución propia. El enfermo puede llevar guantes en caso de que salga a los espacios comunes, por ejemplo el baño.

Según el protocolo de Sanidad, las condiciones de la vivienda deben permitir el aislamiento del paciente en una estancia bien ventilada y si es posible, la disponibilidad de un baño propio. El paciente debe estar disponible para las evaluaciones médicas que sean necesarias y tanto el paciente como sus convivientes tienen que ser capaces de aplicar de forma correcta y consistente las medidas básicas de higiene, prevención y control de la infección.

Los servicios sanitarios proporcionarán al paciente y sus convivientes todas las indicaciones necesarias.

¿Cuál es la tasa de mortalidad?

El 80% de los pacientes se recupera sin tratamiento especial, el 20% resulta grave y alrededor del 2% muere, según los datos de la OMS.

¿Qué debo hacer si convivo en la misma casa con una persona contagiada?

La mayoría de las personas afectadas que presentan síntomas leves y no pertenecen a grupos vulnerables están siendo atendidas en domicilio. El Ministerio estableció un protocolo sobre ese tipo de atención dirigido a sanitarios que incluye medidas de precaución para convivientes. El paciente debe permanecer aislado 14 días en una habitación individual; si tiene que ir por motivos imprescindibles a zonas comunes, debe hacerlo con mascarilla. Todos en la casa deben lavarse las manos con frecuencia. Y estar atentos, porque pasan a ser ‘contactos’ de un infectado: hay que tomarse la temperatura dos veces al día y controlar si hay tos, dolor de garganta o dificultad para respirar.

Aquí tienes un esquema con las recomendaciones del Ministerio de Sanidad para la asistencia domiciliaria de Covid-19.

¿Quién se considera un "contacto estrecho" de un afectado por coronavirus?

Cualquier persona que haya proporcionado cuidados mientras el caso presentaba síntomas y también convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos.

¿Qué pasa con los niños?

Las clases se han suspendido para evitar la propagación del virus. Solo el 2,4% de los casos en China se han confirmado en menores de 18 años, pero, explicaban fuentes de Sanidad, sí se han detectado contagios en las 'zonas de transmisión' de España niños a personas adultas y vulnerables. Es decir, los niños no suelen sufrir la enfermedad de forma grave, pero sí son transmisores.

Juan Ayllón, director del Área de Salud Pública de la Universidad de Burgos y virólogo, lo desarrolla: "En el colegio el intercambio de fluidos es continuo: los niños se pegan, se aplastan, se sorben las narices… y aunque no desarrollen gravemente la enfermedad, son transmisores entre ellos y a otros. La interacción de un niño con su familia es reiterada e intensa, cuando una enfermedad entra en una casa suele ser por él. Hay que asumir que esa medida es para proteger a los niños, pero sobre todo a los más vulnerables".

¿Se pueden contagiar las mascotas y ser contagiosas?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), no hay evidencia científica de que animales de compañía como perros, gatos u otras mascotas puedan transmitir el COVID-19, aunque recomienda "por higiene" lavarse cuidadosamente las manos con agua y jabón después de tocar a nuestras mascotas.

¿Cómo funcionan los test para detectar el coronavirus?

La técnica utilizada para detectar el coronavirus es la PCR, por las siglas en inglés de "reacción en cadena de la polimerasa", y no es nueva. Fue diseñada por el excéntrico Nobel de Química Kary Mullis y en los años 80 revolucionaron la genética, puesto que permiten copiar una pequeña cantidad de ADN millones de veces de modo que haya suficiente para analizarlo.

Las PCR se utilizan cada día en miles de laboratorios de todo el mundo para determinar paternidades, identificar cadáveres y detectar enfermedades; en este caso, para diagnosticar la infección por SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19.

Esta infografía realizada por Compound Interest y traducida al castellano por Claudia Blanco y Fernando Gomollón resume todo el proceso de detección de la PCR, explica sus limitaciones y describe cómo serán los futuros test.

Infografía de Compound Interest SINC

Qué se puede y qué no se puede hacer durante el estado de alarma

El Gobierno ha aprobado un decreto ley en el que se detallan las medidas tomadas por el estado de alarma. Respondemos brevemente algunas dudas sobre lo que esto supone. Aquí una información más completa.

¿Puedo salir a la calle?

La recomendación general es quedarse en casa. Solo se puede salir de uno en uno -a no ser que sea para acompañar a alguien con discapacidad o problemas de movilidad- en los siguientes supuestos.

Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. Asistencia a centros sanitarios. Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial. Retorno al lugar de residencia habitual. Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. Desplazamiento a entidades financieras Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. Cualquier otra actividad de análoga naturaleza debidamente justificada.

¿Puedo usar el coche, salir a correr hacer deporte?

Se permitirá la circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para la realización de las actividades referidas en el apartado anterior o para el repostaje en gasolineras. No se puede salir a correr ni hacer deporte.

¿Funciona el transporte público?

El transporte público urbano sigue operativo, aunque solo para desplazarse en los casos contemplados como necesarios.

En Renfe se ha reducido en una media el 50% de los servicios y se ha reducido la oferta de billetes a un tercio.

Además se cerrarán varias terminales del aeropuerto de Barajas durante la crisis.

¿Estarán abiertas las tiendas de alimentos, supermercados y similares?

Sí, como servicio esencial. Y los suministros estarán garantizados. Hay que evitar aglomeraciones y mantener la distancia de seguridad.

¿Qué otros establecimientos están abiertos?

Alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad

Establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos

Productos higiénicos

Peluquerías

Prensa y papelería

Combustible para la automoción

Estancos

Equipos tecnológicos y de telecomunicaciones

Alimentos para animales de compañía

Comercio por internet, telefónico o correspondencia

Tintorerías y lavanderías.

¿Puedo llevar a los niños al parque?

No. Se recomienda que los niños permanezcan en casa. De hecho en ciudades como Madrid se han cerrado los parques y las fuerzas de seguridad instan a los viandantes a que abandonen estas áreas recreativas.

Te dejamos una guía televisiva para que los más pequeños cojan el mando y aquí te damos consejos para explicarles lo que está pasando.

¿Puedo salir a la calle a acompañar a personas con autismo?

Sanidad ha autorizado que las personas con alteraciones de la conducta, por ejemplo, autismo o conductas disruptivas, que se vean agravadas por la situación de confinamiento podrán salir acompañadas.

El criterio habilita a estas personas a circular por la vía pública y a realizar “los desplazamientos que sean necesarios” con un acompañante y respetando siempre “las medidas necesarias para evitar el contagio” de coronavirus. El objetivo es “proteger a los colectivos más vulnerables” e impedir que su situación se vea agravada por el confinamiento.

¿Puedo visitar a mis familiares dependientes?

Sí, para garantizar la atención que necesiten. Este es uno de los supuestos en el que se pueden realizar visitas domiciliarias. No debes salir para visitar a otros familiares o amigos.

¿Puedo sacar a pasear a mi perro?

Sí, manteniendo las distancias y medidas de protección y seguridad.

¿Pueden salir los periodistas a la calle para informar?

Los periodistas podrán moverse para desarrollar su trabajo y seguir informando a la ciudadanía de lo que ocurre durante esta crisis.

¿Puedo ir a misa? ¿Se puede asistir a un velatorio?

La asistencia a los lugares de culto y las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas.

La Conferencia Episcopal recomienda quedarse en casa y seguir la eucaristía a través de la televisión o la radio.

¿Los centros comerciales estarán abiertos?

No, sólo los dedicados exclusivamente a productos alimenticios, de higiene o limpieza.

¿Las tiendas en general pueden abrir?

No. Todos los establecimientos considerados no esenciales se cierran. Este es el listado completo.

¿Puedo comprar comida online?

El decreto permite el envío de comida a domicilio y no restringe el comercio online, telefónico ni los envíos postales.

Tengo una cita médica. ¿Puedo ir?

Si no es urgente, mejor posponerla.

¿Cuánto va a durar esto?

De momento el Gobierno pedirá prorrogar estas medidas hasta el próximo 11 de abril, aunque podrán volver a ampliarse "con la autorización del Congreso si fuera necesario".

¿Me pueden multar?

El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma será sancionado con arreglo a las Leyes, en los términos establecidos en el artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1981, de 5 de junio.

¿Cuáles son los grupos de más riesgo?

Según el ministerio de Sanidad, "personas mayores, con enfermedades crónicas, pluripatológicos o con estados de inmunosupresión congénita o adquirida": han de limitar las salidas de su domicilio y evitar lugares concurridos. Esos grupos conformarían, a grandes rasgos, la "población vulnerable".

Para lo concreto, el estudio sobre el coronavirus que publicó China hace algo menos de un mes: de los analizados, fallecieron el 10,5% de los pacientes con enfermedades cardiovasculares, el 7,3% de los que tenían diabetes, el 6% de los que tenían un cuadro de hipertensión, y el 7,3% con enfermedades crónicas. El 15% de los fallecidos tenían más de 80 años, y el 8%, entre 70 y 79. Otra investigación publicada en The Lancet y hecha también en China revela que los factores de riesgo asociados a una mayor posibilidad de morir por el nuevo coronavirus son: ser una persona mayor, mostrar signos de sepsis o septicemia y tener problemas de coagulación sanguínea.

Falta que todos esos datos se actualicen a las condiciones de la sociedad europea, porque por ejemplo, en Asia hay más prevalencia de tabaquismo. Benito Almirante llama a ser consciente de que debemos protegernos entre todos como sociedad: "Hay millones de personas con enfermedades cardiacas o respiratorias en España".

¿Son útiles ahora las mascarillas?

La OMS solo indica como medida de prevención mantener ese metro de distancia, la higiene de manos y evitar tocarse la cara. Las mascarillas, solo para personas con tos y estornudos: "Si está usted sano, solo necesita llevar mascarilla si atiende a alguien en quien se sospeche la infección" y además "solo son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de manos con una solución hidroalcohólica o con agua y jabón".

El Ministerio ha sido muy claro todo el tiempo: las mascarillas solo son útiles para frenar la propagación si las utiliza alguien que es enfermo respiratorio y personal sanitario.

¿Y sirven de algo las mascarillas caseras?

A pesar de las recomendaciones de las autoridades sanitarias, han proliferado tutoriales e iniciativas altruistas para la fabricación de mascarillas caseras en múltiples lugares de nuestro país durante la última semana. Estas mascarillas, confeccionadas a partir de diferentes materiales como tela o papel, no están homologadas, ni han pasado ningún control, por lo que no hay ninguna garantía de su eficacia para evitar el paso de partículas virales a través de ellas. Debido a ello, no están recomendadas para el colectivo sanitario o las personas afectadas por el COVID-19.

¿Es peligroso usar monedas y billetes?

La OMS no ha emitido ninguna recomendación concreta sobre la necesidad de desinfectar monedas, billetes o tarjetas de crédito. Maldita.es se puso en contacto con la portavoz de la OMS Fadela Chaib para preguntarle directamente sobre el tema y les contestó: "La OMS no ha dicho que los billetes transmitan el COVID-19, ni han transmitido ninguna advertencia o comunicado sobre el tema. Se nos preguntó si los billetes podrían transmitir COVID-19 y respondimos que hay que lavarse las manos después de manejar dinero, especialmente si se tiene comida en la mano o si se está comiendo. Es una buena práctica de higiene lavarse las manos".

¿Y otros objetos, como el móvil?

"No se sabe con certeza cuánto tiempo sobrevive el virus causante de la COVID-19 en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus", explica la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su web. Al margen de esta epidemia, es recomendable desinfectar la pantalla del móvil con frecuencia, que tocamos unas media de 2.600 veces al día con las manos que luego nos llevamos a la cara. Como con todo, la recomendación principal es la higiene. Estas semanas, Apple ha actualizado las instrucciones de limpieza de sus dispositivos.

¿Cuándo habrá vacuna?

Hay muchos laboratorios y farmacéuticas en el mundo trabajando ahora mismo en una vacuna contra el coronavirus. Ocho centros españoles ganaron hace una semana fondos europeos para investigar el COVID-19. De hecho, esto es clave para uno de los objetivos: contener la epidemia en los países y 'aplanar la curva' de positivos para ganar tiempo mientras se consigue alguna solución. En cualquier caso, la comunidad científica no prevé que la vacuna esté lista antes de 18 meses.

¿Por qué todo esto?

Las autoridades de todos los países están intentando contener la propagación de una enfermedad que, aunque para la mayoría de la gente que la sufre no es letal, si se expande puede constituir un problema grave de salud pública. Fernando Simón lo sintetizó: "Esta no es una enfermedad tan grave ni letal como otras. Pero es nueva, y no queremos añadirnos enfermedades, sino quitarnos". A Covid-19 se le suele comparar con la gripe común, pero no es una equiparación muy rigurosa. Se trata de un virus distinto, con sus propias tasas de letalidad y gravedad y forma de comportarse, y además para la gripe tenemos vacuna, para el coronavirus aún no. Y sobre todo, la gripe constituye un problema muy grave de salud pública que no conviene multiplicar. Aquí te explicamos más.